84歲失智症患者努力證明「自己並沒有改變」：活力泉源來自竹林裡一起揮汗的同伴

失智症患者伴隨著高齡化迅速增加，許多人過著往返於住家和照護機構的生活。東京都町田市，有一群人脫離這樣的日常，每週1次，在竹林裡與同伴一同揮汗勞動，享受快樂時光並獲得樂觀前進的力量。

即使失智症發作至今有17年 其中有位成員很受歡迎，他叫「阿岡」，本名是岡本寛治（84），平常接受日間照護服務，往返於住家和照護機構之間。「這裡和機構完全不同，在山裡可以做自己喜歡的事，盡情吃好吃的烏龍麵。」對阿岡而言，這裡也是和同伴交流的重要地方。

比出勝利手勢的「阿岡」，本名是岡本寛治（2025年5月） 「（就因為罹患了失智症）莫名地被特別對待，說真的很困擾。彼此聊聊心裡的話，面對面的直接交流，那種感受格外深刻。」 年輕時期，他在大公司擔任廣告及宣傳的平面設計師，相當活躍。2008年發作，「反正人只要活得久一點，不管是誰都會癡呆，我是用那種輕鬆的心態去接納，如果不去面對它，自己的存在感可能就會消失，我還在和這種恐懼奮戰，而且努力證明自己並沒有改變。」 雖然有時候會忘東忘西或記錯事情，但是從他的談話裡面，可以感受到堅強的意志力，以及不會讓人想到他已年屆84歲的樂觀態度。發作至今17年，這麼長的時間裡，他對生活充滿了熱情，除了是他本人的個性使然，同時還有「竹林之會」的存在，以及家人給予他隨心所欲做自己的包容力，也占了很大的因素。

在山林中勞動的岡本先生（右）（2025年2月） 辭掉公司的工作後，現在的他還帶著上面印有「岡本設計室 創意總監」的名片，管理有8名員工的事務所。除了星期四的「竹林之會」，岡本先生在日間照護結束後，會前往事務所。

同伴之間相互扶持 從2018年開始在竹林舉辦活動。「D friends町田」是協助失智症患者有個容身之地的組織，擔任領導者的松本小姐一開始是經常聽到失智症患者透露心聲，說「想要多動動身體」「想要工作」，於是租借市有地的竹林，著手啟動這項計畫。這7年間的舉辦次數（雨天除外）高達近300次，而且有擔任技術指導的農家高橋祐司，以及煮烏龍麵的青木瑠璃等志工們的支持。 「一聽到失智症，總有來自社會上各種的限制，不過來到這裡，可以悠然自得地展現真實的自己，無須掩飾。動動身體，保持原來的樣子，可以預防症狀惡化。」松本小姐如此說道。 此外，境遇相同的同伴可以彼此敞開心扉，相互扶持，也十分有意義。 在機構裡可以認識朋友，不過「日間照護的時段有照護者從旁協助，無法自由地和朋友出門，幾乎都在被管理的狀態。」（松本）。照護員的工作量很大，無法顧慮到失智症患者的心理照護需求，時常聽到這樣的意見。因此，依據機構內的照護管理專員的判斷，也會介紹患者來參加「竹林之會」的活動。

大家吃完飯後，休息片刻的情景（2025年5月） 失智症患者也有無法向家人傾吐的煩惱，也會陷入面對自身症狀的孤獨感。不只是機構和住家之間的往返，「認識一個無話不說的同伴，非常重要」，曾經有照護母親經驗的腦科學家恩藏絢子如此指出。