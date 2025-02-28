蔦屋重三郎生長的江戶吉原是遊女的苦海

「江戶媒體王」蔦重活躍的時代

1月5日開播的NHK新大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》是以經營「地本問屋」（當地出版娛樂作品的出版商）且被稱為「江戶媒體王」的蔦屋重三郎（以下稱「蔦重」）為主角。要深入認識蔦重這號人物，關鍵詞就是他生長的「吉原」。這個以遊廓（紅燈區）知名的街區，究竟是什麼樣的場所呢？

出現不夜城 吉原是江戶唯一幕府公認的遊廓＝賣春地區。遊廓在江戶誕生的當時位於日本橋葺屋町（現為中央區日本橋人形町）一帶，現在仍立著「元吉原」（舊吉原之意）的導覽牌。 德川家康在1590（天正18）年入主江戶，著手進行開發，而土木工程需要大量的勞動力，因此從全國各地湧入大批男性，以男性為服務對象的賣春場所，如雨後春筍般出現各地。 但幕府認為，賣春四處橫行的話，將導致治安敗壞，於是女郎屋（相當於妓院）的經營者經過商量之後，請願能夠在固定場所設立公認的遊廓。1617（元和3）年獲得許可，遊廓在隔年誕生。當時的幕府將軍是第2代德川秀忠。

收錄於《洞房語園》的「元吉原之圖」，當時已經具備新吉原遊廓的原型。國立國會圖書館藏 透過填海造地擴張街區的江戶有很多濕地，遊廓所在地原本也是蘆葦（又稱「葭」＝ヨシ）叢生之處，因此被稱為葭原。根據民間說法，為了討個吉利，改用諧音的「吉」（ヨシ）字，而形成現在的「吉原」。 但是，遊廓就設在江戶的正中央區，實在不太妥當，明暦2（1656）年下令往北遷移至大約6公里遠的地方，並於隔年重新營業，相當於現在因酉之市而熱鬧起來的淺草鷲神社的後方（現為台東區千束）一帶。幕府支付了遷移費用1萬5000兩，同時也准許夜間營業，在人形町時代是禁止的。於是，寧靜的田園地帶突然冒出了宛如不夜城的遊廓。在繪畫《東都吉原一覽》裡，添加了下列句子。 「闇の夜は よし原ばかり 月夜かな」（即使是暗夜，只有吉原如明月高照般明亮輝煌）

遊廓的空間構造圖 舊吉原的範圍是2丁（約220公尺），呈方形區域。相較之下，新吉原是2丁×3丁，規模擴大到1.5倍，面積相當於2個東京巨蛋。

《新吉原之圖》國立國會圖書館藏 按照店的規模及遊女等級，妓樓被嚴格區分為大見世、中見世、小見世。當然，收費（揚代）也不同。《新吉原之圖》是吉原的位置示意圖，繪製年代不詳，但被認為可信度高。 （1）五十間道／通往吉原的道路。蔦重在1773（安永2）年開始經營租書店，地點推測是在這條路的左側中央處。 （2）大門／門的右側是吉原設置的私人番所（警備所），左側是奉行所管理的官方番所，內有警備人員駐守，負責監視遊女以防逃跑。 （3）仲之町／主要街道 （4）江戶町1丁目（右）～江戶町2丁目（左）／以高級妓樓的大見世為中心，周圍有中見世、小見世林立。 （5）角町／多為中見世和小見世的區域，沒有大見世。 （6）揚屋町／料理店和澡堂密集並列，其中也有出入妓樓的商人和藝人的居住區。 （7）京町2丁目／妓樓等級較低的地區。 （8）京町1丁目／等級與江戶町並列的高級地區。 （9）表通り／從仲之町穿過木門，進入各町之間的大街，日文稱「表通り」。這裡有一排可以讓客人透過柵欄品鑑遊女的座敷（鋪榻榻米的房間），稱為「張見世」。 （10）（11）西河岸（右）・羅生門河岸（左）／「河岸見世」並列的後巷子，最低等的遊女在此接客。 （12）伏見町／一穿越大門口的左側區域，是被稱為「局見世」的妓樓聚集地，收費比小見世更加低廉。 （13）御齒黑溝／圍繞著遊廓外牆四周的溝渠。雖然文獻有不同記載，但推測溝渠的深度約2公尺，寬3〜9公尺。目的是為了防止遊女逃跑，不過有幾處架設折疊式便橋，同時具有緊急出口的作用。

《東都名所 新吉原五丁町彌生花盛全圖》裡，可以看到架設在御齒黑溝上的便橋（黃色圓圈內）。國立國會圖書館藏 （14）九郎助稻荷／在遊廓內的四個角落供奉著稻荷社，其中最受到遊女虔誠信奉的是九郎助稻荷。 高級妓樓的大見世面向道路設置的「張見世」，隔間整面使用格子窗，日文稱為「總籬」。籬是柵欄之意，中見世的格子窗的右上角4分之1是開放的，稱為「半籬=參考標題照片」。小見世則是只有下半部是用格子組成的「總半籬」。 局見世和最底層的河岸見世沒有柵欄圍著，只要門口開著，就表示正在營業。

想要縱火逃離的人間煉獄 吉原從1768（明和5）年到1866（慶應2）年為止，大約100年間，整個遊廓被燒毀的火災紀錄就有18次。 其中，至少有10次是遊女縱火的，因受不了惡劣環境而涉嫌縱火的案例層出不窮。儘管縱火是要被處以火刑（極刑的一種）的重罪，但是根據留下來的紀錄，縱火犯的遊女並沒有因此被判死刑，10位全部被流放到三宅島、八丈島等的遠島（流罪）。可想而知，或許是同情其處境太過悲慘，町奉行在酌情處理之下減輕刑罰。 《吉原類燒年譜》裡有遊廓全燒的紀錄，這場大火不是遊女縱火的，肇因於1772年發生的明和大火，起火點在目黑，但火勢擴及到淺草、千住，是延燒範圍極廣的重大事件，被列為「江戶三大火災」之一。在吉原生長的蔦重應該也受到波及。

1890（明治23）年發行的《吉原》，內有「吉原類燒年譜」。紅框內是記載「目黑行人坂大火」之處。國立國會圖書館藏

《目黑行人坂火事繪巻》。町火消（町人組織的消防隊員）與大火對峙（並非描繪延燒到吉原的畫面）。國立國會圖書館藏 《吉原類燒年譜》內的「假宅」是暫時在其他場所營業的意思，指妓樓在這段期間是分散在今戶・橋場・山谷・山之宿（台東區）、兩國（墨田區）、深川永代寺門前佃町（江東區）營業。 今戶和山谷兩地的位置距離吉原很近，地點很合適，而兩國約4公里遠，深川則是在約9公里之外，不過兩國和深川是「岡場所」，也就是非公認的賣春地區，所以當地風氣對吉原遊女較為接納。實際上，每次發生大火，就會以岡場所的所在地作為臨時營業地點。明和年間（1764-1772年）是岡場所的鼎盛時期。 蔦重在臨時場所營業幾個月之後，開始著手重建被大火燒成廢墟的吉原。

遊女的世界是階級分明的社會 毫無例外地，遊女都是出生貧困家庭，在10歲前後就被賣掉。但是人口販賣是被禁止的，所以表面是父母親先收錢，然後再以「奉公」的名義交易。因為會簽訂契約，所以也無法逃跑。 被稱為「女衒」的仲介業者會到貧窮農村四處收買少女，關於金額有各種說法，但根據《世事見聞錄》（1816年）留下的紀錄，在北陸或東北地方的荒村，一個人3〜5兩。以1兩10萬圓來計算的話，約30〜50萬圓。女衒會另外加上手續費再轉賣給遊廓的妓樓。 少女會從見習遊女「禿」的階級開始做起，經歷幾個階段後就能熬出頭。伴隨著出人頭地，等級和收費也會提高。 江戶的遊女階級 呼出晝三 首席花魁，不會坐在「張見世」招客。要通過「引手茶屋」的仲介，被客人指名在日文裡稱為「呼出」，因此得名。收費是12萬5000圓。 晝三 在座敷持裡面，人氣排行第2的花魁。收費是3分（7萬5000圓），因此命名。 座敷持 有自己的房間和一間迎賓房。收費是金2分（5萬圓）。 部屋持 有自己的房間，並在房內接客。收費是金1分（2萬5000圓）。 振袖新造 15～16歲左右出道，要經歷破處儀式。收費是金2朱（1萬2500圓）。 禿 見習遊女，14歲以前的少女。不接客。 周遭人物 番頭新造 年齡在30歲前後。奉公年限結束後，恢復自由身的遊女仍待在吉原，負責打理花魁的生活起居。 遣手 由已恢復自由身的年長女性，負責監視和教育遊女，愛說教，讓遊女避而遠之的人物。

描繪振袖新造的出道儀式《青樓繪抄年中行事 新造出し之圖》。右側的4位是出道的新造。左側是盛裝打扮的花魁和身旁的禿。國立國會圖書館藏

《客眾肝照子》的其中一幕描繪著遣手對遊女說教。國立國會圖書館藏 完全是階級分明的社會，能夠躋身到最高地位「呼出晝三」的遊女幾乎寥寥無幾。根據町奉行所留下來的報告書，1846（弘化3）年左右的遊女人數有4834人，這樣的人數被迫擠在東京巨蛋2個大的區域裡接待男客，實在令人難以想像。