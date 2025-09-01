不斷進化的日本拉麵文化

札幌、新潟、京都、德島、博多…2025年東京在地拉麵指南，品嚐道地風味

文化 飲食

從明治到大正時代，從中國傳入日本的「小麥麵食」，之後演變成獨特的「拉麵」，如今在日本全國各地發展出各具特色的「在地拉麵」。許多拉麵被視為當地靈魂美食，根據日本拉麵協會調查，其種類多達近200種。而現在，這些在地拉麵正陸續進軍東京。就讓我們一起在東京來一場拉麵之旅吧！
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

從在地拉麵品味豐富的地方特色

深入探究日本在地拉麵，就能讀懂各地的歷史。例如，寒冷的北海道會使用能溫暖身體的味噌和豬油；九州地區因養豬業興盛，發展出豚骨湯底。在地拉麵的魅力，在於巧妙運用各種在地食材，讓拉麵能完美呈現根植於當地文化的獨特風味。

在地拉麵的種類多樣到無法一一列舉，但其代表性的稱呼和地區如下：

地方色彩濃厚的在地拉麵，在不久前只能到當地品嚐，但在2025年的東京，已匯集了許多道地的名店。本文將從東京眾多店鋪中，嚴選出連當地出身者都認可的名店進行介紹。（將來點擊連結可查看詳細資訊）

＜北海道・東北地區＞

  • 札幌味噌拉麵、旭川拉麵：北海道
  • 煮干拉麵：青森
  • 辣味噌拉麵：秋田
  • 喜多方拉麵、白河拉麵：福島

札幌味噌拉麵：大島（船堀）；青森煮干拉麵：長尾長尾中華そば（神田）；福島白河拉麵：麵創庵 砂田（巢鴨）（圖片：山川大介）
札幌味噌拉麵：大島（船堀）；青森煮干拉麵：長尾長尾中華そば（神田）；福島白河拉麵：麵創庵 砂田（巢鴨）（圖片：山川大介）

＜關東・中部地區＞

  • 長岡生薑醬油拉麵、燕三条拉麵：新潟
  • 黑拉麵：富山
  • 佐野拉麵：栃木
  • 勝浦擔擔麵、竹岡式拉麵：千葉
  • 家系拉麵：橫濱
  • 台灣拉麵：名古屋

新潟醬油拉麵：青島食堂（秋葉原）；橫濱家系拉麵：環2家（蒲田）；名古屋台灣拉麵：郭政良 味仙（神田/新橋）（圖片：山川大介）
新潟醬油拉麵：青島食堂（秋葉原）；橫濱家系拉麵：環2家（蒲田）；名古屋台灣拉麵：郭政良 味仙（神田/新橋）（圖片：山川大介）

＜關西・中國地區＞

  • 高井田拉麵：大阪
  • 天理拉麵：奈良
  • 京都拉麵：京都
  • 和歌山拉麵：和歌山
  • 乾拌擔擔麵、尾道拉麵：廣島

京都醬油拉麵：本家 第一旭（新宿/神保町）；廣島乾拌擔擔麵：キング軒（神田）（圖片：山川大介）
京都醬油拉麵：本家 第一旭（新宿/神保町）；廣島乾拌擔擔麵：キング軒（神田）（圖片：山川大介）

＜四國・九州地區＞

  • 德島拉麵：德島
  • 博多拉麵、久留米拉麵：福岡
  • 熊本拉麵：熊本
  • 宮崎辛麵：宮崎
  • 鹿兒島拉麵：鹿兒島
  • 沖繩麵：沖繩

德島拉麵：はるま（新宿）；博多拉麵：田中商店（六町）（圖片：山川大介）
德島拉麵：はるま（新宿）；博多拉麵：田中商店（六町）（圖片：山川大介）

標題圖片：在東京精選的多種在地拉麵（圖片：山川大介）

東京都 飲食 拉麵