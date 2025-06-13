日本iPS細胞研究的現狀與未來

什麼是iPS細胞？它具有怎樣的潛力？

製造iPS細胞（誘導多能幹細胞）的方法，是京都大學山中伸彌教授在2006年發現的一項革命性的技術。

江藤副所長介紹說：「細胞是組成我們身體的基本單位，在各個組織和臟器中發揮著特定的功能。比如，皮膚細胞保護身體不受外界有害物質侵害，心肌細胞讓心臟跳動以將血液送往全身。這些功能一旦確定，幾乎就不可能再變成其他類型的細胞。細胞被確定下功能的這種現象叫做『分化』。」



山中伸彌教授（京都大學iPS細胞研究所提供）

包括人類在內的多細胞生物都是一個受精卵透過不斷「分化」，創造出大腦、心臟、肺、肌肉、骨骼等各種器官的。細胞核中包含的身體設計圖就是DNA。DNA在細胞分化時，只使用相應功能所需要的部分，這時，其他的可能性就會被鎖閉。

江藤副所長表示：「iPS細胞的本質就是一種讓已經分化的普通細胞再次回歸到『可以變成任何組織器官的狀態』的技術。具體來說，透過在皮膚和血液等細胞中導入特定轉錄因數（Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc等），進行重程式設計操作，使其具有『多能性』，進而可以像受精卵那樣變成心肌和神經等各種細胞。」

iPS細胞還有一大特點是具有「增殖能力」。普通的細胞完成分化後，分裂次數是有限的，不會無限增多。比如，皮膚細胞會在一定時間內死亡，替換為新的細胞。相對於此，iPS細胞具有自我複製能力，在合適的條件下可以無限分裂。因此，它已經被用作組織修復和再生醫療的材料。發現iPS細胞的山中教授因推翻分化的不可逆性，找到了將成熟細胞恢復到初始狀態的方法，而被授予了2012年的諾貝爾生理學或醫學獎。

在發現iPS細胞以前，曾被用於再生醫療研究的是ES細胞（胚胎幹細胞）。ES細胞是從受精卵的早期胚胎中分離出來的一種細胞，1981年和1998年分別成功分離出了小老鼠和人的ES細胞。

江藤副所長說：「ES細胞也有多能性和增殖性，曾被寄望用於再生醫療，但使用受精卵的做法被指存在倫理問題。而iPS細胞由患者自身的體細胞改造而成，無需使用受精卵，且具有移植時排異反應較少的優點，因而受到了全球廣泛關注。」