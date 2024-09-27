彎曲自如的太陽能電池：日本與中國展開爭奪戰，被迫提前布局，即使便利，但性能與成本等課題仍待解決（後篇）

發電效率

「可彎曲太陽能電池」（鈣鈦礦太陽能電池）之基礎技術由日本科學家所開發。其主要發電材料碘素可由國產供應，日本亦擁有卓越的製造技術。日本政府基於產業政策，希望投入研發補助金以扶植產業，其原因便在於此。

然而，若要真正進入商品銷售的階段，仍有數道必須跨越的難關。其一為「發電（轉換）效率」，即光能轉為電能的效率。在國立研究開發法人產業技術綜合研究所（產總研）率領有機太陽能電池研究團隊的村上拓郎如此說明。

「太陽能電池越小，獲取電能的效率越高。學術論文裡常以數平方公釐的小正方形為研究案例，因此『可彎曲太陽能電池』呈現24-25%的高發電效率。不過，當商品化而擴大面積時，使得電阻增加，或是材料內部出現孔洞，導致發電效率下降。」

實際上，關於可彎曲太陽能電池的發電效率，積水化學工業測試出30平方公分大小最高達15%，東芝的數據則是703平方公分達16.6%。產總研指出：「目前鈣鈦礦太陽能電池的發電效率，仍低於既有的矽晶太陽能電池，」此為未來待解決之課題。

濕氣阻絕戰

「可彎曲太陽能電池」極易受濕氣侵蝕。未包覆保護膜時，僅以指尖觸碰，或是吹氣，發電層立即變色失效。

阻絕濕氣的關鍵在於發電層保護膜的品質。產總研的村上拓郎提到：「或許有些令人意外，例如製作塑膠瓶的PET樹脂膜，每平方公尺每日的透水量為數十公克。若要使用於『可彎曲太陽能電池』，則須將透水量降至10萬分之1。」



（左）產業技術綜合研究所實驗室，（右）為了維持濕度低於1%，另外在其他房間設置大型除濕裝置（筆者攝影）

如此特殊的護膜為「主要高成本因素，各公司正競相思考如何降低成本」（東芝能源系統鈣鈦礦太陽能電池開發組長淺谷剛）。此外，膜間黏合劑外側的細微縫隙亦可能滲入濕氣。積水化學則運用獨家的「封止」技術防止水分入侵。

太陽能電池暴露在日曬、雨淋、風吹等惡劣的自然環境。以玻璃板覆蓋的矽晶太陽能電池壽命為25年，相對於此，目前的「可彎曲太陽能電池」僅有10年壽命。積水化學希望「明年能提升至20年」。