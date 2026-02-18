長照保險的隱憂：「有制度無服務」的危機，低薪環境下的人力不足

長照保險制度的初衷，是為了讓社會整體共同分擔照護責任，避免家屬獨自承擔照護失智症等親人的重擔。然而，受限於人力不足，偏鄉地區居民正陷入難以取得部分居家照護服務的困境。預計約十年後，需要長照的人數將急遽增加，屆時繳納了保險費卻無法使用長照服務的問題，恐將蔓延日本全國。

陷入人力吃緊的居家照護 家中如父母或配偶罹患失智症等疾病而需要照護時，家屬在應對各種症狀的路上，往往容易心力交瘁。此時若有專業人員提供照護服務，便可稍微減輕家屬負擔。除了入住長照中心之外，也有（1）由照顧服務人員（簡稱照服員）到府服務的居家照服、（2）長照中心日間照護、（3）短期入住長照中心等多種選擇，只要加入長照保險（自40歲起繳納保費），即可以自負額的10%至30%使用服務。 不過，即使繳納相同的保費，在偏鄉地區卻無法使用部分服務，導致城鄉差距日益擴大。 長野縣境內山區面積占了八成，雖然城市坐落於各個分散的盆地中，但進入山區之後，照護服務難以普及是眼前的現實。從位於長野市郊區的JR篠之井車站下車，沿著蜿蜒坡道向上走到底的高地上，有一間由古民家等既有建物改建的「希望」宅老所（在宅安老照護中心）。該機構主要提供日間照顧服務，由工作人員開車到府接送需要照護者到中心，由機構提供餐食、沐浴、功能訓練、散步健行等服務，結束之後再送返住處。

「希望」宅老所位處高地，可俯瞰市區。 然而，唯獨「居家照服」一項，人力無法完全顧及。 說起來，照護領域的人力短缺遠比其他產業更為嚴重。「希望」宅老所負責人傳田景光在人力調度上吃盡了苦頭，他表示雖然深知居家照服的重要性，但要妥善安排人力近乎不可能的任務。「與其為了居家照服，花費30分鐘以上的時間翻山越嶺逐戶拜訪照服，不如開車一次將好幾個人接下山到市區自己的機構中心照護，效率更高，油錢也省下許多。」 傳田先生認為，即使是其他在山區從事服務的居家照服業者，「可能一週也只能巡迴一次吧」。

汽車是接送服務不可或缺的交通工具。

經營困難 長野市西邊的小川村，能夠遠眺北阿爾卑斯山，是「日本最美麗村落」聯盟的成員。人口2000多人，65歲以上的長者占了46.4%，其中申請居家照護服務的使用者約有140人。作為福祉活動的據點的當地社會福利協議會，負責推動照護事業，不過事業經營上呈現出了赤字。 村公所相關人員表示：「以長照保險所支應的薪資水準，完全無法吸引照護人員來山區村落工作。」目前是由村公所公費補貼薪資加給的部分，才勉強維持人力。但隨著高齡者人數開始減少，「未來使用者繳納的保費收入也將持續減少，但人力無法立即裁減，經營將愈發艱難」。 放眼日本全國，經營危機正襲向居家照服業者。隨著2024年長照費用調降，再加上人力短缺的影響，2025年的倒閉業者多達91件（東京商工研究調查），已連續三年創下歷史新高。 根據日本放送協會（NHK）的獨家調查，2024年度全國共有109個城鎮沒有居家照服業者，主要集中在偏鄉地區，形成了照護服務的空白地帶。

薪資落差問題大 長照業者之所以難以提供居家照護服務，主要是因為長照保險所支付的薪資水準偏低，導致嚴重的人力短缺。在勞動人口減少使各行各業求才競爭白熱化的過程中，根據厚生勞動省調查，2024年的照服員平均薪資為30.3萬日圓，與整體產業平均的差距擴大到了每月8.3萬日圓。 儘管2024年度將員工底薪外的「加給」調升約2%，但傳田先生卻直言：「這對留住人才而言，實在只是杯水車薪。」 傳田雖透過口耳相傳積極招募人力，但22名職員中，兼職人員就占了14人，安排輪班相當不容易。由於並非全員皆持有「照護福祉士」證照，因此領取的長照勞酬也相對較低。而平均年齡57歲，同樣也存在著高齡化的問題，冬天遇到坡道結冰時，甚至無法交付駕駛出勤任務。 為了尋求出路，他轉向招募外籍人力，2024年好不容易錄取了一名緬甸籍員工。2026年預計再增聘一人，不過招募外籍人士也並非易事。傳田表示：「外籍員工大多是為了匯款回母國而來工作，個個精打細算、錙銖必較。由於日圓貶值導致匯款金額縮水，他們往往跳過日本，選擇前往澳洲或韓國工作」。

傳田景光表示：「希望能積極招募外籍員工」。 此外，物價上漲也帶來了沉重的經營壓力。由於業者從長照保險獲得的款項是固定的「公定價」，一旦成本上升，勢必擠壓到利潤。雖然接送車輛的油錢與冬季暖氣的煤油價格回穩，但仍然偏高；而輪胎價格飆升及機構供餐必備的稻米漲價，也使得情勢更顯嚴峻。 大型照護服務公司一旦判斷業務利潤無法提升，往往會迅速退出市場。近年來，長野市內就有兩家公司退出。傳田先生吐露苦衷表示：「像我們這種在地機構對於地方負有責任，無法對老人家說出『下週起停止服務』這種話。」