蒙古襲來750年（最終回）：大戰時，被用來宣揚國威的「神風」傳說

激戰！「鎌倉武士vs元的騎馬軍團」

鎌倉時代發展出某個傳說，認為日本之所以能抵禦元的侵略，是因為吹起了一陣「神風」。此傳說到了20世紀，在日本投入太平洋戰爭時，被用來宣揚國威，創造出一段「不敗神話」。最後，甚至迫使日本國民參與了這場無謀之戰。

湖泊底厚實的堆積層 元大舉侵略日本時，實際上是否有颱風肆虐呢？針對這個問題，有個耐人尋味的研究是從另一個面向──地質學切入。 東北大學特任教授（當時是大阪市立大學副教授）原口強的研究團隊在2016年，來到位於熊本縣天草半島的一個全長800公尺的淡水池「天草大蛇池（池田池）」，進行湖底的地層調查。這是東日本大地震後，藉由調查全國各地湖泊底的地層，釐清海嘯履歷的其中一項調查工作。

天草大蛇池（中央）與海岸（右）幾乎鄰接。（熊本縣天草市文化課提供） 調查結果發現，湖底下方1.28公尺處，有厚達63公分的厚實堆積層。其實這座湖泊有沙洲的堤防保護，但原口教授分析：「這是受到大型颱風、大海嘯，或是大潮影響，使得海水越過堤防，流入湖泊中。由於海底的泥沙也一併流入，才會在湖泊底下形成沙層。」 該厚實堆積層混有沙子和近海硅藻類的殼，教授認為：「與其他地區做比較便可知，海嘯的可能性較小，至少應該是規模非常大的颱風肆虐過的痕跡。」團隊利用碳-14定年的結果，顯示這個堆積層是13世紀時形成的。形成的過程也不是歷經好幾次堆積，而是源於單一颱風。教授團隊比對史料後，認為這是1281年──元第二次侵日引發的「弘安之役」時形成的堆積層。 過去曾在九州西北部的伊萬里灣海底發現元的軍船，而這座湖泊位於該海灣南方，直線距離約120公里，是颱風確實存在過的強力佐證。

仰仗神明 先不說文永之役（1274年），弘安之役時，有大規模颱風經過應該是事實。而颱風之所以被稱作「神風」，則有其歷史背景。 位於福岡市東部的筥崎宮是著名的「勝運之神」。仰望在參拜道底端的樓門，便能看到一塊寫有「敵國降服」的巨大匾額。筥崎宮在文永之役中，被登陸的元軍燒毀，當時的龜山上皇後來便奉納了這塊匾額。祈禱能戰勝元。

寫有「敵國降服」的筥崎宮匾額（筆者攝影） 面對蒙古襲來，幕府和朝廷憂心光憑武力無法對抗，因此命令全國寺院、神社進行「異國調伏（註：攻克仇敵之意）」祈禱儀式。完全就是求神。後來，弘安之役確實有颱風過境，帶來狂風暴雨，擊退了敵人。 元軍壓境伊萬里灣正好就在八月這個颱風季，受到暴風雨摧殘也不足為奇。由於當時不存在氣象學，也難怪當時的人會認定「多虧祈禱奏效，才引發神風」。仰賴神明抵禦外侮的「神國」思想從此應運而生。 暴風雨的發生對寺社勢力來說，也是獲得幕府恩賞的絕佳機會。以奈良西大寺的高僧叡尊為例，寺社留有豐富彰顯祈禱「成果」的紀錄，大為宣揚他在祈禱中飽受暴風雨摧殘。當時寺社名下的莊園都受到武士們侵踏，但後來透過幕府的恩賞，成功復興了八幡宮等領地。神風的傳說就這樣流傳後世。 只不過，堅稱「神風」存在的人，只有寺社勢力。九州大學名譽教授服部英雄表示：「一路越過屍首戰鬥的武士卻沒有那種感受。」武士明明是功臣，卻得不到賞賜，因此心生不滿，成為約五十年後，鎌倉幕府滅亡的遠因。