「平和池災害紀念碑」：埤塘潰堤，114人死亡　將慘劇傳承給後世就是使命

刻在碑上的訊息：前人留下的災難記憶

看見能登地方被豪雨無情追擊的悲慘命運，不禁讓人喑啞。日本無法迴避地震和水患，因此要帶著「明天可能是我」的想法，在保持警惕的同時，著眼位於國內15處的「埤塘」。這樣的想法源自筆者的一個疑問：埤塘是不是處於我們的防災意識死角？位於京都府龜岡市的「平和池災害紀念碑」將埤塘潰堤發生的慘事帶到今天，提醒大家不能忘記潛藏在身邊的風險。

防水型水壩兩年就潰堤 「保津川遊船」是個可在奇岩怪石當中順溪而下的景點，龜岡站就在它的乘船處附近，從龜岡站直線往南約4公里後，爬上國宅社區的坡道，路邊便可見「平和池災害紀念碑」。這是在2011年9月，由龜岡市建造的紀念碑。當時的市長在紀念碑上寫著：「平和池水災是龜岡市絕不能忘的災害，將那件慘禍和教訓傳承給後世，是活在現在的我們被加諸的重要使命。」 紀念碑記載著「平和池水壩」這個建造在保津川的其中一個支流──年谷川上游的水壩，於1951年7月11日因局部豪雨潰堤，造成114人死亡，238人輕重傷。有268戶的房屋遭到沖毀、滅頂、半毀，152戶屋內淹水，超過497戶屋外淹水。災害尤其嚴重的是舊篠村的柏原地區，死者共有75人。舊龜岡町也有21人死亡。所有人都很訝異，「埤塘」竟會造成如此慘烈的水災。 潰堤的平和池水壩是以土堤將寒谷川這條年谷川的支流擋下的一種「堰堤」。該水壩是舊農林省計劃在全國5處設置的防災、灌溉用水壩的其中之一，是龜岡町主動爭取來的。水壩堤防高度19.6公尺，長度82.5公尺，蓄水量是22萬噸。 水壩完成於1949年11月。隨後，不到2兩年的時間內，竟然就潰堤了。曾擔任京都報社記者的中尾祐藏先生（81）是當地「平和池水災傳承會」的創會元老，他調查了當時的氣象狀況。7月10日，潰堤前一天的中午是晴朗的夏日，但低氣壓和梅雨前線正從朝鮮半島南部往西日本靠近，11日凌晨時通過龜岡町周邊，強烈的雷雨襲擊該地區。根據當時京都測候所的紀錄，1個小時就下了66公釐。中尾先生當時是當地的安詳小學二年級生，他也表示：「傾盆大雨和雷聲都大到令人害怕。」

下游柏原毀滅及潰堤的原因至今不明 根據紀念碑上的內容，11日早上9點半左右，年谷川的右岸堤防潰堤，水開始流入柏原的聚落。10分鐘後，水壩容量難以負荷，堤防潰堤，濁流沿著年谷川一口氣往下奔流。相當於約90個50公尺游泳池洪水化為漆黑的水塊，瞬間吞沒隔了4公里遠的下游柏原聚落。這是潰堤後20分鐘的事。

被濁流吞沒的柏原聚落（平和池水災傳承會提供） 平和池水壩的潰堤震驚全國。畢竟是政府的公共工程。水災隔天，農林省的調查小組進入災區，國會建設委員會也在2週後前往當地調查。此事也在國會受到議論，然而並未得出結論。受災居民自動發起的申請損害賠償官司，也在災害原因不明的情況下宣告和解。是因為意料之外的大雨嗎？還是水壩設計上有瑕疵？至今依舊不明不白。 只不過，中尾先生在調查「傳承會」的各式活動紀錄後，得知《世界水壩的主要事故》（日本水壩協會，1966年）當中，記載著平和池水壩潰堤是一場「管理不周」引起的事故。他談到：「考慮到當時水壩設計基準的缺失，以及土木技術水準，將災害原因歸咎於管理問題是不是一個妥當的做法，其實我對此感到存疑。不過，書中將它列為嚴重的水壩事故依舊具有很大的意義。平和池水壩潰堤顯現出對安全的疑慮，放眼身為災害列島的現在也很值得探討。」

平和池潰堤曾是「不能說的水災」 其實，平和池水災是一場「不能說的災害」。柏原地區和舊龜岡町那邊的上矢田町年谷川方面一帶，都有追悼各區罹難者的慰靈塔和水難紀念碑，然而，市府卻花了60年才設置紀錄整體水災的紀念碑。 水災背後的陰影來自主動爭取水壩建設而招致的地區對立。舊龜岡町期望能穩定供給農業用水，相對的，舊篠村柏原卻因洪水苦惱不已，甚至發起連署活動，強烈反對。後來，龜岡町不顧反對意見，硬是招攬水壩建設，不難想像柏原的居民對龜岡町反感到了極點。龜岡町於1955年與周邊的15個村落合併成市，但篠村所在的柏原卻一直到1959年都沒有加入合併的行列。 因為這樣的背景，龜岡市變得無人談論水災。2001年，水災過了半個世紀後，中尾先生產生強烈的危機意識：「再這樣下去，因為平和池水災殞命的人們，還有水災本身都會遭到遺忘。」隔年，他和當地有志者設立「傳承會」的前身──「柏原區平和池水災資料收集、編纂特別委員會」，並開始進行訪查。經歷過水災的人當中高齡人士居多，等於要和時間賽跑。他們孜孜不倦收集到的資料，在2009年自費出版成《傳承平和池災害 柏原75人的安魂曲》一書。這本書後來獲得全國新聞社出版協議會的「第3屆故鄉自費出版大賞」。

講解在柏原公民館中展示的水災照片的中尾祐藏先生 後來，他們的活動擴及對中小學生的防災授課、在行政機關和自治會舉辦防災演講與防災展，並促成以市府名義設置紀念碑。當地的詳德國小4年級生聽了「傳承會」的防災授課後，動手製作紙上劇場，繼續在學校傳承水災歷史。 集中在西日本，潰堤也頻繁發生 根據農林水產省防災課的調查，2023年12月時點，全國有15萬1191處有埤塘，約有一半集中在西日本。也有不少埤塘是為了確保農業用水的手段，已經在當地扎根，並且變成供居民遊憩的景點。只不過，約有7成埤塘建於江戶時代以前，隨著劣化加劇，近年因豪雨而頻繁潰堤。 根據防災課統整的資料，顯示2013年～2022年發生的埤塘災害件數超過7098件。如果繼續往前回溯，可知2004年由於新潟縣中越地震以及10次以上的颱風登陸，發生了4500多件災害，2011年也因為東日本大地震的影響，有將近4000件災害。 順帶一提，東日本大地震時，福島縣須賀川市的藤沼水壩潰堤，造成7人死亡，1人下落不明。藤沼水壩與平和池水壩一樣是堰堤水壩，受災狀況很相似，龜岡市的「傳承會」捐款給受災地的同時，災民也自動自發組成「藤沼湖潰堤慰靈碑建立執行委員會」，並與「傳承會」合作，一同投入將災害記憶傳承給後世的活動。