在瀕臨失智症的前一步守住防線：鍛鍊認知功能的運動「Cognicise」醫療健康 社會
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讓頭腦與身體連動
根據九州大學二宮利治教授等人的研究，2025年日本失智症患者將達到471萬人（估計值），輕度知能障礙（MCI）則高達564萬人。隨著「團塊世代」（譯註：日本於1947～1949年間出生的嬰兒潮）全面邁入75歲的後期高齡階段，兩者合計已突破千萬人大關。
MCI被定義為「健康與失智症之間的過渡狀態」。即使記憶力等認知功能出現衰退，日常生活尚不至於受到明顯影響。臨床上常舉的例子是：忘記昨天晚餐吃了什麼菜色，屬於正常老化的健忘；但若連自己吃過晚餐這件事都想不起來，那便是MCI的典型徵兆。
若置之不理，部分患者將逐步退化為失智症；反之，若施以適當處置，不僅有望免於發病，恢復至健康狀態的可能性也會提高。其中，有一種一邊活動身體、一邊鍛鍊認知功能的訓練方法備受矚目，一般稱為「Cognicise」(*1)。
鶴川療養醫院（東京都町田市）是東京都指定的失智症專門綜合醫院。2022年4月，院內開設了專門治療MCI的訓練室「ASMO（あすも）」，每週二進行約3個小時的課程。8月上旬，筆者前往一探究竟。
當天共有12名高齡男女參與。經過仔細暖身之後，Cognicise訓練正式展開，其核心在於讓頭腦運作與肢體動作同步連動。例如，將腳步動作與數字綁定，事先訂好「1向前」、「2向後」、「3向右」、「4向左」的規則。就算職能治療師松尾亮佑隨機喊出「1、4、3、1」等指令，多數學員也都能準確跟上指令的動作。
難度隨後逐漸提升，開始穿插「2＋2」、「10－6」、「99－97」等計算題，最後甚至出現「9998－9995」這樣的四位數減法。此時，開始有人反應慢半拍，有人算錯數字，也有人因動作猶豫而失去平衡。學員一邊與「做不好」的焦躁感搏鬥，一邊仍拚命地試著移動雙腳。
松尾表示：「讓頭腦與身體動作連動，被認為可以提升認知功能。無法立刻照著指示行動也沒關係，光是『嘗試去做』，大腦就會受到刺激。」訓練室每個月底都舉辦測量會，透過個別面談來評估認知功能。他觀察到：「若是以『找回以前的生活方式』或『重新開始想做的事』為標準，幾乎所有學員都能達成目標。」
國立長壽醫療研究中心的資料顯示，「每年有5%～15%的MCI患者會轉變為失智症」。雖然難以斷言，但ASMO似乎確實展現出維持、甚至改善症狀的效果。
(*1) ^ 由cognition（認知）與exercise（運動）組合而創造的詞語。為國立長壽醫療研究中心開發的MCI專用運動課程。
「重新找回了幹勁」
80多歲的學員大竹文（化名）在家人的建議下，已持續前往ASMO上課三年了。大竹說：「最大的改變就是重新找回了幹勁。遇見老朋友時，對方還驚訝地說我『變得很有精神呢』。」
剛開始去上課時，她正處於意志消沉的狀態。「突然之間就什麼都不想做了。明明以前很喜歡看電影和舞台劇，卻完全不去了。」這或許與數年前丈夫過世有關。起初她經常翹課，滿腦子都在煩惱請假的藉口。
然而，她的熱情逐漸復甦了。「老師對我說『你一定可以越做越好的』。雖然進步得很慢，但身體確實漸漸動得起來了。看到年輕講師那麼認真，心裡也覺得自己必須加油才行。」
ASMO的學員並非孤軍奮戰，因為身邊都是處境相似的人，自然而然會產生交流，氣氛融洽和樂。同樣80多歲、參加了2年的龜田有子（化名）表示：「可以遇到和自己狀況相似的人很開心。講師也會說『就算做不到也沒關係，對大腦也是一種刺激』，讓人心情輕鬆不少。」
不過，記憶力的衰退並未就此踩住煞車。與剛開始上課時相比，龜田的記憶力測驗分數下降了。即使如此，洗衣、做菜、打掃都能自己完成，不需要仰賴家人照料。「除了記憶力之外，其他部分都維持住現狀。我的個性並沒有改變，依然喜歡新鮮事物。人生在世，我想開朗地活到最後一刻。」龜田坦然接受記憶力衰退的現實，同時享受著與朋友聚會交流及參加社區合唱團等豐富人生。
談及Cognicise的醫學效果，該院失智症疾患醫療中心主任小松弘幸醫師如此說明：在身體活動功能與認知功能之間「會形成新的神經迴路，讓大腦中仍然健全運作的部分獲得鍛鍊與強化。藉此，或許就能彌補正在衰退的部分。」
造成MCI的原因
MCI究竟因何而起？小松醫師指出，成因有很多種，有時是因為生活作息紊亂、暴飲暴食等不良生活習慣所引起。只要重新檢視生活方式，再透過Cognicise等方法「鍛鍊曾經一度低下的認知功能，就有可能恢復正常」。
另一方面，阿茲海默症也可能是病因。一旦被稱為「大腦垃圾」的致病物質類澱粉蛋白β（Amyloid beta）排出機能下降，便會在腦內堆積，破壞神經細胞並導致腦部萎縮。在這種物質剛開始少量堆積的階段就會形成MCI，但「由於具有進行性（progressive），遺憾的是無法逆轉，終究會逐漸發展成失智症。」
不過，即使病因是阿茲海默症，現在也能在MCI階段投以新藥「樂意保」（Lecanemab）來延緩失智症的進程，而Cognicise在盡可能維持生活功能上同樣有效。
「（失智症造成的）記憶障礙與生活功能應該分開看待。真正重要的，與其糾結於類澱粉蛋白β的數值，不如讓當事人在飲食、洗澡、如廁等日常生活沒有困擾，像往常一樣持續原有的興趣嗜好，盡可能維持生活品質，這才是重點所在。」
隱性MCI
若能在MCI階段及早發現，可以選擇的因應方案將不僅限於Cognicise，還會變得更加寬廣。然而，要將MCI與正常老化的健忘區分開來並非易事，且對日常生活的影響並不顯著，因此，主動就醫者寥寥無幾，多數人幾乎都是發展成失智症後才去看醫生。
即使「MCI達564萬人」，該數字終究是估計值(*2)，並非各醫療機構確診人數的實際總數。如何挖掘「隱性MCI」族群並引導其走向預防，才是當務之急。
日本各地方政府開設健康教室，以「大腦健康檢查」或「健忘檢測」等名義，為前來的民眾檢查是否有MCI的可能性。不過，「是否接受檢查取決於本人意願，無法強制執行」（日本醫療政策機構資深經理栗田駿一郎），因此在推廣普及上有其極限。
此外，就算檢查結果顯示有MCI之疑慮，願意前往醫療機構接受正式診斷的人也不算多。國立長壽醫療研究中心曾針對各地居民實施失智症可能性的大規模篩檢，並建議1083名疑似患有失智症或MCI的民眾前往醫院進行精密檢查，但實際就診者僅79人，占整體的7.3%。
鶴川療養醫院的小松醫師指出：「MCI很難靠自己察覺，因此身邊能客觀觀察的人極為重要。」他列舉了家庭醫師、家人或親近友人等的存在是不可或缺的。例如，患者出現無法按時服用處方藥等異狀時，家庭醫師就比較容易察覺，進而敦促其前往專科就診。
在社會對MCI與失智症的認識理解尚未充分普及之前，要打造一個將「檢查與就醫視為理所當然」的理想社會，還需要很長一段時間。來自身邊之人的「覺察」，至今依然十分重要。
標題圖片：學員依照繩梯上標示的數字踏步移動（鶴川療養醫院提供。該院提供之照片以外，其餘均為作者攝影）
(*2) ^ 常見的推估計算手法：在小型自治體中取得居民配合，針對失智症與MCI進行全面普查，再將結果換算至全國規模加以推估計算。