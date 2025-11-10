「竹工藝」人間國寶 藤沼升：心無旁騖，潛心創作，讓日本竹工藝品享譽世界

作為藝術品享譽世界

藤沼升的作品有9成以上被海外收藏家納入囊中。展覽會現場自不必說，直接訪問其工作室的收藏家更是絡繹不絕，乃至於在日本國內反而很難看到其作品。

為什麼藤沼的作品在海外如此受歡迎呢？原因是1997年在日本橋三越百貨總店舉辦的個展上，美國化妝品巨頭露得清（Neutrogena）前社長、已故藝術收藏家Lloyd Cotsen購買了其作品。後來在紐約舉辦的 Cotsen收藏展上展出藤沼的竹藝作品，海外收藏家們紛紛出手爭相收購。

Cotsen最初收藏的是一件名為《春潮》的花籃。這件工藝品以根部大幅彎曲的根曲竹為原料，以自由奔放的「荒編」技法大力編織而成，淋漓盡致地展現出竹子所蘊含的生命力。



根曲竹花籃《春潮》（2024年）

藤沼介紹說：「根曲竹太過強韌，一開始我不知道該怎麼處理。其強度之大，就是請別人幫忙按住也無法勒緊，整整3年時間，我都在反覆嘗試和摸索。」

《春潮》對藤沼而言也是一件情有獨鍾的作品，如今他依然在繼續創作這個系列的作品。

「我41歲時在日本傳統工藝展上獲獎，但之後創作陷入了低谷。那時我意識到『創作陷入低谷是因為氣力不足』，逐漸領悟到『氣』的重要性，並以『氣』為主題進行創作。《春潮》就是那個階段初期誕生的作品。」藤沼回憶道。