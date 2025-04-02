東京和橫濱，「五大拉麵橫丁」攻略

東京和橫濱，「五大拉麵橫丁」攻略飲食 觀光旅遊 文化
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東京及其近郊有數不清的知名拉麵館，對於遊客或不常吃拉麵的人來說，有時或許不知道該選擇哪家。如果你遇到這種情況，建議你去拉麵橫丁盡享名店美味。
拉麵橫丁是匯集日本各地知名拉麵館的美食街，在那裡，食客可以按照自己的喜好享受拉麵的美味。人們有時也稱之為「ramen complexes（拉麵綜合體）」，但對於筆者來說，「橫丁」更有親切感。
新橫濱拉麵博物館，開創「拉麵橫丁」商業模式
首先要介紹的是世界首家以拉麵為主題的美食樂園——新橫濱拉麵博物館。它開創了「拉麵橫丁」的商業模式，帶動日本全國各地紛紛效仿。1994年開業，如今依然擁有極高的人氣。
博物館內的地下區域再現了昭和年代的街景，復古氣息濃郁。這裡有從北海道到沖繩，日本各地的知名拉麵館，還有充滿懷舊情調的咖啡館和「駄菓子店」。人們在享受拉麵美味的同時，能夠欣賞舊時日本的風貌。這裡廣受男女老少的喜愛，每逢節假日總是遊客如織。順便一提的是，距離「拉博」最近的車站是新橫濱站，步行5分鐘可到。從澀谷站到新橫濱站最快只需25分鐘，搭乘新幹線從東京站到此僅需17分鐘。
入駐「拉博」的店是定期輪換的。筆者發稿時入駐的8家店包括來自山形縣南陽市赤湯溫泉的味噌拉麵名店「龍上海本店」以及在福岡市大擺長龍的「博多一雙」等。
「拉博」最值得關注的是還原「淺草來來軒」拉麵口味的「來來軒復活計畫」。來來軒創立於1910（明治43）年，被視作「日本拉麵的發源店」，是它讓拉麵有機會在日本飲食文化中扎下了根。這家傳奇拉麵館在1976年歇業。後人依據歷史資料和品嘗過的人的描述，還原了這家店的經典口味，並於2020年開店迎客。於是今天，來到這裡的遊客依然可以品嘗到醬油拉麵最初的味道。
來來軒的湯頭由日本國產的豬肉、雞肉、蔬菜和小魚乾等細火慢燉而成，濃縮了各種食材的鮮味。麵條採用的小麥品種是「Satonosora」，這一品種繼承了明治時代的小麥基因。在這裡，你可以對比兩種拉麵的不同口感，一種是按照來來軒創立初期的制法手工製作的「拉麵（青竹打麵）」（每天限量100碗），另一種是自1935年後採用機器製作的「拉麵」。
配料中的筍採用的是臺灣產的筍乾，經過長達1個星期的浸泡後調味處理而成；叉燒經醃製入味後明火吊烤。製作過程費時費力，精心複製的這一碗經典美味不容錯過。
拉麵橫丁，起源於北部大地的鬧市
拉麵橫丁的歷史其實早於「拉博」。1951年在札幌市中央區的繁華街區薄野形成的「公樂拉麵名店街」被視為拉麵橫丁的鼻祖。當時，那條街上共有7家拉麵館，每家都營業到淩晨，人們酒後習慣來此以一碗熱騰騰的拉麵收尾。1971年遷址重開並改名為「元祖札幌拉麵橫丁」。時至今日，這裡已經有17家店入駐，成為熱門地標。
斗轉星移，進入平成時代後，「拉博」的成功帶動日本各地建起拉麵橫丁。然而，大多數拉麵橫丁只是單純地把拉麵館聚攏到一處，並未投入力量進行有效經營，為此陷入苦苦支撐的局面，最終因經營困難等紛紛關停，剩下了少量得到拉麵愛好者認可的「真正的橫丁」。
「拉麵國技館 舞」，東京屈指可數的名店
位於東京都港區「AQUA CITY台場」內的「拉麵國技館 舞」便是其中之一。自2005年開業以來，一直保持著很高的人氣。這裡地處台場，外國遊客較多，即便過了午餐時間也熱鬧非凡。天氣好的時候，人們可以在戶外席品嘗拉麵邊欣賞彩虹橋。這裡也是東京觀光的一個好去處。
筆者發稿時，這裡有6家拉麵館入駐，包括以濃味沾麵備受歡迎的「頑者」和以現做手打麵為特色的「手打中華玉」等。
其中，特別值得推薦的是「第三代 博多 達摩」。這家店承襲了1963年在福岡市開業的博多豚骨拉麵名店「達摩」的精髓。如果你不知道該點什麼，不妨試一試僅限此處供應的「極拉麵」，絕對不會錯。
這碗拉麵以續麵為前提，滿碗濃湯由豬骨熬煮16小時而成。濃湯裹著極細麵條，醇厚而不膩。搭配日本國產的豬肩肉叉燒和手包餛飩，麵團上還堆放著九州品牌的豬肉塊和某品牌雞蛋的蛋黃，可謂奢侈。
此外，代表東京的鹽味拉麵名店「SETAGAYA」推出的日間限時品牌「晝顏」也不容錯過。在「鹽味沾麵」「辣味白湯鹽味拉麵」等一系列菜品中，尤其吸引目光的是「特選和牛叉燒白湯麵」，這也是只在此處才能品嘗到。
溢出碗邊的大塊霜降和牛叉燒經過低溫處理，口感柔嫩，入口即化。白湯濃鬱而順滑，一口喝下去，雞肉的鮮味充滿口腔，讓人獲得「限定」才有的極致享受。
東京拉麵街，東京站老店
除了上述兩處，「五大拉麵橫丁」其餘3處都集中在東京站周邊。第1處是「東京拉麵街」，位於直通東京站八重洲出口的東京站一番街內。2009年開業，是東京站首條「橫丁」，至今仍然廣受歡迎。
筆者發稿時入駐的8家拉麵館包括獲獎無數的「斑鳩」和總店被米其林指南收錄的「空之色NIPPON」等。與東京站相通的地理位置讓這裡客源不斷。其中，排隊排得最長的要數「六厘舍」，它在沾麵風潮中起到了核心作用。
「六厘舍」標誌性的超濃湯由豬骨、雞骨、海鮮和蔬菜等大量食材長時間熬煮而成。麵條由東京最具代表性的製麵廠「淺草開化樓」為其訂做，口感遠比別家的麵有勁，麥香濃郁。將麵條浸入濃稠的沾汁中，嗦上一口，強勁的味道足以讓所有人驚歎。
人氣店聚集的拉麵「激戰」區
東京拉麵街曾經獨霸東京站，到了2019年，一條新的橫丁強勢登場。那就是位於丸之內商業設施「KITTE丸之內」裡的「拉麵激戰區」。
2024年7月，共有5家店鋪入駐拉麵激戰區，包括發源於東京的味噌拉麵「Do Miso」和由法餐主廚親手打造的中華麵「KANEDA」等。這裡最大的亮點是千葉縣松戶市「中華麵富田」在東京開設的首家直營店「松戶富田麵絆」。「中華麵富田」讓世人稱道的「濃厚豚骨魚介沾麵」以超濃湯頭和自製香麵為特點，堪稱名副其實的「日本第一沾麵」。能在東京品嘗到業內領軍名店的美味，正是「橫丁」特有的魅力所在。
東京拉麵橫丁，東京站的第三勢力
2022年，東京站八重洲地下街冒出了第3條拉麵橫丁——「東京拉麵橫丁」。這裡入駐的拉麵館有蔬菜如山的「拉麵豚山」、新潟五大拉麵之一長岡生薑醬油拉麵「長岡食堂」等7個拉麵品牌。其中，值得特別關注的是與「六厘舍」「富田」齊名的沾麵名店「風雲兒」。
沾麵以海鮮豚骨湯為主流，「風雲兒」卻另闢蹊徑，大膽地選擇了雞白湯並大獲成功。不僅沾麵名聞天下，拉麵也相當美味。將日本國產雞肉燉煮至白濁狀態，形成濃郁的口感，再加入大量的小魚乾和鰹魚乾。如奶油般順滑的湯頭與爽滑勁道的中粗直麵實屬絕配。
在上述五大拉麵橫丁，人們總能遇到符合自己口味的一碗美味拉麵，正因此，週末自不必說，工作日也總是大排長龍。既然來了，那就多嘗一碗，這樣的想法也是人之常情。如果你正有此意，不妨像資深拉麵愛好者一樣挑戰「連吃」，而拉麵橫丁正好提供了得天獨厚的便利條件。從時間上考慮，建議你在拉麵橫丁一開門就去吃第1碗，這樣第2碗就安排得下了。
標題圖片：充滿昭和懷舊氣氛的「新橫濱拉麵博物館」內景。距新橫濱站步行只需5分鐘，成人票價為450日圓。（筆者攝影）