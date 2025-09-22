【敗戰80年】瞄準美國本土的和紙氣球炸彈：日本動員少年・少女製造的虛幻「決戰武器」

為了不要遺忘那場戰爭

80年前，日本陸軍用魔芋漿糊補強過的和紙，經過黏合製作出巨大氣球，在上面裝載炸彈，讓它飛向美國。對敗象濃厚的日本軍而言，這是「決戰武器」。透過被動員參與飛行測試的前少年證詞，以及一直被封印的少女們的經歷，重新審視「氣球炸彈到底是什麼？」

讓炸彈乘著西風帶飛向太平洋的彼端？ 數不清有多少次抬頭仰望蔚藍天空。 1944年初春。當時16歲的小川辰夫（97）在位於外房九十九里沙灘南端的一宮海岸（千葉縣一宮町），與同世代的年輕人一同參與「氣球炸彈」飛行測試的輔佐工作。 6個人一組讓氣球膨脹起來，檢查有沒有破洞之後進行施放，讓氣球飛向天空。然後，巨大的氣球像是被藍天吸進去，飛行高度不斷往上攀升，確認氣球順利進入西風帶，往太平洋的方向前進，直到看不見為止，這群少年就這樣一直仰望天空。 發生在約80年前春天的這段往事，小川依然記憶清晰。 「一開始會被海風吹向內陸，但一旦飛到更高的天空，乘著高速氣流就會改變方向，因為氣球很大，所以看得很清楚。」 小川繼續說道： 「我知道那個是氣球炸彈呀，雖然還是個小鬼頭，但是『這種東西有辦法打贏美國嗎？』大家都在背後竊竊私語。」 氣球炸彈──。這是負責研究、開發秘密武器的機構，舊日本陸軍的「第九陸軍技術研究所」，後改為「登戶研究所」研究出的爆炸性武器，被稱為「ふ號武器」（Fu-Go balloon bomb；以下稱為Fu-Go）。 該研究所的研究員草場季喜將陸軍傳統使用的紙製氣球加以改良，在和紙上塗好幾層的魔芋漿糊來增加強度，完成了可以飛行大約1萬公里的耐度、直徑約10公尺的巨大氣球。再經過中央氣象台和陸軍氣象部的仔細調查，推算出在高度1萬公尺前後，乘著毎小時200～300公里的西風帶，若是速度加快的11月，大約2天就能夠抵達美國大陸。 日本軍打算將炸彈裝載在氣球上，企圖轟炸美國本土，為了判斷實際作戰的可行性，1944年2月至3月的期間，在一宮海岸進行氣球炸彈的飛行測試，小川等人被動員到海岸參與飛行測試的輔佐工作。

「遭到抹滅」的少女們 用於「Fu-Go作戰」的氣球炸彈都是少女們一顆又一顆親手製作而成的。 44年8月公布「女子挺身勤勞令」，徵用12歲以上的未婚女性參加「勤勞動員」，除了女學生以外，還有飲食店的女店員被召集到東京的寶塚劇場或有樂座等大型劇場裡，被命令製作巨大的紙製氣球。每天，少女們被憲兵如此威脅道： 「這是重大的軍事機密，絕對不可以對外洩漏。」

《製作氣球炸彈的少女們》小林Erika 文藝春秋 與在海岸輔佐飛行測試的少年們相比，少女是在被隱瞞實情的狀況下持續製作巨大氣球，迎來終戰後，很多人保持沉默直到離開人世。 不過，這群少女群像透過2024年發表的小說回到了現代，即藝術家兼作家的小林Erika的《女の子たち風船爆弾をつくる》（暫譯：製作氣球炸彈的少女們）（文藝春秋）。 小林在這部作品裡聚焦於當歌頌和平少女時代的女學生們不經意被捲入戰爭中，每一個人作何感受，又度過了什麼樣的人生？ 例如，少女們被召集到東京的寶塚劇場內，參與製作氣球炸彈的景象。 我跪坐在座墊上，將裁剪好的和紙黏合起來。（略）

我用手指沾了木盒裡的魔芋漿糊，即使是夏天，仍覺得冰涼。 因為裡面參雜藍色粉末，所以呈現半透明的藍白色。

然後把它塗在和紙的重疊處。

和紙裁剪完的殘片（略）三片加起來約有一張榻榻米長的梯形。 出自《製作氣球炸彈的少女們》 有關登戶研究所的資料或證據，隨著戰爭結束，同時也面臨被湮滅的命運，讓小林在收集資料的過程中費盡千辛萬苦。但是，在堅持不懈地四處向女學生們就讀的雙葉高等女學校（現為雙葉中學校・高等學校），打聽詢問之下，結果與意想不到的「資料」邂逅。 「任教過的老師將某場座談會內容記錄下來的文章；退休老師彙整的文集；甚至是留下字跡的紙條。很多都寫上了學生名字，老師們認知到是『重要的東西』，學校方面也一直保管著。這些資料與被承載下來的回憶，一同託付在我身上，真是個奇蹟。」

把氣球炸彈的材料「氣球紙」浸泡在氫氧化鈉液後，再用水清洗的女工。（在小倉造兵廠。推測是由舊陸軍省委託的攝影師拍攝的，明治大學和平教育登戶研究所資料館提供） 小林獲得證詞的來源之一，是來自雙葉的畢業生南村玲衣，她曾經自費出版製作氣球炸彈的經驗。南村在戰後結婚，忙著照顧孩子，有一次在街上的書店櫥窗內，看到一張照片，和自己以前製作的氣球一模一樣，那個時候才第一次知道「我們被迫做了什麼東西」，內心受到衝擊。 於是，南村親自前往防衛廳（當時）要求出示資料，收集證詞，並整理成書，於 2000年出版。被小林問到行動力的來源時，南村如此回答： 「為什麼沒有人告訴我真相？」「這是我對這件事被隱瞞的抵抗。」 小林說： 「當我聽到『抵抗』這個字眼，覺得自己身為與歷史相連的人，必需延續這份使命，不應當有任何一個人『被視為沒有這回事，遭到抹滅』。至少我是這麼想的。」 她的決心濃縮在小說裡，人數龐大的少女以「我」或者「我們」的人稱，遲疑謹慎地進行「獨白」，拼湊出令人印象深刻的內容，以及標示證詞和史實出處而刊於卷末的多達248個腳註。 「我極盡可能地忠實於少女們說的話和史實，雖然一開始擔心讀者能不能夠接受，但後來知道有很多讀者買來看，我很驚訝。」 隨著小説的暢銷，讓傳遞登戶研究所史實的「明治大學和平教育登戶研究所資料館」（川崎市）的狀況也有所改變。為了看氣球炸彈的展示，參觀者急速增加，尤其是女性明顯增加，並留下「當作自己的事來思考」的感想。 「我真的很高興大家在讀完我的作品之後，能夠有所行動。」小林滿面笑容地說道。