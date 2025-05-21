刻劃尊重人權的決心：看見因新冠疫情重演的歧視與偏見，韓森氏病康復者深感遺憾

對於疾病的偏見與歧視捲土重來

「因國內確診者而出現首件死亡案例的綜合醫院，就連未感染疾病的住院患者要轉院都遭到拒絕，醫護人員的小孩也被禁止前往幼稚園、托兒所」、「發生群聚感染的高中不斷接到『養出殺人者的學校快滾出日本』、『這種垃圾學校最好快點倒閉』的電話」。

現在重新閱讀政府在「新型冠狀肺炎傳染病對策分科會」中設立的「偏見、歧視與隱私相關審議會」於2020年11月整理的報告，疫情初期那些歇斯底里的社會狀況瞬間浮現。

尤其是在治療藥物和疫苗開發成功之前，別說是確診者，就連醫療從業員，甚至是他們的家人，都受到偏見與歧視所害。對此萌發強烈的危機意識和遺憾的人，就是韓森氏病康復者。

韓森氏病康復者的經歷不能再次重演

在1941年特效藥登場後，韓森氏病才確立療法。但即使康復，得過病的人在1996年的「痲瘋預防法」廢止前，還是被迫背負強制隔離、與世隔絕的苦難。



連接長島（左側）與本土的邑久長島大橋，通稱「回歸人類之橋」。兩岸距離最短處不到30公尺，在1988年之前，海峽兩岸並未架橋，人們被迫與社會隔絕

如今位於岡山縣瀨戶內市長島的「邑久光明園」、「長島愛生園」成為「康復者設施」，但過去是用來強制隔離的設施。長島與本土之間，在1988年之前並未架橋，是無法接觸外界之地。

在2020年5月18日新冠肺炎開始猛烈襲來時，由這兩個園區的關係人士創建的「特定非營利活動法人韓森氏病療養所世界遺產登錄推進協議會」發表了「來自我們的訊息—對嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）患者和相關人士的毀謗重傷—」之文書。