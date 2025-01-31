冷戰結束後的亞洲與日本（4）　「百見不如一聞」—了解中國經濟的實態：中兼和津次，東京大學名譽教授

冷戰結束後的亞洲與日本：亞洲政經學會歷任理事長訪談

此訪談企劃邀請了亞洲政經學會的歷任理事長，回顧日本對亞洲的認識及其與亞洲關係的演變。第四回邀請到東京大學名譽教授中兼和津次，請他回顧自身對中國經濟實況的研究歷程。（訪談者：丸川知雄，東京大學教授）

亞洲情勢的變化與學界動向 丸川知雄 教授您擔任亞洲政經學會理事長的1995年到97年期間，當時亞洲局勢和日本的亞洲研究有哪些重要議題，又出現了哪些相關討論呢？ 中兼和津次 老實說，我不太記得，或者說我當時並沒有特別關注這方面的議題⋯⋯。不過，這可能和等一下要討論的內容有關。我印象中，當時亞洲政經學會的學術活動並沒有緊貼亞洲的實際情勢，反應也並不即時。 舉例來說，中國的改革開放實質上是從1978年、79年、80年左右開始全面展開。現在來看，這是一個具有世界歷史意義的重大事件，或者說是亞洲地區的重大事件。然而，當我翻閱當時的《亞洲研究》期刊時，既沒有看到關於中國改革開放的專題，就連發表的論文中，雖然不能說完全沒有，但據我記憶所及，幾乎沒有人正面討論中國改革開放這個議題。

亞洲經濟觀點的轉變 丸川 1990年代正是亞洲經濟開始蓬勃發展的時期。 中兼 從學會活動和整體亞洲研究的關係來看，至少在經濟學領域，特別是從開發經濟學的角度來說，應該就是從那時候開始，逐漸對亞洲經濟的觀點產生了改變。這樣的轉變大約是從1980年代末或90年代初開始慢慢發生的。在我的印象中，其中一個關鍵契機，應該是世界銀行出版的一本知名著作《The World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, 1993》。這本書也被翻譯成日文，由白鳥正喜監修，海外經濟協力基金開發問題研究會翻譯，書名為《東亞的奇蹟—經濟成長與政府的角色》（東洋經濟新報社，1994年）。

中兼和津次，東京大學名譽教授 世界銀行的主張改變了以往的開發論思維模式，主要針對東亞為何能夠成功發展經濟這一點，強調其與政府力量的密切關係。傳統的經濟學或開發經濟學多以市場為中心，但僅憑此觀點似乎無法充分解釋東亞的經濟成長。 舉例來說，當時出現了認為日本的產業政策相對成功的論調，這為傳統的開發經濟學帶來了某種新的視角。我記得1994年在高崎經濟大學舉辦的亞洲政經學會東日本大會上，這個東亞模式的議題蔚為話題。這裡所說的「東亞」，主要是指日本、韓國、台灣，以及東協（東南亞國家協會）成員國，並不包括中國。會上討論了為什麼東亞能夠快速發展，認為其中可能存在著獨特的經濟發展模式，並特別關注政府的角色，以及政府與市場的關係等面向。這樣的論調逐漸反映在學會的研究中。換句話說，當時也開始出現了比較積極去看待韓國經濟、台灣經濟等的觀點。