雕版師、刷印師——支撐「蔦重團隊」量產暢銷作品的工匠們

在一塊塊板上雕刻文字與圖案

早在奈良時代，印刷術就傳入日本了，但當時僅被用於印製佛經等特定書籍。到了戰國安土桃山時期，隨著日本與歐洲交流的開始，基督教傳教士們將德國金匠古騰堡發明的西方活字印刷術帶到了日本，製作「吉利支丹（日本戰國時期對天主教徒的稱呼——譯註）版」印刷物以供傳教之需。由此，日本的印刷業正式興起。

所謂活字印刷，是指將平假名或漢字逐個在金屬板或木片上雕刻好，再按具體的文章排列組版，而後塗墨、轉印到紙張上。直到20世紀70年代，這一直是日本主流的印刷技術。如今雖已幾乎消失，但仍有少數專門業者保留了這一技術，以滿足一些喜歡復古字體的人印製名片等的需求。

另一方面，經豐臣秀吉發動的文祿／慶長之役（萬曆朝鮮之役），銅版和木版活字印刷技術也從朝鮮半島傳入日本。後來，德川家康用這些技術製作印刷品以強化幕藩體制。這些印刷品記載了以儒教為核心理念的武士應有的姿態與精神等，是德川政權文教政策的一部分。

德川家康下令製作的古籍有兩類：一是將活字刻於木板的「伏見版」，二是刻於銅板的「駿河版」。包括這兩類在內，江戶時代初期的活字印刷被統稱為「古活字版」。

然而，西文只需要組合26個大寫字母、26個小寫字母及數字等，日語卻有數千個漢字，逐一雕刻、排列耗費大量的時間和成本。況且，對於難讀的漢字還得標注假名。此外，每製作一本不同的書，都必須重新組版。如此費工耗時的方法，至少在江戶時期的民間出版業中並不適用，因此未能得到普及。

取而代之的是「木版」（又稱「木整版」）印刷，即以一塊板為一頁，在板上反刻文字後進行印刷的方法。

版木上刻的不只有文字，還有圖案。

日本早在慶長年間（1596-1615年）便誕生了將古活字版與版畫相結合的「嵯峨本」。在此基礎上，人們想到了將圖文雕刻在同一塊板上的方法。



《嵯峨本 伊勢物語》的印刷工藝在當時屬於先進的。文字為活字印刷，圖為版畫（國立公文書館藏）