蔦重打破老套的「吉原細見」，大膽改版的編輯魂

被提拔為「吉原細見」的編輯

吉原細見是一本介紹遊廓裡各種情報的導覽書，包括妓樓屋號及隸屬的遊女名字和揚代（收費），甚至是仲介客人與遊女認識的引手茶屋等，皆刊載其中。

其歷史悠久，據說在延寶年間（1673〜1681）就以單張印刷品的形式開始流通，到了享保期（1716〜1736）改為橫向排版的小冊子，而且是一年2次，分別在1月和7月固定發刊，一直延續到明治維新以後，因此被認為是日本發行最久的定期刊物。改為定期發行後的早期刊物，現收藏於立命館大學的藝術研究中心（Art Research Center，簡稱ARC）。

除了江戶市區的書店會販售，還有一些小販會在一年2次的發刊期間沿街叫賣。有一首「川柳」（日本定型詩的一種）就在諷刺有些男性因為擔心在住家附近購買的話，會引來鄰居側目，所以特地跑到遠一點的地方購買。

細見は四つ程先へ遣てかい（買い） （到四個街區外購買細見）

元文期（1736〜1741）有2家出版社發行，不過大概過了20年之後，幾乎是由鱗形屋孫兵衛經營的「鱗形屋」獨占市場。因為沒有競爭對手，內容也逐漸流於俗套。



1771（明和8）年發行的細見，正值鱗形屋獨占市場的時期。橫向排版，攤開後的左右兩頁 / 出自東京都台東區立圖書館數位典藏

另一方面，這個時期在收費便宜的非公認賣春地區「岡場所」，或者像品川、千住、新宿之類的宿場町，賣春的廉價飯盛女（指在宿場為客人斟酒盛飯的女人，同時也提供性服務）越來越多，導致吉原的景氣也一路下滑。細見作為招攬客人的重要管道，重新審視內容成為當務之急。

於是，鱗形屋在1774（安永3）年採用新進人才擔任「改所」，負責細見的取材和編輯工作。

因為調動、死亡等因素，遊女常常換新面孔，可是在那之前的細見都無法詳細地更新到最新情報。不過，新任改所是在吉原土生土長，與妓樓主人或遊女之類的有所往來，人脈廣闊，情報收集能力出眾，這位人物正是當時虛歲25歲的蔦屋重三郎（以下稱蔦重）。

在蔦重首次參與的細見《嗚呼御江戶》末頁上，寫著：「在吉原入口大門前的五十間道旁，蔦屋重三郎編輯」，這也是蔦重的名字首度在歷史上登場。