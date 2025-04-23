「饑荒警告之碑」：謹記天保大饑荒的教訓，務必做好萬全準備

刻在碑上的訊息：前人留下的災難記憶

大家是否認為，物產豐饒的日本現已免於饑荒或飢餓的威脅呢？因全球性氣候變遷導致天然災害頻傳、或因各國家衝突和戰爭導致糧食進出口困難等狀況，在世界各地屢見不鮮。日本作為糧食自給率較低的國家，始終面臨著潛在風險。「饑荒警告之碑」以其獨特的意義與重要性，提醒我們應牢記歷史的教訓。

全國有20至30萬人死亡的天保大饑荒 1833年，距離美國海軍培里黑船訪日事件（讓日本加速進入動盪時代的轉捩點）20年前，當時日本各地遭逢大雨引發的洪害與低溫，導致農作歉收，尤其東北和關東地區災情極為嚴重。米價暴漲，使得貧窮農民及城市居民雙雙陷入窘迫困境。儘管幕府和各藩設立「救濟小屋」、釋出「圍米（儲備用稻米）」以緩解困境，但仍無法趕上災難急劇變化的步伐，各地不斷出現餓死者、路倒者、和病死者等悲劇。 居住在京都的畫家暨蘭學者渡邊華山，如實描繪了當時景況，如在救濟小屋前排隊等候配給食物的人們、骨瘦如柴躺在草蓆上的人們、以及在裝有遺體的桶子前誦經的僧侶們等。

渡邊華山筆下的救濟小屋。《荒歲流民救恤圖》，天保九年。國立國會圖書館數位典藏 儘管1834年和1835年的夏季氣候良好，但由於大量餓死者和病死者造成社會勞動力不足，難以回復至原本的農作生產量。到了1836年，寒害再次重創農業，使得事態更加惡化。止不住的米價飆漲，讓忍無可忍的農民和居民對抬高米價的商人發起抗議行動，甚至群起反抗那些不積極進行救濟的領主。尤其是甲斐（山梨縣）和三河（愛知縣東部）更爆發多起大規模農民起義事件。 到了1837年，大阪地區每日有超過150至200人餓死。前大阪町奉行所與力（類似管理民政事務的警察），同時也是陽明學者的大鹽平八郎對當時無視庶民困境的政府官員及商人感到憤怒，集結了農民貧民武裝起義，史稱「大鹽平八郎之亂」。 大鹽曾向政府請願救濟人民卻被拒絕，他為了救助貧民，不惜出售藏書，並將所得用於救濟，當他得知大阪町奉行所要將珍貴的白米送到江戶進獻給新任將軍時，便下定決心發動起義。儘管這場起義在一天內便被鎮壓，但這場由過去效力於幕府的武士所發動的叛亂，帶給幕府莫大衝擊，因而開啟了後來天保改革的契機。 「天保大饑荒」持續延燒至1839年，推估全國死亡人數達到20至30萬人。