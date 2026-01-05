「逆生長」的夢想與患癌風險

改變細胞的命運

京都大學教授山中伸彌2006年發現的iPS細胞（誘導性多能幹細胞）製備方法，是一種可以將皮膚細胞、神經細胞和骨細胞等體細胞初始化及重程式設計為具有胚胎般高度多能性狀態的技術。按照此前的常識，神經細胞就是神經細胞，皮膚細胞就是皮膚細胞，一旦確定就不會發生變化，而現在人類已經有能力改變細胞的「命運」。

長期以來，iPS細胞技術在重建受損臟器和組織的再生醫療領域取得了顯著成就，而山田教授一直致力於利用iPS細胞探明癌症等疾病的形成機制。近年來，探究衰老過程的研究興起，使衰老細胞「逆生長」的可能性也備受關注。因為從理論角度而言，透過iPS細胞技術重新設定細胞的命運，可以逆轉衰老導致的功能衰退。

山田教授說：「在細胞層面，無論衰老到何種程度的細胞都可以重程式設計為iPS細胞。雖然無法斷言具體時間，但可以確定的是，這是一種遲早能夠讓生物實現『逆生長』的技術。」

實際上，近年來利用iPS細胞的抗衰老研究已經在全球引發熱議。其中，利用被稱作「部分重程式設計」方法開展的研究備受矚目。這種方法是透過誘導部分細胞初始化的技術逆轉衰老症狀（衰老的特徵），而不是將細胞完全轉變為iPS細胞。

例如，2021年成立的抗衰老研究新創公司Altos Labs，獲得亞馬遜公司創始人傑夫貝佐斯等人的巨額投資，受到廣泛關注。

2022年3月，美國索爾克研究所和製藥巨頭羅氏公司的子公司基因泰克公司在科學雜誌《Nature Aging》發佈報告稱，透過在中高齡小鼠體內植入用於製備iPS細胞的4種基因（山中因數），對細胞進行部分重程式設計，成功逆轉了組織功能衰退等衰老徵兆。在之後的長期觀察過程中，也沒有發現癌症或其他健康問題增加，如果將來能夠應用到人體，就有可能治療衰老導致的神經變性病等疾病，促進細胞功能和恢復能力的提升。報告一出，即刻引發了全球熱議。