東京和橫濱，「五大拉麵橫丁」攻略

東京及其近郊有數不清的知名拉麵館，對於遊客或不常吃拉麵的人來說，有時或許不知道該選擇哪家。如果你遇到這種情況，建議你去拉麵橫丁盡享名店美味。

拉麵橫丁是匯集日本各地知名拉麵館的美食街，在那裡，食客可以按照自己的喜好享受拉麵的美味。人們有時也稱之為「ramen complexes（拉麵綜合體）」，但對於筆者來說，「橫丁」更有親切感。

新橫濱拉麵博物館，開創「拉麵橫丁」商業模式

首先要介紹的是世界首家以拉麵為主題的美食樂園——新橫濱拉麵博物館。它開創了「拉麵橫丁」的商業模式，帶動日本全國各地紛紛效仿。1994年開業，如今依然擁有極高的人氣。

博物館內的地下區域再現了昭和年代的街景，復古氣息濃郁。這裡有從北海道到沖繩，日本各地的知名拉麵館，還有充滿懷舊情調的咖啡館和「駄菓子店」。人們在享受拉麵美味的同時，能夠欣賞舊時日本的風貌。這裡廣受男女老少的喜愛，每逢節假日總是遊客如織。順便一提的是，距離「拉博」最近的車站是新橫濱站，步行5分鐘可到。從澀谷站到新橫濱站最快只需25分鐘，搭乘新幹線從東京站到此僅需17分鐘。

入駐「拉博」的店是定期輪換的。筆者發稿時入駐的8家店包括來自山形縣南陽市赤湯溫泉的味噌拉麵名店「龍上海本店」以及在福岡市大擺長龍的「博多一雙」等。

「拉博」最值得關注的是還原「淺草來來軒」拉麵口味的「來來軒復活計畫」。來來軒創立於1910（明治43）年，被視作「日本拉麵的發源店」，是它讓拉麵有機會在日本飲食文化中扎下了根。這家傳奇拉麵館在1976年歇業。後人依據歷史資料和品嘗過的人的描述，還原了這家店的經典口味，並於2020年開店迎客。於是今天，來到這裡的遊客依然可以品嘗到醬油拉麵最初的味道。



新橫濱拉麵博物館「淺草來來軒」的拉麵，980日圓（筆者攝影）

來來軒的湯頭由日本國產的豬肉、雞肉、蔬菜和小魚乾等細火慢燉而成，濃縮了各種食材的鮮味。麵條採用的小麥品種是「Satonosora」，這一品種繼承了明治時代的小麥基因。在這裡，你可以對比兩種拉麵的不同口感，一種是按照來來軒創立初期的制法手工製作的「拉麵（青竹打麵）」（每天限量100碗），另一種是自1935年後採用機器製作的「拉麵」。

配料中的筍採用的是臺灣產的筍乾，經過長達1個星期的浸泡後調味處理而成；叉燒經醃製入味後明火吊烤。製作過程費時費力，精心複製的這一碗經典美味不容錯過。