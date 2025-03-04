蔦重打破老套的「吉原細見」，大膽改版的編輯魂

蔦重打破老套的「吉原細見」，大膽改版的編輯魂歷史 文化 社會
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被提拔為「吉原細見」的編輯
吉原細見是一本介紹遊廓裡各種情報的導覽書，包括妓樓屋號及隸屬的遊女名字和揚代（收費），甚至是仲介客人與遊女認識的引手茶屋等，皆刊載其中。
其歷史悠久，據說在延寶年間（1673〜1681）就以單張印刷品的形式開始流通，到了享保期（1716〜1736）改為橫向排版的小冊子，而且是一年2次，分別在1月和7月固定發刊，一直延續到明治維新以後，因此被認為是日本發行最久的定期刊物。改為定期發行後的早期刊物，現收藏於立命館大學的藝術研究中心（Art Research Center，簡稱ARC）。
除了江戶市區的書店會販售，還有一些小販會在一年2次的發刊期間沿街叫賣。有一首「川柳」（日本定型詩的一種）就在諷刺有些男性因為擔心在住家附近購買的話，會引來鄰居側目，所以特地跑到遠一點的地方購買。
細見は四つ程先へ遣てかい（買い）
（到四個街區外購買細見）
元文期（1736〜1741）有2家出版社發行，不過大概過了20年之後，幾乎是由鱗形屋孫兵衛經營的「鱗形屋」獨占市場。因為沒有競爭對手，內容也逐漸流於俗套。
另一方面，這個時期在收費便宜的非公認賣春地區「岡場所」，或者像品川、千住、新宿之類的宿場町，賣春的廉價飯盛女（指在宿場為客人斟酒盛飯的女人，同時也提供性服務）越來越多，導致吉原的景氣也一路下滑。細見作為招攬客人的重要管道，重新審視內容成為當務之急。
於是，鱗形屋在1774（安永3）年採用新進人才擔任「改所」，負責細見的取材和編輯工作。
因為調動、死亡等因素，遊女常常換新面孔，可是在那之前的細見都無法詳細地更新到最新情報。不過，新任改所是在吉原土生土長，與妓樓主人或遊女之類的有所往來，人脈廣闊，情報收集能力出眾，這位人物正是當時虛歲25歲的蔦屋重三郎（以下稱蔦重）。
在蔦重首次參與的細見《嗚呼御江戶》末頁上，寫著：「在吉原入口大門前的五十間道旁，蔦屋重三郎編輯」，這也是蔦重的名字首度在歷史上登場。
「請寫上女郎的名字吧！」
蔦重在被提拔為鱗形屋的改所之前，在五十間道經營書店的可能性很高。
簡單說是書店，但是包括了零售業者、專門店，或是本業以外兼賣書的店，租書店等，有各式各樣的形式。蔦重是跟吉原茶屋的蔦屋次郎兵衛借店門口，勉強經營租書店的年輕人。
之後，與蔦重聯手推出很多膾炙人口之作的山東京傳，在他所著的《青樓晝之世界錦之裏》裡，有一句「催討借出去的書或是遺失的書。」
這是描寫年輕的蔦重身為租書店老闆，當遊女把借來的書遺失了或者有污損而無法歸還時，他在吉原裡四處打轉，一面嘮叨，一面催促她們還書的日常樣貌。
1780（安永9）年發行的丸本物（收錄人形淨琉璃劇目的作品）《碁太平記白石噺》裡，也出現了被稱為「本重」的租書店，有一幕的台詞是「之前拜託你幫忙寫上女郎（妓女）的名字，因為趕著製作細見，要趕快給我。」這裡大概也是以蔦重為原型吧。
蔦重平常出入妓樓，向遊女催促還書，或是要製作細見，請妓樓的人趕快寫名字之類的，是可以毫不客氣地互相鬥嘴的深厚交情。對遊廓內部的人際關係也瞭若指掌，應該也掌握了外界難以窺探的一些情報吧。由他擔任細見改所，是再適合不過的人選了。
嶄露鋒芒的大膽改版
負責編輯的蔦重在「細見」的改版上，有2個重點。
一是版型從橫向改為直向。各頁的縱長加長，多出來的部分就可以寫上每1間妓樓的詳細情報。蔦重更是經過不斷地嘗試，在1783（天明3）年版的細見《五葉松》裡，讓讀者可以一看就知道遊女的 “等級”，所以在她們的名字上頭標註記號 。他最大的本領就是能夠滿足讀者的需求。
另一點是他邀請到「福內鬼外」這位人物為細見寫序文。鬼外是當時把Elekiter（靜電產生裝置）介紹到江戶，以及想出刷牙粉的廣告詞「嗽石香」而引起熱烈討論的平賀源內。
與當時首屈一指的名人合作，這奇特的點子是之前的出版商連想都沒想過的。
推出《嗚呼御江戶》的前1年，鱗形屋發行的細見《這嬋觀玉盤》就開始採用直版。近世文學、書籍文學史的研究者鈴木俊幸指出，蔦重很有可能從《這嬋觀玉盤》開始就已經參與其中。實際上，蔦重也被認為是從這個時候開始擔任編輯工作的實質負責人。
繼《嗚呼御江戶》之後，也首度推出單獨出版物《一目千本》（1774年），以畫冊的形式，把每位遊女比喻成山葵或是木蓮等各式各樣的花。例如，高傲冷漠的遊女是山葵──這樣的內容是只有熟客才知道的“擬細見”（類似細見），而不是以一般大眾為對象的內容。
花的插畫，蔦重委託到當時很受歡迎的畫家北尾重政一起合作，要付給重政的酬勞和製作費用，就用「入銀」的方式籌措。
「入銀」是請大家共同出錢來籌措製作資金的意思，以現代來講的話，也許可以說是「群眾募資」（crowdfunding）。他說服了100位以上的遊女“出資”，完成後以贈品形式發給她們。蔦重自己一毛錢都沒出，免費發放也不會造成虧損。另一方面是，雖然沒賺錢，但是遊女們很開心自己被比喻成花，結果讓他與遊女之間的人脈關係更加緊密。
強調藝術性的畫冊在性產業的領域上大放異彩，在吉原內部也大受好評。
蔦重之所以被稱為「近代出版的先驅」，原因在於除了他經手編輯的書籍充滿新意，更具備了這般出色的生意頭腦吧。
然而，雇用蔦重的鱗形屋卻爆發醜聞，未經允許下擅自複製「上方」（以大阪、京都為中心的畿內）的書籍並且販售，導致信用不良，此事件促使蔦重於1778（安永7）年毅然獨立開業，正式投入出版業的競爭，1783（天明3）年成為獨占細見出版的出版商。
【參考書籍】
- 《［新版］蔦屋重三郎》鈴木俊幸 / 平凡社library
- 《蔦屋重三郎》鈴木俊幸 / 平凡社新書
- 《江戶的書店 近世文化史的一面》今田洋三 / 平凡社library
- 《PEN BOOKS 蔦屋重三郎及其時代。》 / CCC Media House
標題照片：山東京傳所著的《廓ばかむら費字尽（廓愚費字盡）》插畫裡，出現吉原大門前的書店。左上角可以看到「山加上鳶尾葉子」的出版商商標，推測是蔦重的書店。國立國會圖書館藏