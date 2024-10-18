蒙古襲來750年（1）：蒙古帝國為何遠征極東的島國日本？歷史 社會 國際 政治外交
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南下擴張的忽必烈
1206年，成吉思汗以武力統一蒙古各部族，中亞草原上忽然冒出了巨大帝國。第2位大汗窩闊台以後也積極擴張領土，野心無止境，最強的騎馬軍團越過萬里長城，滅掉華北中原地區的金朝，甚至把觸手伸向歐洲，征服了基輔羅斯之外，並於 41年的「萊格尼察戰役」擊敗德國波蘭聯合軍隊，被兵臨城下的西歐基督教社會，面臨了強大衝撃。
直至今日，可知其領土範圍之廣大，是在長崎縣北部的鷹島外海海底，發現了蒙古軍隊的石彈，直徑13公分左右，相當扎實沉重，是利用被稱為回回炮的重力拋石機投射出去的。此武器是忽必烈從蒙古帝國西部的波斯徵調炮匠製造的，之後也用來攻打日本。回回炮的威力之大，據說在攻打南宋之際，甚至把城牆打出一個洞。
蒙古帝國的領土幾乎橫跨了整個歐亞大陸，不久後成吉思汗的後代之間分裂為東西，各自為政，其孫忽必烈統治東方的亞洲大陸。兄長蒙哥大汗去世後，引發了繼位之爭，忽必烈為了要打敗對手，亟需立下戰功，試圖把領土擴大，於是南下中國大陸，與漢族國家的南宋對峙。
破壞日宋之間的同盟關係
忽必烈在繼位之爭勝出，成為第5位大汗，並於1271年定國號為「元」，征服了朝鮮半島的高麗，同時也採取南下政策，打算滅掉南宋。此時，對元朝來說，與南宋之間文物交流頻繁的日本就成了眼中釘。元朝可能是「想要破壞宋日之間的同盟關係而進攻日本」，以研究蒙古襲來而聞名的前九州大學大學院教授服部英雄說道。
服部教授指出，其中最觸動元敏感神經的就是日宋貿易。火山國的日本盛產火藥原料的硫磺，而南宋從日本進口硫磺，把它裝入火器內，與元作戰。以軍事觀點來看，元有必要阻斷日宋貿易的連結，他本身也希望能夠和日本交易。
元朝發明了一種名為「鐵砲」（てつはう）的火器，直徑13公分左右的陶製球形容器內，裝填硫磺製作的火藥，點火後投擲就會爆炸。
另外，也有說法指出，蒙古把觸手伸向日本的理由是出自「黃金之國──Zipangu」說。誕生於13世紀的威尼斯商人馬可波羅來到亞洲並寫下《馬可・波羅遊記》而為人所知，馬可波羅有段時期為忽必烈服務，「日本可以稱作是黃金之島般，大量產出金銀，他傳遞了這樣的錯誤情報，讓忽必烈堅信不移。」作家司馬遼太郎在《街道漫步11 肥前的各街道》（朝日文庫）裡面如此記載著。
伴隨著在廣闊版圖內的交易蓬勃，元的貨幣制度相當發達。根據司馬的推測，認為「為了要壓制因紙幣氾濫而引起的通貨膨脹，國家必須獲得大量的白銀」，因此征服日本是最簡單的方法。
是親日，還是侵日？
日本竟然會被捲入以元朝為中心的東亞國際局勢裡，當時的鎌倉幕府和朝廷應該萬萬都沒有想到吧。
1268年，由忽必烈署名的國書「蒙古國牒狀」送達日本。
受上天眷顧，大蒙古國皇帝（忽必烈）向日本國王致上書信。依我個人所見，自古以來小國君主與國境接壤的國家，會持續維持互通並力求友好。（中略）高麗是我東方的屬國，日本鄰近高麗，自高麗開國以來、也經常與中國互相往來。但是，自我上位後，卻一次也沒派使者前來致意以示友好。（中略）希望今後能夠相互訪問，締結友好關係，以達親睦。還有，聖人（皇帝）以四海為家，若互不相通的話，又如何稱為一家。誰都不願意兵戎相見。（出處《詳說 日本史史料集》＝山川出版＝摘錄）
這封國書也可以解讀為元有意和日本締結友好關係。但是，反面來看，內容又有意無意地透露元攻打朝鮮半島的高麗，讓它成為屬國一事，顯示出如果日本不回應其要求就要動用武力的姿態。
幕府收到元朝使者的國書之後，交給朝廷定奪，討論的結果是不回信，並讓使者返回。服部認為，「日本的海外情報主要來源是南宋東渡日本的禪僧，他們當然不會說（侵略者）元的好話，而且日本原本就打算與南宋合作。」
另一方面，在研究亞洲史的專家之間，對元國書的解讀是，認為「實際上內容表達得體，近似問候信的一種」（杉山正明著《蒙古帝國的興亡（下）》、講談社現代新書）。反之，日本無視國書的態度，服部說：「一般外交的話，對方（元）應該會很不高興吧。如果執權北條時宗派遣使者回應的話，不知道歷史會如何發展？」看樣子，面對元軟硬兼施的態度，幕府似乎沒想過要謹慎考慮其背後的意圖。
說不定戰爭是可以避免的，不過對於沒有「外交」經驗的幕府來講實在是能力有限，元傳遞國書或派遣使者，一共6次，但是幕府連一次也沒回應，所以在1271年送來了進攻日本的最後通牒。
內憂外患
當時，日本的外交權限照理來說是握在朝廷手上，但是實際上朝廷沒有幕府的意見就無法決定應對措施。然而，由北條氏支配的鎌倉幕府因內部問題而焦頭爛額，因此被認為根本無暇充分迎戰突如其來的「外敵」。
北條氏滅掉唯一的政敵三浦氏後，迎來鼎盛時期，但是轉眼之間就發生內訌。第5代執權北條時賴的長男時輔是庶子，所以由身為嫡子的弟弟時宗繼承執權(*1)之位，彼此因而產生「嫌隙」。時宗出任執權一事，與元國書送達，同樣是在1268年。
之後，即便是處在與元的緊張局勢急速升高的關鍵時期，時宗仍對懷恨在心的異母兄時輔嚴加戒備。72年討伐時輔，也一併清除北條家內部的反時宗派人馬。「幕府在經過各方勢力你爭我奪之後，時宗等人的得宗（北條氏嫡系）權力也更加強化。」（鎌倉歷史文化交流館的學藝員大澤泉）。面對元來勢洶洶的威脅，幕府也開始嚴陣以待，設置異國警固番役，以及命令在九州持有領地的御家人負責守衛九州北部地區。
另一方面，忽必烈在這個時候則是命令屬國高麗建造軍船，戰爭迫在眉睫。（接續第2回）
行程導覽
- 鎌倉歷史文化交流館：從JR橫須賀線的鎌倉站西口出站後，歩行10分鐘。每星期四，有學藝員從上午10點開始進行館內展覽的解說服務。星期日及國定假日休館。門票：一般觀眾400日圓、中小學生150日圓。
- 圓覺寺：位於JR橫須賀線的北鎌倉站旁。1282年，執權北條時宗邀請無學祖元禪師出任開山住持的禪寺。不分敵我，目的是為了悼念在元日戰爭中犧牲的烈士。「鎌倉五山」第2位。
標題圖片：元皇帝忽必烈（國立故宮博物院所藏）和北條時宗像（圓覺寺所藏）
(*1) ^ 時宗當時年幼，因此繼時賴之後的過渡時期，是由長時（第6代）、政村（第7代）擔任執權一職，後來時宗才成為第8代執權。