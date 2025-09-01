札幌、新潟、京都、德島、博多…2025年東京在地拉麵指南，品嚐道地風味

札幌、新潟、京都、德島、博多…2025年東京在地拉麵指南，品嚐道地風味文化 飲食
從明治到大正時代，從中國傳入日本的「小麥麵食」，之後演變成獨特的「拉麵」，如今在日本全國各地發展出各具特色的「在地拉麵」。許多拉麵被視為當地靈魂美食，根據日本拉麵協會調查，其種類多達近200種。而現在，這些在地拉麵正陸續進軍東京。就讓我們一起在東京來一場拉麵之旅吧！
從在地拉麵品味豐富的地方特色
深入探究日本在地拉麵，就能讀懂各地的歷史。例如，寒冷的北海道會使用能溫暖身體的味噌和豬油；九州地區因養豬業興盛，發展出豚骨湯底。在地拉麵的魅力，在於巧妙運用各種在地食材，讓拉麵能完美呈現根植於當地文化的獨特風味。
在地拉麵的種類多樣到無法一一列舉，但其代表性的稱呼和地區如下：
地方色彩濃厚的在地拉麵，在不久前只能到當地品嚐，但在2025年的東京，已匯集了許多道地的名店。本文將從東京眾多店鋪中，嚴選出連當地出身者都認可的名店進行介紹。（將來點擊連結可查看詳細資訊）
＜北海道・東北地區＞
- 札幌味噌拉麵、旭川拉麵：北海道
- 煮干拉麵：青森
- 辣味噌拉麵：秋田
- 喜多方拉麵、白河拉麵：福島
＜關東・中部地區＞
- 長岡生薑醬油拉麵、燕三条拉麵：新潟
- 黑拉麵：富山
- 佐野拉麵：栃木
- 勝浦擔擔麵、竹岡式拉麵：千葉
- 家系拉麵：橫濱
- 台灣拉麵：名古屋
＜關西・中國地區＞
- 高井田拉麵：大阪
- 天理拉麵：奈良
- 京都拉麵：京都
- 和歌山拉麵：和歌山
- 乾拌擔擔麵、尾道拉麵：廣島
＜四國・九州地區＞
- 德島拉麵：德島
- 博多拉麵、久留米拉麵：福岡
- 熊本拉麵：熊本
- 宮崎辛麵：宮崎
- 鹿兒島拉麵：鹿兒島
- 沖繩麵：沖繩
標題圖片：在東京精選的多種在地拉麵（圖片：山川大介）