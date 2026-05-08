「江戶小紋」人間國寶 小宮康正：染色工藝之魂

傳統表演藝術和手工藝歷經數百年而不衰，一直扣動著日本人的心弦。為了讓這些重要技藝代代相傳，日本政府將領會和掌握了這些技術的人評為「重要無形文化財保持者」（非物質文化遺產傳承人），俗稱「人間國寶」。我們將走近這些人間國寶，感受他們求索不斷、認真鑽研的決心及其對作品的思考。本期主角小宮康正先生，是江戶小紋染色技藝第三代傳人，他為堅守與傳承這項技藝傾注了畢生心血。

生於1956年，為江戶小紋大師小宮康孝的長子。1972年起師事其父，學習江戶小紋相關技藝。1980年，作品首次入選日本傳統工藝展。2010年獲頒紫綬褒章。2018年獲認定為無形文化資產「江戶小紋」傳承者（人間國寶）。

與穿著者相互成就的江戶小紋 江戶小紋是日本傳統服飾的紋樣，起源於江戶時代武士的禮服——「裃」（Kamishimo）。遠觀渾然一色，近看紋路細密繁複、排佈規整有序，柔和之中亦顯端莊高雅。這種內斂的美，更會隨著穿著者的氣質與舉止而產生別樣魅力。 小宮康正介紹說：「江戶小紋的迷人之處在於它能襯托穿著者的氣質。只有人穿在身上，這件作品才算真正完成。這既是江戶小紋的獨特美感之所在，也是其染色技藝的難點之所在，更是它令人敬畏之處。」 小宮康正是「小宮染色工廠」（東京都葛飾區）的第三代傳人，這座染坊在江戶小紋的發展歷程中起到了至關重要的作用。2018年，他繼祖父小宮康助（1955年獲選人間國寶）與父親小宮康孝（1978年獲選人間國寶）之後，也獲認定為人間國寶。 製作江戶小紋對精準度的要求極為苛刻，染色師使用手工雕刻的鏤空型紙（花板），在整幅布料上染出層次豐富的細膩紋路。 小宮康正解釋道：「由於手工操作時的力道與材料質地的不同，父親染出的作品和我的作品，紋樣的每一顆微粒都有細微的差別。」「型紙雕刻也是公釐等級的精細技術。雕刻工具進入的角度與手的位置有時會遮擋視線，只能憑感覺進行，因此不同雕刻師刻出的型紙也不可能一模一樣。」 從樸素雅緻的傳統紋樣，到別出心裁的創意紋樣，江戶小紋的圖案極為豐富。由於精密度極高，因此即便是同一種傳統紋樣，在不同的染色師和雕刻師手中，也會呈現出不同的效果。

八代將軍德川吉宗出身的紀州德川家使用的傳統紋樣「鮫小紋」。圖案由細小的點狀紋理構成，因類似鯊魚皮紋理而得名。圖片右側的布料顆粒排佈均勻規整，左側則略有錯落。可見，即使同一紋樣，使用不同的型紙染色，其成品也會呈現出不同效果

比針尖還細的精密圖案 製作江戶小紋的第一步，是用糯米與石灰等材料調製防染糊。染色師需將素色的布料固定在名為「長板」的長方形作業台上，覆上型紙，再刮抹防染糊。這道工序稱為「型付」，它決定了布料何處上色、何處留白。而後，在整幅布料上刷滿底色，透過蒸製固色，再經過水洗、乾燥、整理與微調等工序，最終完成。 「型付」這道工序十分關鍵。染色師需要拿著僅約20公分長度的型紙，在近13公尺長的整幅和服布料上反覆對位、刮糊，使圖案無縫延續。刮抹防染糊時需要全身均衡施力，使圖案著色均勻無色差。 小宮康正的「連子」（窗櫺）紋樣系列作品，尤能顯現其技術實力。這是一種由極細的條紋層層疊加組成的紋樣，靈感源自等距排列的細木櫺格窗。其迷人之處在於可讓人感受到立體的層次感和搖曳的靈動感，作為小宮康正高超技藝的結晶，獲得高度評價。

連子紋布料。方格中密佈著肉眼幾乎不可見的細紋 「製作連子紋，需要在一寸（約3公分）見方的空間內密佈40多條細紋，條紋間距比針尖還細。而且這是雙面染，布料正反兩面的紋樣必須染得一致，因此需在正反兩面將型紙精準對位。這是一項難度極高的工作，無論雕刻型紙還是型付階段，都必須分毫不差。」小宮康正解釋道。 除了高超的染色和雕刻技藝，製作型紙所需的優質和紙、防染糊和刷子等材料與工具也必不可缺。因此，小宮家族的歷代傳人除了染色技藝精益求精外，也在蒐集和保存型紙以及培養雕刻師等方面傾注了大量心血。