日本的白米危機是歷史重演？！「天明米騷動」導致民眾暴動、政權更替

暗諷社會亂象的出版物《天下一面鏡梅缽》

寬政元（1789）年出版的黃表紙（江戶時代一種帶插圖的通俗讀物——譯註）《天下一面鏡梅缽》，就取材於天明3（1783）年淺間山火山噴發及其後的一系列社會事件：火山噴發造成糧食歉收，進而引發饑荒，民不聊生、餓殍遍野。標題中的「梅缽」是時任老中（執掌江戶幕府政務的執行長官，定員4至5人——譯註）松平定信的家紋，意在諷刺其為政無道、施策不力。

書中將淺間山噴發後飄落到各地的火山灰替換成金光閃閃的小判，描繪了人們爭相拾金的瘋狂景象。

書中開篇便是這樣一幅畫面：金幣從天而降、國泰民安的盛世無需關門閉戶，百姓們正在拆除家裡的門窗。這其實是暗指當時頻發的打砸米店事件。

《天下一面鏡梅缽》巧妙隱喻了火山灰災害擴大，以及由此引發的米價上漲，甚至造成民眾打砸米店的亂象，隱晦地表現出民眾的擔憂和不滿。但從幕府的立場而言，這是一部嘲弄國家危局的大不敬之作，因此最終遭禁。



《天下一面鏡梅缽》中描繪的火山噴發（左上），小判從天而降的荒唐景象（國立國會圖書館藏）



描繪淺間山噴發的《天明三年淺間山大燒畫圖》（圖片：ColBase）

卷末署名「長喜畫」，但除了畫師名，並未記載作者、出版商等資訊。不過，後來的研究表明，該書的作者是當時的人氣戲作家唐來參和，出版方則正是蔦屋重三郎經營的耕書堂。在《耕書堂版本總目錄》（收錄於《蔦屋重三郎與天明、寬政的浮世繪畫師們》，太田紀念美術館藏）等資料中，這本書也被記載為蔦再生工程出版的作品。