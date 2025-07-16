「人間國寶」落語家五街道雲助：錘煉個性與感性

歷經數百年依舊不曾衰退，至今仍深深打動日本人心靈的傳統藝能與傳統工藝。為了將這些寶貴的技藝傳承給下一代，日本政府將那些真正掌握並踐行這些技藝的人認定為「重要無形文化財產保持者」，通稱「人間國寶」。本系列將探訪這些在技藝上臻於極致的「人間國寶」，傾聽他們精進技藝的決心與心聲。本篇將介紹2023年被評為人間國寶的五街道雲助。作為落語界第4位獲此殊榮的藝術家，他憑藉卓越的表演藝術，贏得觀眾的喜愛和認可。讓我們走近這位灑脫風趣的落語表演藝術家，聽聽他的故事。

1948年出生於東京。明治大學商學系中途退學後，於1968年拜入第10代金原亭馬生的門下。1981年晉升為「真打」。榮獲2009年度文化廳藝術節優秀獎、2013年度藝術選獎文部科學大臣獎（大眾藝能部門）。2016年榮獲紫綬褒章。2023年因「復興三遊亭圓朝的經典名作等形成個人獨特的藝術風格，並作為實力派表演藝術家引領東京落語界的發展」（文化廳報導資料），被文化廳認定為「重要無形文化財產保持者」（人間國寶）。