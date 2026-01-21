今泉今右衛門：凝結於雪晶中的傳承與創新

傳統藝術和工藝歷經數百年，歷久彌新，始終震撼著日本人的心靈。為了讓這些珍貴的技藝世代傳承，日本政府將技藝的傳承人和集大成者認定為「重要無形文化財保持者」，俗稱「人間國寶」。潛心鑽研技藝、不斷精益求精的人間國寶，作為創作者，他們有著怎樣的決心，對作品又寄予了怎樣的情感呢？陶藝家、第14代傳承人今泉今右衛門先生，在瓷器彩繪傳統工藝「色鍋島」的基礎上不斷創新，將個人對藝術的感悟融入作品之中，於2014年成為陶藝史上最年輕的「人間國寶」。

1962年出生於佐賀縣有田町。父親為「人間國寶」，第13代今泉今右衛門。1985年畢業於武藏野美術大學工藝工業設計學金屬工藝專業。2002年繼承第14代今泉今右衛門名號。2009年獲紫綬褒章。2014年被認定為重要非物質文化遺產彩繪瓷器傳承人。現任日本工藝會副理事長。

不願步父兄後塵 當被問及「最難忘的風景」，你的心中會浮現出怎樣的畫面？在第14代今泉今右衛門心中，鐫刻著這樣一幅景象——「大學時代，有一年雪下得特別大。某天晚上，我和朋友約好去踏雪飲酒。我們漫步在前往玉川上水的路上，不經意間抬頭看向路燈的剎那，我仿佛要被吸入那傾斜而下的雪幕，內心湧起一陣難以言喻的感動。那已是大約40年前的往事了。」 當年的那幅雪景，最終被呈現在《色繪薄墨墨彈雪文缽》這件作品中。它的作者今泉今右衛門不僅是人間國寶，還是著名有田燒名窯——今右衛門窯的掌門人。

《色繪薄墨墨彈雪文缽》，於第51屆日本傳統工藝展（日本工藝會提供） 今右衛門窯傳承了江戶時代「御用赤繪師」的技藝。這是一種給瓷器上色的工藝，專門用於製作高級瓷器「色鍋島」，給將軍家和大名當貢品與贈禮。今右衛門窯擁有370年歷史，如今被認定為重要無形文化財團體。

這棟建築內設有展廳及今右衛門窯本家，是有田當地最古老的建築之一，被列為國家重要傳統建築群保存地區 今右衛門作為次子誕生在這個歷史悠久的陶瓷世家，從小祖母就一直說「要是將來你哥倆能一起繼承家業就好了。」儘管按照家族的傳統，家業應由長子繼承，今右衛門並非未來的接班人，但他心中一直希望能輔佐家業。 「我父親畢業於東京藝術大學，哥哥讀的是多摩美術大學，所以我選擇了武藏野美術大學。我雖然渴望從事創作，但堅決不想跟他們走同一條路。也正因為如此，我沒有學陶藝，而是主修金工，主要從事現代雕塑創作。」 然而，那段時間他始終無法創作出讓自己滿意的作品，陷入了長期的苦悶與內心的掙扎之中。 「我因為從小喜歡自己動手創作才進了美術大學，可內心卻缺乏那種噴湧而出的創作靈感，只是機器般一件一件製作作品。總在原地踏步的我，不禁心生焦慮：『以自己現在這種狀態，真的能繼續做創作嗎？』恰在此時，我目睹了那場雪景。面對眼前的景象，我豁然開朗：『只要還保有這顆感動的心，即使現在沒有將其轉化為作品的能力，也一定能在創作之路上一步步前行。』」 後來，那份強烈的感動和心中的風景終於結出碩果，孕育出一系列以雪為主題的作品，成為第14代今泉今右衛門的標誌。當然，那已是很久之後的事了。

傳統無法繼承 大學畢業後，出於「回家前要開闊一下眼界的想法，今右衛門在一家室內設計銷售公司工作了3年。之後，他拜師於現代陶藝家鈴木治門下，這位藝術家以不拘泥於傳統陶藝框架創作造型作品而著稱。 「學生時代看到鈴木老師的陶藝作品時，我就深受震撼並心懷嚮往——原來陶土竟能表現出如此意境！不過，在跟隨老師學習期間，他常常提醒我：『今泉，你不要忘記我們做的這行是陶藝。』」 陶藝作品在燒製過程中，往往會因為高溫變化而出現意料之外的色彩或紋理變化，即所謂的「窯變」。此外，因燒製條件不同，釉色的呈現、陶土的收縮甚至塌陷等現象也難以完全人為地進行控制。 「那時我總想等器物出窯後再進行一番切削打磨，琢磨著如何進行後期加工。而老師或許是想讓我明白：要接納人力所不能及的部分，要珍視泥土和火焰等無法抗拒的東西，陶藝作品的迷人之處正源於此。」 在鈴木先生門下積累了豐富的經驗後，1990年，在大學畢業5年後，今右衛門回到了今右衛門窯。

今右衛門正在用木炭設計勾勒草圖 今右衛門窯傳統製作的「色鍋島」瓷器，是有田燒中極具代表性的風格之一。其特色在於採用釉下彩和釉上彩兩道彩繪工藝，器型端正，紋飾美觀精妙、格調高雅。這類既定的技法與樣式常讓人誤以為必定由師傅手把手傳授，但現實並非如此。 「我父親是第13代傳承人，他生前常說：『傳統是無法繼承的。』他說，所謂傳統，是那個時代的人在認真面對工作的過程中，透過自己的體悟逐漸總結出來的東西。他還說，『不親身經歷失敗，便無法真正明白』，因此他從不多加干涉我的創作，而是默默地守在一旁看著我探索。至於技藝，也必須靠自己主動去學習和領悟。我也是這樣一路摸索過來的。」 回家不久後，父親對今右衛門和哥哥說：「接班人的事，你們兄弟倆自己商量決定吧。」隨後，哥哥表示：「我來負責銷售，創作就交給你了。」就這樣，今右衛門成了下一任掌門人。肩負父兄的期望，今右衛門一心投入創作，希望能製作出新穎獨特的作品。在這個過程中，他不斷回到那個雪夜的風景之中。最終，2004年，他在41歲時完成了作品《色繪薄墨墨彈雪文缽》。 「透過這件作品，我的內心世界與創作真正融為了一體。花了20多年時間，我終於表達出了那種仿佛要被吸入雪中的感覺。」