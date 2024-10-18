蒙古襲來750年（1）：蒙古帝國為何遠征極東的島國日本？

激戰！「鎌倉武士vs元的騎馬軍團」

從現在的中國到東歐，曾經橫跨歐亞大陸版圖的蒙古帝國，13世紀時，此成吉思汗創建的大帝國到了第5位皇帝（大汗）忽必烈在位期間，曾跨海遠征極東的島國日本。距今750年前，日本史上首次遭受到來自外國的正式侵掠。

南下擴張的忽必烈 1206年，成吉思汗以武力統一蒙古各部族，中亞草原上忽然冒出了巨大帝國。第2位大汗窩闊台以後也積極擴張領土，野心無止境，最強的騎馬軍團越過萬里長城，滅掉華北中原地區的金朝，甚至把觸手伸向歐洲，征服了基輔羅斯之外，並於 41年的「萊格尼察戰役」擊敗德國波蘭聯合軍隊，被兵臨城下的西歐基督教社會，面臨了強大衝撃。 直至今日，可知其領土範圍之廣大，是在長崎縣北部的鷹島外海海底，發現了蒙古軍隊的石彈，直徑13公分左右，相當扎實沉重，是利用被稱為回回炮的重力拋石機投射出去的。此武器是忽必烈從蒙古帝國西部的波斯徵調炮匠製造的，之後也用來攻打日本。回回炮的威力之大，據說在攻打南宋之際，甚至把城牆打出一個洞。

石彈的實物（左）和回回炮的模型（右）。利用配重的重力，讓槓桿轉動，把石彈投射出去。當地高中生進行實測，可以飛44公尺遠的距離＝兩者皆保存於長崎縣松浦市立埋藏文化財中心（筆者攝影） 蒙古帝國的領土幾乎橫跨了整個歐亞大陸，不久後成吉思汗的後代之間分裂為東西，各自為政，其孫忽必烈統治東方的亞洲大陸。兄長蒙哥大汗去世後，引發了繼位之爭，忽必烈為了要打敗對手，亟需立下戰功，試圖把領土擴大，於是南下中國大陸，與漢族國家的南宋對峙。