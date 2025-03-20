大角幸枝：癡迷金銀光澤的金工藝術家

傳統表演藝術和手工藝歷經數百年而不衰，一直扣動著日本人的心弦。為了讓這些重要技藝代代相傳，日本政府將領會和掌握了這些技術的人評為「重要無形文化財保持者」，俗稱「人間國寶」。我們將走近這些人間國寶，感受他們求索不斷、認真鑽研的決心及其對作品的思考。大角幸枝是金工領域首位被評為「人間國寶」的女性。她師從3位大師，將所學技藝融會貫通，並始終保持著與材料本身的「交流」。

將易變之物轉為永恆的存在 「金屬這種東西其實不是硬的，而是軟的。把銀加工成器皿時，銀會在手中受熱，與我融為一體，變成我想要的樣子。」 原以為金屬都是堅硬的東西，但大角幸枝的作品就像她本人所說的那樣，莊嚴大氣又雜糅著柔和的氣息。 比如，下面這件作品正是如此。這件用銀、銅和紅銅打造的花瓶名為「紅海」，完美地展現了夕陽下的海景。

這件用銀、銅和紅銅共同打造的花瓶《紅海》曾在2022年第69屆日本傳統工藝展上展出（日本工藝會提供） 「或許因為童年是在靜岡的鄉下度過的，我很關注自然界的東西。我發現，將波浪、風和雲等沒有固定形狀的東西作為主題，將其呈現在器皿上特別有意思。金屬不易破損且具有持久性，與變幻莫測的自然剛好相反。金屬是一種很穩定的材料，它能將易變之物轉變為永恆的存在。」 大角的作品融合了兩種工藝：一種是鍛金，即用木槌或鐵錘將金屬敲打成器皿的形狀；另一種是雕金，即用鏨刀在金屬表面雕刻出圖案。整個製作過程十分複雜。

銀造花瓶《瑞雲》曾在2018年第65屆日本傳統工藝展上展出（日本工藝會提供）

加工效果立竿見影的材料 打造銀造花瓶「瑞雲」時，首先用噴火槍將銀板加熱軟化，然後將其放在凹成盤狀的木台或沙袋等上面，用木錘或鐵錘持續捶打。當銀器成型後，再用木錘敲打出蓬鬆的雲狀。 接著在銀器表面畫好草圖，用鐵錘細細捶打出草圖線條，形成立體的波浪線「棱線」。然後，用小鐵錘捶打鏨刀，在器皿表面鏨出水平、垂直、斜向的細槽，即「目切」。再將鉛箔鑲入細槽，用柳木鏨刀將鉛箔捶入紋理之中。去除多餘的鉛箔後，用鐵錘將鉛箔完全鑲嵌入槽。這道名為「布目象嵌」的裝飾工序就算完成了。 「完成一件作品需要3個月到半年的時間。雖然很辛苦，但金屬對力道反應靈敏，加工效果立竿見影。相比之下，陶瓷通過燒製完成，最後的工序由火候決定，火候對成品效果影響很大。而金屬工藝品不受這類不確定因素影響，成品基本符合預期，而且造型上也追求嚴謹和完美。我覺得金屬的這種特性很適合自己，這也是我能夠在金工領域深耕的原因之一。」 大角幸枝決心涉足金工領域是在大學的時候。因為憧憬美和藝術的世界，她考入東京藝術大學。原本計畫學習美術史，但入學後發現周圍的人都在學習繪畫或雕刻等手工技藝。於是，從小喜歡動手的大角也萌生了創作的想法。 「小時候我最喜歡上的就是工藝課。在家時我也會用彩色印花紙折人偶，然後送給幼稚園。這麼一想，我在學生時代被手工藝世界吸引或許也是自然而然的事。」

大角幸枝女士

融合3位老師的技法 比起藝術，大角更喜歡兼具實用和美觀的工藝。不過，為了確定自己適合哪個工藝領域，她需要學習一些實用技能並了解相關材料。大角嘗試了各種工藝創作，包括陶瓷、印染和漆器等。當時，她在大學無法選修其他系的實用技能課程，就在校外學習了這些技能。 「金工是力氣活。當時，做這行的基本是男性，對女性沒什麼吸引力。但是，黏土質地柔軟，難以捉摸，而漆料會引起皮膚炎症…那麼，剩下的也就是金工了。更正面的原因是，金工材料吸引了我。金屬的高雅質感，尤其是金銀深邃優雅的色彩和光彩讓我深深著迷。」 最初，大角在一名大學學長的雕刻教室裡學習製作飾品。大學畢業後，經人推薦她拜入製作帶扣等金屬配飾的大師桂盛行的門下。隨著雕金技藝不斷提高，除了運用雕金技術雕刻表面圖案外，大角還想製作作為主體的器皿。 在桂盛行的推薦下，大角師從關谷四郎[1977年被評為「重要無形文化財（鍛金）保持者」]，學習製作「錘目紋」器皿的技術，錘目紋是用鐵錘在金屬表面打出的一種紋理。後來，大角又被在金屬表面雕刻細紋然後嵌入金銀箔形成圖案的「布目象嵌」技法吸引，她拜鹿島一谷[1979年被評為「重要無形文化財（雕金）保持者」]為師。 「在桂老師傳授的雕金技法的基礎上，我運用關谷老師傳授的鍛金技法製作錘目紋器皿，再運用鹿島老師教授的布目象嵌工藝製作作品。簡而言之，我的作品風格融合了老師們的技藝，他們的教導讓我受益良多。」

銀造花瓶《夕照》曾在2021年第68屆日本傳統工藝展上展出（日本工藝會提供）

邊打工邊磨練技藝 大角通過這種方式磨練了技能，但金工產品需求小，尤其這又是男性占主導地位的領域。當時，大角難以靠金工相關的工作謀生。 不過，在那個女性理應結婚生子的時代，大角在磨練技藝的同時還體驗了許多不同的工作。她說：「我就想靠『某種東西』來謀生，雖然當時還不確定這種東西是什麼。」 大學畢業後大角成為一名外聘美術講師。約1年後，她轉職去日本專利局擔任審查員，負責設計類專利申請的審核工作。大約過了1年，大角因不適應工作環境而離職，做了一段時間的設計類兼職。接著，她回到東京藝術大學，做了8年助教，後來成為東京家政大學副教授。41歲的大角終於得到一份穩定的工作。 「我在東京家政大學一直工作到還有5年退休，因為當時母親年過九旬，需要人照顧。在大學我新開了造型表現專業，擔任負責人，還開設金工課程，讓金工正式走進課堂。儘管要工作，我也從未中斷過藝術創作，一直有作品在展覽會上展出，忙得不可開交。那時候年輕，所以能做到這些。」 就這樣，大角不斷磨練自己的技藝。2015年，69歲的大角被評為「重要無形文化財（鍛金）保持者」，成為金工領域第一位獲此殊榮的女性。她的作品獲的這樣的評價：「行雲流水般的棱線和金屬獨有的色彩凸顯出分量十足的器皿美，形成洋溢著現代感的個人風格。」（摘自2015年文化廳發佈的新聞稿）。 「我沒想過自己能評上，很吃驚。這件事也只是碰巧，我沒有身為女性的那種壓力感。製作作品時我仍然在反思自己。不過，這10年我感覺金屬在對我說『不想再繼續彎曲變形了』，製作過程於是變得更有意思了。現在我最感興趣的是，一邊和材料『對話』，一邊追求『順其自然的形狀』。」

銀造花瓶《大潮》曾在2023年第70屆日本傳統工藝展上展出（日本工藝會提供）