「乾脆死掉算了」從絕望深淵重生的照護者：罹患失智症的愛妻變了一個人，向他伸出援手的家屬支持團體

因不堪長期照護失智症家人的壓力，導致家屬奪走親人性命的悲劇事件層出不窮。獨自照護妻子及雙親共3人的「失智症患者與家屬協會」理事三橋良博（73歲，居於橫濱市），也曾是被逼到萌生輕生念頭的其中一人。然而，透過與有著相同照護煩惱的家屬交流，他重新站了起來。現在的他，宛如陪伴孤獨照護者的傳教士一般，奔波於日本全國各地。

公益社團法人「失智症患者與家屬協會」理事、該會神奈川縣分部副代表。1953年出生。同時擔任早發性失智症家屬支持團體「彩星之會」副代表。在兼顧工作的情況下，照護被診斷出早發性失智症的妻子以及同樣罹患失智症的雙親。為了幫助身陷相同困境的照護家屬，他巡迴全國各地，透過發布資訊與舉辦演講，分享自身的照護經驗以及家屬支持團體的意義。

混亂的生活日常 三橋事後回想起來才明白，妻子的這些行為其實都有其原因。他認為，奪命連環call也好，破壞行為也罷，是妻子對丈夫不在身邊感到寂寞與依賴的表現，於是從某個時間點開始，他便讓妻子坐在前座，兩個人一起出門跑業務。至於半夜突然打人，「或許是她以為身旁躺著陌生的男人，出於自我防衛才這麼做的吧。」 然而，當時的他光是應付日常瑣事就筋疲力盡，根本沒有餘裕去思考這是怎麼一回事，混亂的生活日復一日。接著，妻子開始出現了遊走行為。「她竟然跑上了住家附近的高速公路，後來有人打110報案，她才在高速公路上被攔下來。」甚至還曾闖入平交道，導致電車被迫停駛。 妻子發病僅僅3年後的2008年，三橋也罹患了精神疾病「社交恐懼症」，無法再出門跑業務。他坦言：「當時腦中甚至閃過了乾脆跟妻子一起共赴黃泉的念頭。」 2010年，芳枝被判定為最嚴重的「需要照護第5級」」。由於這早已超越了居家照護的極限，三橋只能讓她進入失智症專門醫院接受保護管束。更雪上加霜的是，此時年邁的父母也相繼罹患了失智症，讓他一度陷入必須同時照護3人的絕境。 參與家屬支持團體 陷入極度絕望的三橋，在2008年4月抱著宛如抓住最後一線希望的心情，去參加了全國性組織「失智症患者與家屬協會」的聚會。其實他早在2年前就已經入會，但遲遲過不了心裡那一關，始終不曾參與。聚會那一天，他在會場附近的公園裡猶豫了將近一個小時，掙扎著要不要踏進去。 最後他下定決心走入了會場。從自我介紹開始，當他談到原本感情融洽的妻子突然罹患失智症後判若兩人，並傾吐了照護上的煩惱時，眼淚竟不由自主地奪眶而出。在那段期間，他的手機也響個不停，是家裡的妻子不斷撥打電話給他。在他毫不掩飾地展露自己脆弱的一面時，其他參加者也回應道：「我懂，真的很辛苦對吧。」 他也收到了建議：「你太太不是變了一個人，而是生病讓她變成那樣的。所以，不可以對她生氣喔。」因為這不是局外人的安慰，而是過來人的經驗談，所以更能直接觸動內心，讓他聽得進去。像是處理妻子排泄物這種難以向外人啟齒的煩惱，在協會裡也能毫不隱瞞地吐露真心話。 長期照護的疲累，讓人做什麼都快樂不起來，甚至忘了怎麼微笑；但在協會裡，他驚訝地發現，有些人明明處境同樣艱難，卻能一笑置之、豁然面對，這令三橋驚訝不已。他原本緊緊封閉的心，也在這之中慢慢地被打開了。

孤獨感與暴力 在少子高齡化與小家庭化的社會趨勢下，「老老照護」或是僅由一名子女單獨照護父母的案例不斷增加，照護者很容易陷入孤獨及孤立無援的處境。三橋本人也曾深信「沒有任何人能體會照護的痛苦與辛酸」。而此時向他伸出援手的，正是作為家屬支持團體的協會。 孤獨感會產生壓力，進而容易演變成暴力行為。根據日本厚生勞動省的調查，2024年度由家屬等照護者對高齡者施虐的諮詢與通報案件達到4萬1814件。這項數據已連續12年成長，並創下自開始調查（2006年）以來的歷史新高，其中更導致26人死亡。 同一年，東京都國立市發生了一起71歲長女在長期的「老老照護」後，殺害了102歲母親的事件。據報導，被告在開庭審理時供稱：「我只有自己一個人，想不出有誰可以幫忙，於是鑽牛角尖走進了死胡同。」 據說在家屬協會中，也有不少人坦承曾對罹患失智症的家人動粗，例如朝對方扔菸灰缸等。這些暴力行為多半是出現在男性照護者身上。他們帶著強烈的責任感，卻常常是在白費力氣、適得其反。三橋表示：「他們可能會覺得『我明明這麼努力在照顧了，為什麼一點起色都沒有』，心中因而燃起了怒火吧。」 聽著別人的經驗談，三橋對照到自身的處境，意識到：「原來有過暴力衝動的，並不是只有我一個人。」這也讓他更加堅定了「絕對不能對妻子動手」的決心。