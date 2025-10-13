日本的白米危機是歷史重演？！「天明米騷動」導致民眾暴動、政權更替

日本的白米危機是歷史重演？！「天明米騷動」導致民眾暴動、政權更替歷史 文化 社會
暗諷社會亂象的出版物《天下一面鏡梅缽》
寬政元（1789）年出版的黃表紙（江戶時代一種帶插圖的通俗讀物——譯註）《天下一面鏡梅缽》，就取材於天明3（1783）年淺間山火山噴發及其後的一系列社會事件：火山噴發造成糧食歉收，進而引發饑荒，民不聊生、餓殍遍野。標題中的「梅缽」是時任老中（執掌江戶幕府政務的執行長官，定員4至5人——譯註）松平定信的家紋，意在諷刺其為政無道、施策不力。
書中將淺間山噴發後飄落到各地的火山灰替換成金光閃閃的小判，描繪了人們爭相拾金的瘋狂景象。
書中開篇便是這樣一幅畫面：金幣從天而降、國泰民安的盛世無需關門閉戶，百姓們正在拆除家裡的門窗。這其實是暗指當時頻發的打砸米店事件。
《天下一面鏡梅缽》巧妙隱喻了火山灰災害擴大，以及由此引發的米價上漲，甚至造成民眾打砸米店的亂象，隱晦地表現出民眾的擔憂和不滿。但從幕府的立場而言，這是一部嘲弄國家危局的大不敬之作，因此最終遭禁。
卷末署名「長喜畫」，但除了畫師名，並未記載作者、出版商等資訊。不過，後來的研究表明，該書的作者是當時的人氣戲作家唐來參和，出版方則正是蔦屋重三郎經營的耕書堂。在《耕書堂版本總目錄》（收錄於《蔦屋重三郎與天明、寬政的浮世繪畫師們》，太田紀念美術館藏）等資料中，這本書也被記載為蔦再生工程出版的作品。
火山噴發引發大規模水災
天明年間，災害不斷。淺間山噴發的岩漿流入河中，火山灰堆積使河床升高，進而導致各地洪澇災害頻發。農作物受災嚴重，尤其是北關東與東北地區，據估算因饑餓而死亡的人數多達92萬人。這就是「天明大饑荒」。饑荒造成農村民生凋敝、土地荒蕪。
其中受災最嚴重的是弘前藩（今青森縣西部），據說餓死者多達8萬人。另以大田原藩（今栃木縣那須郡）的受災狀況為例，這是一個與東北地區相鄰的小藩，白米產能為1萬1416石（一石約合150公斤——譯註）。在大田原藩，天明2年到6年（1782-1786年）的5年間，低溫冷害、暴風雨、連續降雨等異常氣象不斷，加之淺間山噴發帶來的火山灰災害，農作物顆粒無收，餓殍遍地。
儘管大田原藩投放了城中儲備的1000石白米用於救濟，但在此困境中竟有商人企圖囤貨居奇從中獲利，結果引發全村農民暴動。領地內發生暴動，對藩國來說是極其嚴重的事態。一旦幕府知曉，可能被視為「統治無方」，從而遭受懲罰。據記載，藩主曾親自會見農民代表，聆聽其疾苦。
此外，還有大量流民在地方吃不上飯，湧入江戶尋求救濟。幕府設立了救濟站收容這些流民，但不過是杯水車薪，街頭依然饑民遍地。
甚至連江戶的百姓也飽受物價上漲、特別是米價飆升之苦，民生凋敝。
為穩定米價而四處奔波的田沼意次
天明4（1784）年1月，時任老中田沼意次為平抑米價，頒佈《米谷買賣自由令》。此前，僅有獲得幕府許可的株仲間（同業組織——譯註）可以參與白米的流通和銷售，該政策一改舊制，大膽放寬市場准入門檻，任何人都可以自由買賣米糧。
然而，此舉未能奏效。新入市的商人以投機為目的囤貨炒作，反而導致米價進一步上漲。對此，幕府不得不出資20萬兩金幣從商人手中購米，並以低價直接向百姓出售，以緩解事態。
就在措施初見成效之時，天明6年（1786）年8月，田沼意次的最大靠山——第十代將軍德川家治去世。失去後盾的田沼意次隨即下臺，松平定信接掌政權。
災害與饑荒之下，社會本就動盪不安，政權更替使混亂局面雪上加霜，救濟饑民的行動也被迫延遲。米價在田沼意次失勢後的天明7（1787）年上半年達到頂峰：平時100文可買約1升米，此時卻只能買到2合5勺（1升約為10合，1合約為10勺——譯註），價格暴漲近4倍，民憤隨之達到極點。
同年5月，大坂（大阪舊稱）的米店遭民眾襲擊，騷亂一發不可收拾，很快蔓延全國。這就是後來所稱的「天明打砸事件」的發端。
即使在江戶，僅5月一個月被襲的米店就超過1000家。《天下一面鏡梅缽》正是隱喻了這番亂象。
江戶的打砸米店事態之嚴重令奉行所也束手無策。5月22日，幕府出動江戶城警衛部隊——御先手組，下令「不服管束者，格殺勿論」。經過當局強行鎮壓，5月底這場暴動終告平息。
次月，松平定信成為老中首座。而當時在御先手組中任職的長谷川平藏因鎮壓暴亂有功，被提拔為「火付盜賊改」（負責打擊縱火、偷盜搶劫、賭博等重大犯罪的官職——譯註）。
田沼意次重視商業，在任期間力圖改革幕府財政收入結構，由重農轉向重商，但也因此對農村地區關注不足，被指面對饑荒應對滯後，未能找到解決白米不足的有效對策，成為導致其下臺的原因之一。
但另一方面，田沼政權下社會氛圍相對自由開放，蔦重出版了一大批突破常規、新奇獨特的出版物，在出版界迅速嶄露頭角。田沼意次失勢後，松平定信加強了經濟管制和風紀整頓，出版業亦受到了嚴格限制。
標題圖片：隱喻打砸商店社會亂象的《天下一面鏡梅缽》（國立國會圖書館藏）