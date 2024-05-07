「防火守護地」石碑　擋下關東大地震火舌的東京神田和泉町與佐久間町

「防火守護地」石碑 擋下關東大地震火舌的東京神田和泉町與佐久間町防災 歷史 生活
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躲過火舌的神田川北側，一個幾乎呈現四角形的區域
從東京秋葉原站越過昭和通，接著從JR總武線北側走兩個街區，來到大馬路，再往東步行約300公尺，就是千代田區立和泉公園。這條路周圍都是辦公大樓，面對馬路的公園一隅設有一個自然災害傳承碑「防火守護地」。石碑上刻著「這一帶是大正十二年（1923年）九月一日發生關東大地震時，整個地區的人同心協力防火，才躲過大火肆虐的地方」。上頭記載著沒受到祝融之災的地方有佐久間町2～4丁目、練塀町、和泉町等地。
讓我們再看詳細一點。左下的地圖是沒被燒毀的區域和火災的蔓延方向。右下的「東京市火災動態地圖」（取自1924年9月，文部省震災預防調查會編，日本橋、東京都立圖書館TOKYO檔案室）的上半部是躲過火舌的地區的放大圖。沒被火舌吞沒的地方是秋葉原站的東邊，神田川北側東西約400公尺，南北約400公尺，是個幾乎算四角形的區域。這裡櫛比鱗次建造的1630戶人家，並未遭受祝融之災。
「奇蹟」的背後是「地利」與「耐火建築」
這件事常以「關東大地震的奇蹟」為人津津樂道，不過整件「奇蹟」的過程是什麼呢？我們按內閣府中央防災會議的〈關於繼承災害教訓的專門調查會報告 1923關東大地震〉（以下稱〈1923關東大地震報告〉）來試著回顧。
首先，要參考上面的火災動態地圖和下面當時的地圖，來了解威脅這個地區的火災情況。
火舌首先在9月1日的傍晚，從南邊逼近。但因為位於佐久間町南側的神田川，以及市電車行駛的大道形成防火帶，火勢才得以受到阻擋。而且萬幸的是，烈火沿著神田川延燒，北上的火勢因此較弱。接著火勢在南側火災撲滅後的9月1日晚上，一直到9月2日凌晨，開始從西側逼近。秋葉原站當時設有船塢，好讓行駛神田川的船搬運貨物，所以有足夠的水可以用來滅火。這才成功阻止火勢往佐久間町2丁目延燒。
到了9月2日早上，火從東邊襲來，但和泉町的東邊有以耐火構造建成的舊內務省衛生實驗所等建築，再加上風向轉北，這個區域才幸免於難。最後是9月2日午後，火災也從北邊逼近。不過這裡有三輪化學實驗所、市村座劇場、郵局等紅磚建築並排，因而達到防火牆的作用。
神田和泉町西北部有東京市下水道泵浦所，此外地下蓄水池裡的水也用於滅火。種種跡象指出，這個地區原本就被河川、近代建築這些「地利」、「耐火建築」包圍，所以才能奇蹟似地免於燒毀。但其實不只是如此，在地居民耗費30多個小時進行滅火行動，也在阻止延燒中發揮了很大的功用。
從江戶的「惡魔町」當中衍生的防火觀念
發生地震災害時，東京有77個地方失火。但神田佐久間町與神田和泉町並未出現火源。這和佐久間町在江戶時代揹上的汙名有關。根據NPO法人神田學會的前任理事，同時也是研究都心城鎮規劃的小藤田正夫（71）所說，佐久間町在江戶時代，有個別名叫「惡魔町」。當地是「文政大火」（1829年）、「甲午火災」（1834年）的火源，造成許多人罹難，江戶人便因此事，開始把這個地方稱作惡魔町。
後來幕府將某個可能成為火源的木材廠遷移至深川，並強制居民移居，打造防火之地。為了與這個令人忌諱的過去訣別，住在佐久間町一帶的人們都加倍留意用火。他們在各處放置滅火用的接雨桶，還挖了很多水井。巡邏和滅火訓練更是少不了。即使到了明治、大正，這個傳統依舊不斷傳承下去。
率先讓難以避難的人避難的滅火行動，以及出現兩臺汽油泵浦的幸運
在居民的避難上也做得很確實。9月1日傍晚，居民們就同心協力，以較難進行緊急避難的老人、女性、小孩為中心，讓他們到上野公園避難。然後再讓主要由佐久間町與和泉町的人組成的消防組（等同現在的消防隊），接力搬運接雨桶和神田川的水來滅火。其中也有許多繼承了江戶打火隊傳統的人，眾人就這麼擋下不斷飛來的火星可能釀成的延燒。
幸運的是，在和泉町被稱作三井慈善醫院的泉橋慈善醫院（現在的三井紀念醫院，地圖上標示和泉橋慈善醫院，照片下）的自衛消防組織備有汽油泵浦，而且町內一家名為帝國唧筒的消防泵浦製造公司裡，也還有一臺就要交貨給目黑消防署的汽油泵浦。三井慈善醫院和帝國唧筒都爽快地答應借出汽油泵浦，用於撲滅町內的火。隨後，町內的凸版印刷和個人商店都提供自己手邊的燃料，讓這兩臺泵浦發揮了全力。
「美談」變成錯誤教訓的危險性
東京理科大學火災科學研究所教授關澤愛，在1923關東大地震報告．第2篇的專欄〈神田和泉町、佐久間町居民的的滅火行動〉中表示：「教訓必須正確傳承。」因為將事實潤飾、誇大後，往後難保不會造成更大的損害。因此教授整理出神田和泉町、佐久間町之所以能引發「奇蹟」的三個條件。
第一是城鎮構造。該地的東北部、北邊有眾多的水泥、紅磚這類耐火建築，南邊有神田川，西邊有秋葉原貨物站的船塢，這些因素都替阻止延燒做出了貢獻。第二是火災接近的時間差。火舌並不是一口氣逼近，而是有六個小時以上的時間差，因此人們才能在確保退路的同時，集中防止一處的火勢延燒。第三是該地有水井、神田川、船塢、下水道泵浦所等便於取水的設施，而且也有消防組和企業的自衛消防隊，更有兩臺汽油泵浦。
居民接力傳水，以「點」的方式滅火。打火隊和汽油泵浦則是以「面」的方式滅火。兩者相輔相成。此外，還要加上已讓較難避難者前往安全的地方，而且確保了退路。關澤寫道：「我們必須銘記在心，他們是在沒有後顧之憂的條件下，進行滅火行動。」
但事情總是不完美。小藤田表示：「這個『奇蹟』變成了一段『美談』。」沒被燒毀的兩個町被當成災禍當中的佳話，在世間廣為流傳。大家都說「那邊的人沒有逃走，而是死命阻止火勢蔓延」、「居民們被烈火包圍，依舊選擇留下來，與烈火戰鬥」。1939年（昭和14年）時，東京府將那一帶指定為史蹟，是為「町內協力防火守護地」，居民們的行動更成了國定教科書修身科的教材。
小藤田接著又說，「這些行動被用於戰爭。政府希望如果人們遇襲，即使被火舌包圍，也不要逃，要像神田佐久間町那樣，靠自己的力量滅火。結果太平洋戰爭的東京大空襲中，被捧為國民典範的神田佐久間町與和泉町的人們，都沒能及時前往避難，造成眾多犧牲。」完全就是一場悲劇。
設置「組合屋」的速度迅速，地震兩天後就開工
小藤田在採訪結束後，隨著一句「雖然這跟佐久間町沒有直接關係……」，然後拿了一張照片給筆者看。那是蓋在靖國神社境內，給地震災民用的組合屋「九段營房」。
當筆者聽到建造第一天是何時，簡直嚇了一跳。是9月13日。離地震後，還不到兩週的時間。這個地方由警視廳設置，由東京市管理。在70棟490戶的空間中，有3000人居住，角落還有個托兒設施。之後我看了研究災害史的歷史學者北原糸子的論文《關於關東大地震受災戶營房與入住居民》。沒想到三井各公司和東京府、市、警視廳同樣行動迅速，在地震後兩天便開始動工，光是9月下旬，東京各處粗估就有4萬人份的營房蓋好了。
筆者知道這不能拿來單純地比較。話雖如此，看到過去行事如此迅速，就不禁覺得現代組合屋慢成那樣到底是怎麼回事。此處毫無疑問也有一個珍貴的教訓。
「關東大地震」
大正12年（1923年）9月1日11點58分，震源在相模灣西北部，發生了地震規模7.9的強震。根據觀測記錄顯示，埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、山梨縣的震度是6。由於地震發生在準備午餐的時間，烹飪用火引發多起火災，演變成大規模的延燒。死亡、失蹤的人約有10萬5000人。受到全半毀、消失、流出、埋沒損害的住家總共有37萬棟之多。
標題圖片：「防火守護地」石碑／圖片全由筆者拍攝