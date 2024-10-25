蒙古襲來750年（2）：元軍首次登陸，逼近內陸的大宰府

蒙古襲來750年（2）：元軍首次登陸，逼近內陸的大宰府歷史 政治外交 社會
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登陸博多灣
元把朝鮮半島的高麗納入統治後，命令其建造軍船，大船隊從高麗合浦出發，駛向日本。1274（文永11）年10月20日（舊曆，以下日期皆是舊曆）的黎明前，約900艘組成的船隊攻下對馬島和壹岐島，成功突破日本的防衛線後，來到博多灣，稱為「文永之役」。
乘載人馬的大型母船、運載士兵登陸用的小型快速艇（拔都魯輕疾舟）、存放水和糧食的補給船等，各種大小不同的船艦湧入，騎兵嘗試登陸。在元的指揮下，有為數不少的高麗士兵被動員參戰，實際上是「元、高麗聯軍」的狀態。關於士兵人數有各種說法，不過頂多是「數萬人」。
以研究蒙古襲來而聞名的前九州大學大學院教授服部英雄推測，船隊在博多灣沿岸主要瞄準3個地方。其中，元軍把戰力集中在博多灣中央部的鳥飼濱。
現在，鳥飼濱經填海造地而形成陸地，上面蓋了福岡PayPay巨蛋，故筆者從另一個登陸地點今津走下海灘，朝向北方望去，可以看到山形隆起、漁業興盛的玄界島。雖然是位在博多灣入口外面的海上，但感覺與陸地的距離似乎不會太遠。乘著強風和迅速流動的海流，元的軍船一旦來到灣口，應該不用花太多時間就能夠登陸上岸吧。
運用最新武器的元軍
在有名的《蒙古襲來繪詞》(*1)裡面，也描繪了雙方在鳥飼濱交戰的情形。元軍士兵用短弓攻擊，肥後國（現在的熊本）御家人竹崎季長則是騎在馬上拉弓射箭，命中敵人，但是馬被敵人的箭刺中流血。甚至，由於元軍的火器「鐵砲」（日文為「てつはう」）爆炸，竹崎的馬受到驚嚇而失控亂竄。
後來發生「弘安之役」（1281年）的舞台之一，在長崎縣鷹島外海海底發現了「鐵砲」，確認其實際存在，這項武器的構造是在直徑13公分左右的陶製球形容器內裝填火藥，點燃導火線後爆炸。在史料《八幡愚童訓》裡面，如此形容：「巨大的爆炸聲響，讓（日本士兵）心思迷亂、破膽喪魂、目眩耳鳴，茫然失去方向。」根據九州大學拍攝的電腦斷層（CT）影像顯示，有照到像是鐵片和陶片的東西，可見具有殺傷力。
此外，在武器方面的最大不同之處是弓。日本的長弓可以把箭射得很遠，但在馬上缺少機動性。還有，服部教授指出：「因為是設計給右撇子使用的，所以無法朝右射箭，敵人必須位在左側，才有辦法瞄準目標，把箭射出去。」相較之下，元軍使用的短弓較有機動性。
元軍在戰爭中展現出最新武器和騎馬的機動力，服部認為：「和幕府軍相比，元軍在初戰中應該是占上風的。」
(*1) ^ 《蒙古襲來繪詞》是參加與元作戰的肥後國御家人竹崎季長，請畫師把自身驍勇作戰的英姿製成繪巻，也附上「文字記錄」。雖然有意向幕府討戰功報酬，多少有添油加醋的部份，但是該繪卷具有同時代性，史料價值高，被指定為國寶。
警固所
元軍之所以把戰力集中在鳥飼濱，是為了攻下幕府在附近設置的防衛據點「警固所」。這個警固所的位置，被認為是後來在江戶時代興建福岡城所在的高台。服部表示：「如果成功攻陷這裡的話，可以作為前線基地使用，同時把日本的武器占為己有。」他認為元軍當時應該有考慮要進攻內陸。
即使如此，元軍和日本沒有交流，又是怎麼知道要瞄準博多灣和警固所呢？九州大學綜合研究博物館的助理教授福永將大推測：「有可能是透過以南宋為首的大陸或朝鮮半島的商人、僧侶得知，他們頻繁進出日本，因此也成為元軍的情報來源。」元出兵攻打南宋一事，若有人向友好國的日本提供元的情報，相反地，也會有人為了討好而提供日本的情報給元，具有兩面性。
「大宰府合戰」
10月20日，元軍在鳥飼濱與日本軍交戰，卻無法攻下高台的警固所，於是當晚在附近的祖原山布陣，伺機而動。然而，元軍在隔天21日似乎原路折返，消失的無影無蹤。雖然「有神風之助，將元軍擊退」的說法已經遭到否定，但是元的目的是為了讓日本重回談判桌，建立互通友好的關係，所以這一次只是以武力進行威嚇而已，也就是「按照原定計畫撤退」的說法成為定論。
相對於此，服部教授提出了新的說法。他注意到史料《關東評定傳》裡面的描述，寫到元軍登陸4天後的10月24日發生了「大宰府合戰」，也就是元軍往南進逼到要衝大宰府附近。
7世紀，大宰府是日本防衛及外交的最前線，因此設有政廳，是朝廷在與大陸相近的九州地方設置的重要對外機關。在臨海的博多設立「鴻臚館」，也稱為迎賓館，用來接待來自大陸的訪客。另一方面，具有政治中樞地位的政廳則是設立在內陸的大宰府，鞏固防守。鎌倉時代，政廳的機能衰退，實質上由幕府掌管。
如此重要的大宰府，元軍竟然就要兵臨城下了，結果如何呢？史料是記載「異賊敗北」，看樣子以日本軍擊退元軍收場。水城(*2)的土壘可以說是防衛政廳的城牆，「水城的堤防高聳，讓幕府軍容易防守吧。」服部教授說道。
元軍使用的是最新武器，日本方面應該陷入一番苦戰，但是「因為幕府動員了整個九州地區的御家人，兵力遠遠超過元軍。」再加上10月底是日本海波濤洶湧的季節，元軍要從高麗運送補給物資有困難。
根據服部的看法，元軍不是1天就撤退了，反而是進攻到內陸部，甚至逼近大宰府政廳，但無法攻下才撤退的。「元軍自知以這樣的兵力打不贏，以結果來看，就變成是為了“偵察”。」服部教授說道。
(*2) ^ 日本在663年和百濟聯手，與大唐、新羅聯軍之間發生了「白江口之戰」，以失敗告終。日本恐遭報復，為了防衛大宰府政廳，於翌年664年建造土壘，並稱為水城，高9公尺，長1.2公里，外圍有壕溝，可引入河水。
博多灣沿岸的「石築防壘」
首次遭受外國入侵而造成人員傷亡的幕府開始加強戒備，認為元軍恐再度進攻，於是積極強化防衛工作。經歷了看到元軍騎馬登陸上岸而受到衝撃，開始沿著博多灣海岸建造被稱為「石築地」的防壘，總長達20公里的「石築防壘」。
《蒙古襲來繪詞》裡描繪的「生之松原防壘」是實際存在的，在博多灣的中西部（現在的福岡市西區）沿岸，綿延了近200公尺長的石牆。一站上防壘內側，博多灣在眼前展開，讓人產生了一種彷彿元軍船隊乘著強風和陣陣海浪就要來襲的錯覺。
石牆高度超過2公尺以上，前面是沙灘。「元的騎馬軍隊就算上了岸，也容易被困在沙灘上無法前進，要越過高牆更是困難。在這段時間，幕府軍隊可以從上面準備好作戰態勢，用弓箭狙擊。」九大的福永助理教授說道。
此外，位在博多灣西部的「今津防壘」，與「生之松原」相比，石牆較厚，形狀也不同。防壘是鎌倉幕府發號施令建造，僅在半年內就迅速完工，所以九州各地的御家人全數被動員起來。生之松原是肥後國建造的，而今津是由大隅國（現在的鹿兒島）和日向國（現在的宮崎）負責的，在構造上出現差異。
元軍在「文永之役」是騎馬登陸上岸的，但是到了7年後再度入侵的「弘安之役」時，完全沒有登陸。據說，可能是元軍船隊在進入灣內後，看到綿延而立的防壘，只好作罷。由此可見，「石築防壘」成功發揮了嚇阻力。（第3回待續）
●行程導覽
- 生之松原防壘：從JR筑肥線的下山門站往北步行10分鐘
- 今津防壘：從JR筑肥線今宿站往北車程15分鐘
- 福岡城跡：從地下鐵空港線的大濠公園站步行3分鐘
- 祖原山：從地下鐵空港線的西新站往南步行15分鐘
- 大宰府政廳舊址：從西鐵（天神大牟田線）都府樓前站步行15分鐘
標題照片：「生之松原」的防壘。受到元軍登陸上岸的衝擊，幕府下令建造而成（筆者攝影）