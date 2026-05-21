罕病治療新曙光：iPS細胞開啟「藥物研發」新紀元

為尚無根治藥物的罕病ALS帶來重大突破

岡野教授是將iPS細胞研究與「實際醫療應用」結合的世界頂尖學者之一。iPS細胞可由皮膚或血液所取得的檢體產製而成，具有分化為體內各種細胞的特性。研究團隊善用此特性，將iPS細胞分化為神經疾病細胞以模擬病理狀態，並推動其應用於新藥研發與再生醫療。

特別是在ALS（肌萎縮側索硬化症，俗稱漸凍症）治療藥物的開發上，他貫徹從基礎研究至臨床應用的一致性，引領iPS細胞邁向臨床實用的階段。

ALS是一種運動神經逐漸喪失功能的進行性罕見疾病。由於連結大腦與肌肉的神經細胞死亡，患者會漸漸失去控制全身肌肉的能力，最終連呼吸都變得困難。由於意識與感覺仍能維持，患者必須在清楚感受自身機能漸喪失的情況下與病魔對抗。目前日本約有一萬名患者，迄今仍未有根本性的治療法或有效藥物。

岡野教授表示：「在ALS藥物研發的道路上，已經歷過無數次失敗」。過去藥物研發的主流，乃先製作與患者帶有相同基因突變的實驗鼠，再將對實驗鼠具有療效的藥物應用至人體。然而，雖然已有超過十種藥物在實驗鼠身上有效並進入臨床實驗，但在人類身上幾乎未見明顯成效。

「人類與老鼠的神經細胞特性及神經迴路結構，本質上存在差異。特別是關於中樞神經系統疾病，此差異便成了關鍵性的障礙。」

為了克服此一問題，岡野教授的研究團隊研發出獨特技術，將ALS患者細胞製成iPS細胞，再進一步使其分化為運動神經元（運動神經細胞）。

這些源自人類的ALS運動神經元，能在培養皿中忠實呈現患者的病理機制，例如神經突起異常縮短、細胞過度興奮或提早死亡等現象，這些ALS患者大腦與脊髓間所發生的病變，如今皆能透過培養皿直接觀察，這項高精度的模型為ALS研究帶來重大突破。