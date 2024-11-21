蒙古襲來750年（3）：蒙古力士橫綱照之富士等人為供養拜訪之寺，元使者遭到斬首的悲劇

激戰！「鎌倉武士vs元的騎馬軍團」

大約750年前，在日本與元的對立下，發生了一起悲劇。鎌倉幕府只因為多說無益，就把元派來的5名使者斬首。對於非戰鬥人員的外交使節無辜犧牲，日蓮感到痛心。哀悼5名使者的心意，至今也在日本與蒙古兩國之間繼承下來，蒙古相撲力士也多次前往此寺院進行供養。