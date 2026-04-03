在瀕臨失智症的前一步守住防線：鍛鍊認知功能的運動「Cognicise」

讓頭腦與身體連動

根據九州大學二宮利治教授等人的研究，2025年日本失智症患者將達到471萬人（估計值），輕度知能障礙（MCI）則高達564萬人。隨著「團塊世代」（譯註：日本於1947～1949年間出生的嬰兒潮）全面邁入75歲的後期高齡階段，兩者合計已突破千萬人大關。

MCI被定義為「健康與失智症之間的過渡狀態」。即使記憶力等認知功能出現衰退，日常生活尚不至於受到明顯影響。臨床上常舉的例子是：忘記昨天晚餐吃了什麼菜色，屬於正常老化的健忘；但若連自己吃過晚餐這件事都想不起來，那便是MCI的典型徵兆。

若置之不理，部分患者將逐步退化為失智症；反之，若施以適當處置，不僅有望免於發病，恢復至健康狀態的可能性也會提高。其中，有一種一邊活動身體、一邊鍛鍊認知功能的訓練方法備受矚目，一般稱為「Cognicise」(*1)。

鶴川療養醫院（東京都町田市）是東京都指定的失智症專門綜合醫院。2022年4月，院內開設了專門治療MCI的訓練室「ASMO（あすも）」，每週二進行約3個小時的課程。8月上旬，筆者前往一探究竟。

當天共有12名高齡男女參與。經過仔細暖身之後，Cognicise訓練正式展開，其核心在於讓頭腦運作與肢體動作同步連動。例如，將腳步動作與數字綁定，事先訂好「1向前」、「2向後」、「3向右」、「4向左」的規則。就算職能治療師松尾亮佑隨機喊出「1、4、3、1」等指令，多數學員也都能準確跟上指令的動作。



在ASMO指導學員的職能治療師松尾亮佑

難度隨後逐漸提升，開始穿插「2＋2」、「10－6」、「99－97」等計算題，最後甚至出現「9998－9995」這樣的四位數減法。此時，開始有人反應慢半拍，有人算錯數字，也有人因動作猶豫而失去平衡。學員一邊與「做不好」的焦躁感搏鬥，一邊仍拚命地試著移動雙腳。

松尾表示：「讓頭腦與身體動作連動，被認為可以提升認知功能。無法立刻照著指示行動也沒關係，光是『嘗試去做』，大腦就會受到刺激。」訓練室每個月底都舉辦測量會，透過個別面談來評估認知功能。他觀察到：「若是以『找回以前的生活方式』或『重新開始想做的事』為標準，幾乎所有學員都能達成目標。」

國立長壽醫療研究中心的資料顯示，「每年有5%～15%的MCI患者會轉變為失智症」。雖然難以斷言，但ASMO似乎確實展現出維持、甚至改善症狀的效果。