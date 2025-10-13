大阪誓言不再當「拉麵沙漠」！從老字號到饕客必訪新店的「必吃一碗」

不斷進化的日本拉麵文化

曾經被稱為「拉麵沙漠」的大阪，如今正散發著炙熱的魅力。從保留著路邊攤傳統氣息的老字號，到榮獲《米其林指南》必比登推薦的店家，各種風格百花齊放，吸引了拉麵饕客和外國遊客對「大阪拉麵」投以熱切的目光。為何大阪現在如此受矚目？本文將回顧其歷史，探索其魅力，並介紹幾家「必吃」的名店。

「高井田系」的誕生與大阪拉麵的發展

談到大阪發源的在地拉麵，首先被提及的就是以極粗醬油麵聞名的「高井田系拉麵」。該款麵系誕生於1950年代，集中在現在大阪市東成區和東大阪市的高井田地區周邊。在戰後不久的年代，它作為工薪階層便宜且粗飽的一餐而廣受歡迎，爾後也成為外地人逐漸熟知的在地特色。

與此同時，在「南區」（難波、心齋橋、道頓堀、千日前一帶）和「北區」（梅田、北新地一帶）等繁華街區，方便下班或飲酒後順道光顧的路邊攤拉麵很受歡迎。當時專門店還很少，「拉麵」在很大程度上仍被認為是「路邊攤的一碗麵」。

拉麵沙漠中閃現的希望之光

隨後，在1970年代至80年代，路邊攤逐漸減少，路面店增加。儘管如此，拉麵在大阪的飲食文化中，仍無法登上主角的寶座。

大阪被譽為「美食之都」，以章魚燒和御好燒為代表的「麵粉類食物文化」根深蒂固。然而，同樣以小麥粉為原料的拉麵，卻長期無法成為當地美食的主角，直到1990年代，甚至還有「拉麵在大阪不會流行」的說法。其背後原因，在於重視高湯文化的大阪，提到麵食，人們的首選還是烏龍麵。

然而，進入2000年代後，這種趨勢發生巨大變化。

日本全國掀起拉麵熱潮，拉麵作為美食的地位正式確立。與此同時，拉麵在大阪的飲食文化中也躍升為主角級。人氣店不斷湧現，「排隊等候美味拉麵」的行為逐漸普及。強調原材料和「無化調」（意即不使用化學調味料）的職人風格受到矚目，當地電視和雜誌也開始製作專題報導。

「拉麵沙漠」的揶揄已成過往。許多品質可與拉麵文化集散地東京媲美的名店相繼誕生，大阪成為僅次於東京的拉麵激戰區。

「吸睛度」與「職人技藝」融合的新時代

當對味道的追求普及化後，接下來追求的就是味道以外的價值。在社群媒體盛行的時代，拉麵除了美味，視覺美感和「拍照效果」也成為了顧客要求。在大阪拉麵中，對「視覺」和「氛圍」的雙重講究，不僅贏得拉麵迷的喜愛，也同時吸引普通食客聞香，進一步加速了這股熱潮。

接下來本網將介紹現在大阪市內「必吃一碗」的名店。從「大阪在地拉麵發源地」的老字號，到獲得《米其林指南》星級認證的國際級名店，透過走訪這8家店，讀者將能徹底領略大阪拉麵的魅力所在。

『中華そば 光洋軒』（東成區・布施）

創業於1953年。該店從拉麵這個詞彙尚未普及的年代，就以路邊攤起家，至今仍被視為「高井田系拉麵」的發源店，深受當地民眾喜愛。

『金龍ラーメン 道頓堀店』（中央區・難波）

該店是作為路邊攤拉麵的競爭者而誕生。自1980年代在道頓堀創立以來，不僅受到觀光客的歡迎，也深受喝酒後收尾的當地民眾喜愛，成長為大阪的代表性拉麵店。



『中華そば 光洋軒』的「叉燒麵」（左）、『金龍ラーメン 道頓堀店』的「拉麵」（右）

『カドヤ食堂 総本店』（西區・西長堀）

該店引領2000年代的大阪拉麵熱潮。店內最受歡迎的「中華そば」，可說是將醬油拉麵的王道風味發揮到極致的一碗。

『人類みな麺類』（淀川區・南方）

擁有獨特的店名和播放現場演唱會影像的空間，吸引到年輕人的目光。但其拉麵本身風格老實，但充滿了堅定的核心。



『カドヤ食堂 総本店』的「中華そば」（左）、『人類みな麺類』的「原點拉麵（薄切叉燒）」（右）

『ラーメン人生JET 福島店』（福島區・福島）

位於大阪屈指可數的拉麵激戰區，店前總是排著長龍。濃郁的雞白湯為湯底，喝一口便能感受到雞肉的鮮味在口中緩緩擴散。

『鶏soba 座銀』（西區・肥後橋）

這家店是「吸睛度」與「職人技藝」完美融合的新時代拉麵店象徵。將油炸過的牛蒡裝飾得美不勝收，宛如一道藝術品。



『ラーメン人生JET』的「雞肉燉麵」（左）、『鶏soba 座銀 本店』的「雞soba」（右）

『中華そば 桐麺 総本店』（淀川區・十三）

這是間風格獨特的店，致力於在「無湯汁」的情況下，追求麵條本身的美味。

『麦と麺助』（北區・中津）

該店的排隊人潮從不間斷，並於2020年起連續三年榮獲《米其林指南》必比登推薦。



圖說：『中華そば 桐麺 総本店』的「桐玉」（左）、『麦と麺助』的「藏出醬油拉麵」（右）

攝影：山川大介

標題圖片：琳瑯滿目的大阪在地拉麵