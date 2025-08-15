失智症≠沒救：腦科學家在照顧母親過程中看到的「一絲希望」

腦科學家（東京大學研究所特聘研究員）恩藏絢子曾經有過長年照護罹患失智症母親的經歷。她回憶說，即使患了失智症，人類也會殘留一些重要的能力，直到去世的最後時刻，「母親始終都是她自己」。那麼，腦科學家是如何看待失智症的呢？

腦科學家。東京大學研究所綜合文化研究科特聘研究員，兼任金城學院大學、早稻田大學和日本女子大學非常勤講師。1979年出生於神奈川縣。2007年獲得東京工業大學研究所綜合理工學研究科智慧系統科學專業學術博士。著有《腦科學家的母親，患上失智症》（河出書房新社）等作品。2023年，NHK播出了《失智症的母親和腦科學家的我》特別節目，記錄了她與患有失智症的母親的共同生活經歷。目前關注的重點是重度失智症患者的豐富情感和老年人的創造力。

不願承認患有失智症 恩蔵女士的母親是在10年前的2015年出現異常狀況的。那是她65歲的時候。有時為買味噌去了超商，卻空手回來；有時跟人約好了，卻放人鴿子，這些事情發生在做事認真可靠的母親身上，實在讓人不敢相信。 儘管如此，她還是猶豫是否帶母親去看醫生，就這樣拖了將近1年。說到原因，恩蔵女士回憶說：「當時我安慰自己，『誰都會有這樣的事情的』，以此打消自己的擔心。其實是我不希望她生病。」 因此，恩蔵女士對頻頻犯錯的母親開始不耐煩，不由得去責備的情況越來越多。她非常後悔，如果早點帶母親去看醫生，即使被診斷為失智症，「我也會覺得『這沒什麼關係』，要是以這種方式對待媽媽的話，我想後來就會完全不同了。媽媽經常因為一點小錯誤就被呵斥，她失去了自信」。據說媽媽也有過茫然無措地呆立在那裡的時候。 「失智症」這個詞的分量很重。即使是腦科學家，也有局限性，不想承認自己的親人真的發病了。

一起做味噌湯 恩蔵最終帶著母親去看了醫生，透過磁振造影（MRI）檢查，發現掌管最近記憶、被稱為海馬迴的大腦部位縮小了。因此被診斷為阿茲海默型失智症。聽到這個結論的母親嚇了一跳，因為震驚而沉默，但是腦科學家恩蔵面對現實，反而下定了決心。 「原來只是海馬迴受了點傷啊。大腦的其他領域並沒問題，能做的事情還有很多。並不是現在馬上就什麼都做不了了」，恩蔵恢復了冷靜。 馬上開始行動，首先做的是與媽媽齊心協力製作味噌湯。如果海馬迴產生了障礙，就記不住剛剛做過的事情，例如即使已經在做了，中途也卻想不起自己在幹什麼，手就停了下來。但是，靈巧地用刀削掉馬鈴薯皮之類還是可以做到的。

“与妈妈一起做味噌汤的时候，我成了妈妈的海马体”（摄影：花井智子） 「身體記住的技能不會消失。因為它不是由海馬迴、而是由大腦的其他領域所掌控。如果媽媽問『我是在做什麼的呢』，我只要輕輕說聲『是在做味噌湯喔』，就可以繼續做下去。我代替了媽媽的海馬迴」。據說恩蔵母親的症狀並沒有迅速發展，兩人共同製作味噌湯一直持續了3年。

聽前奏，唱出歌曲 由於母親需要日常照料的部分越來越多，所以開始利用往返照護機構的日間照護服務等，到了第6年的2021年，母親終於被診斷為「重度失智症」。 母親非常喜歡音樂，還擔任過鋼琴老師，於是恩蔵決定嘗試音樂療法。邀請到自己家來的治療師剛開始彈奏鋼琴，「媽媽就像玩『聽前奏猜歌』一樣，一下子將歌詞、旋律都完美地唱了出來。其實到了重度，一般都很難說出話來的」。音樂也不是由海馬迴，而是由不易受到失智症影響的大腦領域所控制的。 由於海馬迴的縮小，最近的記憶無法保持下來，但即便如此，讓自己在情感上產生過強烈反應的事情，還是會有記憶的。比如，3.11東日本大地震伴隨著「可怕」這種情感反應而刻印在記憶中，有時母親還會說出一些奇怪的話。 「小不點在哪裡呢？」當時恩蔵和父母一起，一家三口人生活，並沒有小孩。「仔細觀察後發現，這句話經常是在吃飯的時候媽媽才說的。這是想讓孩子吃飯，孩子卻不在，便要找孩子的情景。其實小不點就是以前的我。這傳達出想讓自己孩子吃飯的母愛」。一家人圍餐桌而坐的情景，對母親來說是很珍貴的記憶。