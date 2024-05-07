「防火守護地」石碑　擋下關東大地震火舌的東京神田和泉町與佐久間町

刻在碑上的訊息：前人留下的災難記憶

能登半島地震引發的輪島早市地區大火，讓我們重新見識到伴隨大地震而來的火災有多可怕。日本各處都有可能發生地震火災，我們該如何防範呢？在關東大地震罹難的十萬多人中，有九成死於火災，可說是最糟的例子，不過還是有某些地區位在災害區域當中，卻奇蹟似地沒被燒毀。那就是神田佐久間町與神田和泉町。為什麼沒被燒毀呢？這兩個地區發生的事，為我們留下了前車之鑑。