蒙古襲來750年（2）：元軍首次登陸，逼近內陸的大宰府

激戰！「鎌倉武士vs元的騎馬軍團」

距今750年前，元軍船隊終於出現在博多灣，當時的人們頭一次親眼看見外敵，對「異國襲來」感到驚恐。至今的定論為，元軍可能只是為了威嚇日本，僅待一天就撤退了。然而，近來研究指出，元軍甚至曾進逼到內陸部的要衝大宰府附近，此說法正受到矚目。雖然日本擊退元軍，但是為了防止敵人再度入侵，開始在博多灣一帶建造防衛石壘。