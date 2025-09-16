揭秘江戶時代日本圖書行業盛況

「書物問屋」與行業壟斷組織

即使到了現代，出版辭典、專業學術研究類書籍的出版社，和發行面向大眾的書籍、小說、雜誌的出版社，也有著明顯不同的定位和作用。在江戶時代，這兩大類別也是出版業中的「雙雄」。

出版辭典和學術書籍的出版商被稱為「書物問屋」，幕府允許其組成「株仲間」（詳見後文）。另一方面，負責發行娛樂類書籍的「地本問屋」則沒有這種組織。

要了解其中淵源，得先從寬永年間（1624－1644年）京都的情況講起。當時，民間出版商開始嶄露頭角。在歷史文獻中，江戶時代的出版社有多種稱呼，如「書肆」、「書林」、「書物屋」、「本屋」等。為便於理解，本文除個別例外，將江戶時代的出版社統稱為「版元」（當時寫作「板元」），書籍的零售商則稱為「本屋」。

京都之所以出版業興盛，是因為這裡擁有眾多神社、寺院。早在平安、鎌倉時代（794－1333年），神社和寺院便已從事出版業，後來民間取而代之，或由神社寺院委託民間經營的情況越來越多。到江戶時代，許多版元都在通往神社寺院的參道沿途或門前町開設店舖。

此外，不少版元還兼營藥舖。這可能源於一些商人同時經營經大阪府堺港進口的中藥材和漢文書籍（參考《江戶的書店（上）》，鈴木敏夫，中公新書出版）。江戶的書物問屋「須原屋茂兵衛」在創業之初也兼營藥舖，後來分出來的「市兵衛」出版了日本第一部正式的西洋解剖學書籍譯本《解剖新書》，發展成為江戶最具代表性的版元之一。



大名名錄《武鑑》的一部分。此為寬政年間書物問屋「須原屋茂兵衛」發行的版本，收錄了紀州德川家的家譜、家紋（日本國立國會圖書館藏）。

到了元祿年間（1688－1704年），京都出版業被有「書林十哲」之稱的10家版元主導，主要出版儒醫書籍、禪宗等各宗派的宗教書籍，以及關於和歌的學術書籍。後來，這些版元相繼在幕府所在地、也就是實質上的首都江戶設立分支機構。

京都的書物問屋獲官方認可，可設立「株仲間」。所謂株仲間，類似於現代的行業壟斷組織（卡特爾），透過向當權者繳納冥加金以獲得獨家經營權。除了版元，這種制度還存在於米商和海運商等。在京都，很久以前，製作和銷售曆書的出版商中已存在株仲間（參考《江戶的書店（下）》，同上）。

在江戶，起初，幕府擔心影響出版業的經濟活力，未允許成立株仲間。後來，1722年，世稱「大岡越前守」的江戶町奉行大岡忠相頒布了新法令，主要內容如下：

新出版的書籍中不得含有與現有論說相左的觀點

好色本（情色小說）需分階段逐步絕版

禁止擅自篡改他人家譜

必須在版權頁中註明作者和版元名稱

禁止出版關於德川家康及德川家的書籍

這實際上是對出版業的一種管控。遵守這一法令則可獲准設立株仲間，但幕府要求組織成員相互監督，檢查對方的出版內容，以確保不違反法令，也就是說版元必須進行「自主審查」（參考《從江戶的書店看近世文化史》，今田洋三，平凡社）。

不過，沒有記載顯示書物問屋的株仲間需要繳納冥加金（《江戶的書店（下）》，同上）。可以說，這是一種高明手段：不收錢，但透過讓版元之間相互監督，有效防止不利於幕府的書籍出版。

然而，對尋求自由表達的出版人來說，這種嚴格的審查制度引發了他們的不滿。大眾也因無法從這些內容僵化的書中獲取自己想知道的東西，而逐漸失去了閱讀興趣。這種情況為新市場的開拓創造了空間，「地本問屋」迎來發展機遇。

1841年，書物問屋株仲間因妨礙自由經濟之由被廢除，但1851年又被恢復，並一直存續至明治維新時期（19世紀60－90年代）。