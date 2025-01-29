冷戰結束後的亞洲與日本（3）　對於「貧困的亞洲」之疑問：渡邊利夫，東京工業大學名譽教授

全球化的時代與亞洲

佐藤百合 渡邊教授曾於1993年至1995年間擔任亞洲政經學會理事長。首先想請教90年代初期之亞洲局勢、當時日本對於亞洲的認識以及基於此背景下亞洲研究之發展動向。

渡邊利夫 一言以蔽之，當時是亞洲充滿蓬勃生機的時代。當我最初開始關心亞洲並萌生研究此區域的想法之際，「貧困」與「停滯」還是論述亞洲的關鍵字。當時的實際狀況的確是人口過剩且可耕作土地有限，糧食的單位面積產量極低，好幾個國家瀕臨饑餓邊緣。在經濟發展理論的領域裡，普遍使用「絕對貧窮」（Absolute Poverty）一詞來形容這樣的狀況。不過在我擔任理事長的1993至1995年之間，亞洲已進入空前繁榮的時期，亦即，民生得以溫飽。此乃綠色革命（Green Revolution）之功，亞洲各地迅速引進經過改良的優秀稻種，藉由推廣普及，亞洲已不再有稻米淨進口國。農業的如此發展，想必與政治穩定密不可分。此外，工業化亦以驚人的速度蓬勃發展。

佐藤 這是1970年代到80年代的發展情形吧。

渡邊 沒錯，亞洲在世界舞台上的份量日益重要，成為舉足輕重之貿易夥伴。不僅如此，以先進國家的跨國企業為首，投資者均視亞洲為足以獲得豐厚報酬的投資區域，外資匯聚於此，推動亞洲地區的急速發展。

當時，中國亦致力於改革開放。在我擔任理事長稍早之際，韓國、臺灣、香港、新加坡獲譽為「新興工業化國家」（NICS），亦即「Newly Industrializing Countries」。其後，此名稱更改為「新興工業化經濟體」（NIES，Newly Industrializing Economies）。當時的確展現出「新興國家」（Emerging Country）之姿，「新興」二字正顯示出星火燎原、蓬勃向上之勢。我認為比起「產業化」，將「Industrializing」翻譯為「工業化」，更能準確描述其本質，亞洲實為製造業的生產基地。其後，印尼亦迅速躋身NICS、NIES之列。當時，印尼等東協國家的發展速度遠遠超出日本人的預期。新興工業化國家、新興工業化經濟體、東協諸國，再加上鄧小平主導改革開放路線的中國，皆陸續崛起。

此時期，亞洲國家的工業化呈現兩大特徵：其一，亞洲各國憑藉自身實力掀起綠色革命；其二，透過貿易投資，在全球化浪潮的衝擊之下，實現飛躍性的發展。從那時起，「全球化」一詞便廣為流傳。亞洲正是搭上那股全球化的浪潮，從中獲取眾多利益而蓬勃發展。



渡邊利夫，東京工業大學名譽教授