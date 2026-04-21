粗細不一、或捲或直：決定拉麵風味的「麵條」飲食 文化 生活
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麵條創造出的多樣風格
隨著拉麵文化的發展，拉麵風味日益多元，各式各樣的拉麵陸續誕生。作為拉麵的重要構成要素，湯頭如此，麵條亦然。
如今雖然統稱為「麵條」，但其形狀與種類極為豐富，已難以簡單分類。不過，其基本要素仍可歸納為三項：「粗細與形狀」、「加水率」以及「麵粉配比」。透過調整這三項要素，麵條便能呈現出各種不同的樣貌。以下先從麵條的基礎知識開始整理。
1. 決定口感的「粗細」與「形狀」
在很大程度上影響麵條口感的，首先是「粗細」。它會左右麵條的吸附湯汁能力，以及咀嚼時的口感。
・細麵～極細麵
適合清爽的清湯系。麵條本身不會過度搶味，入口瞬間能帶起湯汁，提升整體風味。
例：博多拉麵、清湯醬油拉麵、鹽味拉麵
・中細麵～中粗麵
適用範圍最廣，是與湯頭相互襯托的經典類型。
例：醬油拉麵、海鮮拉麵
・粗麵～極粗麵
適合濃厚系湯頭，麵條本身需具備不被湯頭壓過的存在感，嚼勁尤為重要。
例：濃厚味噌拉麵、海鮮豚骨拉麵、二郎系拉麵、沾麵
除了「粗細」之外，影響麵條口感的另一關鍵是「形狀」。大致可分為口感滑順的「直麵」與較容易吸附湯汁的「捲麵」兩大類。
此外，麵條的橫截面亦有所不同，可分為方形與圓形。「方麵」口感較有嚼勁、稜角分明，能凸顯湯頭的存在感；而「圓麵」則口感柔和，較容易與湯頭融合。形狀與粗細共同決定了麵條與湯頭的契合度。
2. 決定硬度與彈性的「加水率」
所謂「加水率」，是指加入麵粉中的水分比例，是影響麵條硬度與彈性的重要因素。
・低加水率麵條
口感較有嚼勁、紮實，且容易吸附湯汁。
例：博多豚骨拉麵、濃厚魚乾系拉麵
・高加水率麵條
口感柔軟帶有彈性，滑順度高，更能展現小麥香氣。
例：沾麵、札幌味噌拉麵、喜多方拉麵
3. 決定嚼勁與香氣的「麵粉配比」
「麵粉配比」是製作麵條的基礎。麵粉的種類與比例，會影響麵條的彈性、小麥香氣、甜味，以及與湯頭的搭配性。許多拉麵職人都會嚴格挑選麵粉的產地與品牌。
・高筋麵粉
蛋白質含量高，容易形成麵筋，因此比例較高時，麵條更具彈性與嚼勁。適合搭配濃厚湯頭或粗麵。
・中筋麵粉
性質介於高筋與低筋之間，軟硬適中，容易帶出香氣。適用範圍廣，無論清湯或濃湯皆可搭配，是萬用型麵粉。
・低筋麵粉
蛋白質含量較低，口感較為柔軟。單獨使用時麵條較欠缺彈性，因此多作為輔助材料，適當比例可提升口感與小麥香氣。
麵條雖然種類繁多，但並非單獨決定風味，其特性需透過與湯頭的搭配才能完整展現。例如濃稠且油脂香氣豐富的濃厚湯頭，適合搭配嚼勁強、麵芯略硬的粗麵；而講求清香與清爽口感的清湯，則以細麵最為合適。不同的組合，造就了各式各樣的拉麵風味。
自製與委託製麵的差異
拉麵店在選擇麵條時，通常有兩種主要方式：一是店內自行製作的「自製麵」，二是委託製麵廠生產的「委託製麵」。
自製麵能直接呈現店主心中理想的拉麵風味，但對設備、技術與人力成本的要求較高。
相較之下，委託製麵則由製麵廠憑藉專業技術製作，在確保品質與供應穩定的同時，也能依各店需求客製化麵條，具有高度彈性。對部分拉麵愛好者而言，只有自製麵才能展現店家特色，但實際上，許多知名拉麵店都與可靠的製麵廠合作，以提供顧客理想中的一碗拉麵。
能夠理解店主需求，並將其轉化為麵條特色的關鍵人物，就是「製麵師」。位於東京稻荷町的「淺草開化樓」製麵師不死鳥Karasu（Karasu為日文「烏鴉」之意）便是代表人物之一。該店鄰近東京餐飲器具批發商聚集地「合羽橋」。
從職業摔角選手到製麵師
不死鳥Karasu曾活躍於職業摔角界，擔任過選手與經紀人。然而，他對穿著西裝從事幕後工作的生活並不適應，最終選擇離開。為了維持生計，他開始在製麵廠兼職送貨，從此踏入麵條製作的世界。
在每日奔走於各家拉麵店的過程中，Karasu受到店主們熱情的感染，逐漸體會到拉麵蘊含的深厚學問。有一次，他在某家店品嚐到沾麵，被粗麵搭配濃厚湯頭的組合深深打動，並堅信沾麵一定會大受歡迎。自此，他對拉麵產生濃厚興趣，也順勢走上了「製麵師」之路。
同時，他也被製麵廠錄用為正式員工，進入工廠工作。回憶當時，他形容每天都「忙到喘不過氣」，但正是在第一線的歷練中，他掌握了製麵的基礎，包括麵粉種類與配比、加水率，以及溫度與濕度對麵團產生的影響等。
挑戰「前所未有的麵條」
在與各家拉麵店頻繁接觸的過程中，他逐漸萌生「親手製作麵條」的想法。透過傾聽店主對理想拉麵風味的構想並實際品嚐湯頭，他發現既有麵條無法完全實現這些需求。
Karasu主動向社長請命投入製麵研發，並如願獲得機會。此後，他全心投入「沾麵專用麵條」的開發，不斷嘗試不同麵粉配比、細微調整加水率，一心追求理想中的口感。
當時沾麵專用麵條尚未普及，製麵廠僅有高筋、中筋與低筋麵粉。若要打造既能搭配濃厚湯頭，又兼具Q彈與嚼勁的麵條，就必須從選擇麵粉種類與配比開始，從零摸索。
經過反覆試驗與修正，他成功開發出兼具高彈性與強烈嚼勁的麵條。這款麵條深受眾多店主好評，甚至被知名沾麵店「六厘舍」採用，使其在拉麵界迅速打響名號，並逐漸成為推動沾麵風潮的重要代表之一。
隨著知名度提升，Karasu與淺草開化樓開始逐一聆聽各店對麵條的需求，建立起客製化製麵體系。這樣的做法不僅贏得眾多拉麵店的信賴，也在拉麵愛好者之間形成「選淺草開化樓準沒錯」的口碑。
然而，Karasu的探索從未停止。在拉麵持續創新、種類愈加多樣的今日，對於能理解店主需求並將其具體化的製麵師而言，追求沒有終點。
「麵條既可以是主角，也可以是配角。決定這個平衡的，正是製麵師。」這句話，道出了支撐拉麵核心的氣魄與熱情。
蘊含「麵條哲學」的五家拉麵店
淺草開化樓的麵條蘊含著Karasu的「麵條哲學」。若想深入體會其魅力，最好的方式就是親自到店品嚐。以下介紹東京都內五家可品嚐到淺草開化樓麵條的拉麵店。各店不同的湯頭與配料，將如何為麵條帶來不同風味，值得親自比較體驗。
「Tsukesoba神田勝本」（千代田區 神保町）
為沾麵注入新風貌的知名店家。以Karasu原創的「雙拼麵」聞名，可同時品嚐兩種風格截然不同的麵條。
「銀座 八五」（中央區 東銀座）
店主曾深耕法式料理領域，打造出不使用傳統「調味醬汁」的拉麵，以其獨創性廣受好評。開業未滿一年即獲得米其林「必比登推介」。
「拉麵大至」（文京區 御茶之水）
將傳統醬油拉麵發揮至極致的正統派，風味清爽卻富有層次。越是簡約，越能體現職人技藝。
「Do・Miso 京橋本店」（中央區 京橋）
濃厚味噌拉麵中使用的粗麵，不僅未被濃郁湯頭掩蓋，反而展現強烈存在感，小麥香氣濃厚，凸顯麵條本身的形態與角色。
「麵ZIN Saitou」（千代田區 秋葉原）
以和牛熬製的白湯搭配爽脆蔬菜，並配上手工製作的粗扁麵，風味層次豐富，令人回味無窮。
文中圖片：筆者攝影
標題圖片：隨著拉麵文化的發展，麵條也日益多樣化（PIXTA）