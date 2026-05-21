罕病治療新曙光：iPS細胞開啟「藥物研發」新紀元

醫療健康 科學

當前運用iPS細胞進行的新藥研發與再生醫療正如火如荼地發展，這項關鍵技術為罕病治療帶來了曙光與希望。透過患者自身細胞來模擬致病機制，藉此評估投藥效益的嶄新手法，正大幅改變傳統的藥物開發流程。此外，2026年2月，為推動脊髓損傷再生醫療產品之實用化，官方宣布將著手建置生產製造體系，充分顯示該領域已邁入落實於社會應用的階段。本次專訪邀請到慶應義塾大學再生醫療研發中心負責人岡野榮之教授，分享iPS細胞帶來的新藥研發革命。

岡野榮之 OKANO Hideyuki

慶應義塾大學再生醫療研發中心負責人、教授。1959年出生，畢業於慶應義塾大學醫學院，曾任大阪大學醫學院教授，後返回慶應任教至今。歷任國際幹細胞學會（ISSCR）理事長、日本再生醫療學會顧問等。在運用iPS細胞解析神經疾病病理機制與藥物研發，以及脊髓損傷再生醫療領域，均位居全球領導地位。

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為尚無根治藥物的罕病ALS帶來重大突破

岡野教授是將iPS細胞研究與「實際醫療應用」結合的世界頂尖學者之一。iPS細胞可由皮膚或血液所取得的檢體產製而成，具有分化為體內各種細胞的特性。研究團隊善用此特性，將iPS細胞分化為神經疾病細胞以模擬病理狀態，並推動其應用於新藥研發與再生醫療。

特別是在ALS（肌萎縮側索硬化症，俗稱漸凍症）治療藥物的開發上，他貫徹從基礎研究至臨床應用的一致性，引領iPS細胞邁向臨床實用的階段。

ALS是一種運動神經逐漸喪失功能的進行性罕見疾病。由於連結大腦與肌肉的神經細胞死亡，患者會漸漸失去控制全身肌肉的能力，最終連呼吸都變得困難。由於意識與感覺仍能維持，患者必須在清楚感受自身機能漸喪失的情況下與病魔對抗。目前日本約有一萬名患者，迄今仍未有根本性的治療法或有效藥物。

岡野教授表示：「在ALS藥物研發的道路上，已經歷過無數次失敗」。過去藥物研發的主流，乃先製作與患者帶有相同基因突變的實驗鼠，再將對實驗鼠具有療效的藥物應用至人體。然而，雖然已有超過十種藥物在實驗鼠身上有效並進入臨床實驗，但在人類身上幾乎未見明顯成效。

「人類與老鼠的神經細胞特性及神經迴路結構，本質上存在差異。特別是關於中樞神經系統疾病，此差異便成了關鍵性的障礙。」

為了克服此一問題，岡野教授的研究團隊研發出獨特技術，將ALS患者細胞製成iPS細胞，再進一步使其分化為運動神經元（運動神經細胞）。

這些源自人類的ALS運動神經元，能在培養皿中忠實呈現患者的病理機制，例如神經突起異常縮短、細胞過度興奮或提早死亡等現象，這些ALS患者大腦與脊髓間所發生的病變，如今皆能透過培養皿直接觀察，這項高精度的模型為ALS研究帶來重大突破。

研究發現既有藥物對ALS具顯著療效

岡野教授研究團隊利用人類細胞模型，嘗試透過「舊藥新用」（Drug Repositioning）尋找有效治療ALS的藥物。這個方法是將已確認安全性的藥物應用於其他疾病，大幅減少開發時間與成本。

「iPS細胞能製作出與患者帶有相同變異基因的人類細胞。由於它可以分化為人體各種細胞，亦可製作出重現器官結構的三次元類器官（organoid），因此，我們認為直接在有病變的人類細胞上進行藥物實驗，成功率會更高。」

岡野教授等人的研究假設獲得了證實，2018年，他們發現治療帕金森氏症的藥物「Ropinirole鹽酸鹽」，能改善ALS運動神經元的異常表現。

「Ropinirole鹽酸鹽成功展現了其改善ALS細胞神經突起縮短、抑制過度興奮，及防止細胞死亡的效果。」

2018年，這項成果發表於國際醫學期刊《Nature Medicine》，獲得醫界高度矚目。更重要的是，該研究並未止步於基礎研究階段，而是迅速推進至實際患者的臨床實驗上。

2018年12月，慶應義塾大學展開了一項由醫師主導的臨床實驗計畫，測試Ropinirole鹽酸鹽對ALS患者的療效與安全性。該計畫中，約20名實驗對象皆呈現出了良好的結果，目前正準備進入下一階段的實驗。

「從使用iPS細胞進行藥物研發到實際臨床實驗，這嶄新的流程與速度可說是過去傳統開發流程難以想像的。」

運用iPS細胞進行藥物研發的另一個重要面向，在於它能夠釐清每位患者病情的個體差異。岡野教授研究團隊已從約250名患者建立iPS細胞，並詳細解析各自細胞的特性。這是因為「即使診斷病名同樣是ALS，但每位患者的病症其實非常多樣化，無法一概而論」。

為了因應這些不同個體差異，研究團隊正廣泛收集多種數據，包含基因定序（Genome）、細胞行為觀察，以及胞外囊泡（細胞分泌之微小物質）分析等。最終目標是透過AI人工智慧整合資料庫，建立一套能夠針對不同病患特質開立最佳處方箋的系統，實現「AI處方」願景。

4名脊髓損傷患者，有3人顯著改善

岡野教授的研究不僅止於藥物開發，在再生醫療臨床研究領域亦有驚人進展。團隊利用iPS細胞培養出神經前驅細胞（為神經細胞成長的中間階段，可分化為多種神經細胞），進行脊髓損傷患者的移植治療臨床研究。在針對4名接近重度四肢麻痺患者的臨床研究中，有2人病況明顯改善、有1人甚至進展到可進行步行的訓練，展現了驚人的恢復成效。

「將iPS細胞培養出的神經前驅細胞實際應用於移植治療，乃全球首創。有鑒於可明確提升療效，因此我們正朝向以附帶條件與期限的方式，力求在3至4年內取得許可，希望儘早投入臨床應用。」

2014年，日本修訂《醫藥品醫療機器法（藥機法）》，針對再生醫療等產品建立一套完備制度，只要能夠推定具有效性與安全性，便可於早期治療階段提供給患者使用。這項制度允許在核准後的7年內一邊累積臨床實證、一邊為患者提供治療，是一套領先全球的機制。

岡野教授說道：「不過，要讓這項治療真正普及，建置成熟的生產體系也是極為重要的課題」。除了推動新藥物、新療法研發，岡野教授也身兼慶應義塾大學生技新創公司K Pharma的首席科學長（CSO，Chief Scientific Officer），致力將基礎研究轉為實際應用，並透過商業化的營運模式，全力推動研發成果導入社會。

該計畫已逐步具體化，K Pharma公司與Nikon旗下子公司「Nikon細胞創新股份有限公司（NCLi）」合作，針對利用iPS細胞開發出的脊髓損傷治療再生醫療產品，積極建構臨床實驗所需的生產體制，目標是於2027年正式啟動由企業主導的臨床實驗。這不單是研發上的突破，更意味著包含生產與供給在內的醫療體系建設正趨於完善，顯示日本本地再生醫療在臨床實務應用上邁出了極具指標性的一步。

逐步釐清診斷困難的精神疾病機制

岡野教授研究團隊亦致力於思覺失調症等精神疾病的研究。

「過往關於致病機制的研究，大多透過動物模型實驗來檢驗。然而，像是幻覺、妄想、思考障礙等透過主觀陳述進行診斷的精神疾病，無法藉由不通言語的動物來確認病況，因此，若能從精神疾病患者取得檢體製作iPS細胞，再進一步分化為神經細胞，將有助釐清人類特有的致病機制。」

目前與瑞士MaxWell Biosystems公司的共同研究專案正穩健進行中。在該計畫裡頭，研究團隊運用最先進的分析技術，仔細量測由思覺失調症患者的iPS細胞所分化出的神經細胞之神經元傳導活動與細胞結構特徵。

「若能透過思覺失調症患者的iPS細胞所分化出的神經細胞，了解導致神經元放電異常之因，並對症下藥觀察能否改善症狀，便有可能不需要動物模型，直接銜接臨床應用。」

傳統藥物開發流程往往需要10年、20年的時間，若這項技術能將流程縮減為1至2年，將會是全世界眾多患者的福音。

「託iPS細胞之福，我們現在能比過去更快、更有效率地找到藥物及治療方法。但若成功研發出優良藥物卻無法落實到臨床端造福患者，那麼也不具任何意義。讓iPS新藥開發成果儘速導入社會應用，並讓全國各地、每位需要的人都能接受這些治療，實為相當重要的課題」岡野教授語重心長地強調。

自山中伸彌教授2006年發現iPS細胞以來，迄今已過20個年頭，曾被視為「不知還要等多少年」的夢幻療法，如今正逐漸成真。iPS細胞醫療所開創的嶄新未來，距離我們不再遙遠。

採訪撰文：大越裕（理科寫作團隊Pascal）

編輯協助：POWER NEWS株式會社

標題圖片、內文圖片攝影：橫關一浩

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