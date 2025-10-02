戰後復興期：太宰治的自殺與戰敗後的戰爭文學

太宰治孤注一擲的遺書

昭和23（1948）年6月13日，太宰治（1909－1948）與情人於玉川上水投水自盡，結束了39年的生命。當時正值他在前一年發表描寫戰後沒落貴族的《斜陽》之後，《人間失格》即將付梓出版的前夕。

作品以一句「回首前塵，盡是可恥的過往」為開頭，並以「如今的我已無所謂幸福或不幸，只是一切靜靜流逝」作結，鮮明而強烈的語氣，給讀者留下深刻印象。

太宰治出身於青森縣津輕地區的富豪地主之家，是家中第六子，性格中帶有自我毀滅的傾向。進入東京大學法文系就讀後，一度參與非法的共產黨活動，但隨後荒廢學業，沉溺於享樂的生活。他在21歲時，與剛結識的銀座酒吧女服務生企圖殉情，卻只有自己倖存，因而終生背負罪惡感。

之後，太宰治與一位熟識的藝妓在東京同居，但對方出軌，令他陷入絕望深淵。他再次自殺未遂，引起社會騷動，並逐漸染上藥癮，最終被送進了精神病院。

然而，在恩師井伏鱒二的鼓勵下，他於30歲時經由相親結婚，似乎出現了重新振作的徵兆。這段期間，他相繼創作了《富嶽百景》、《奔跑吧！梅洛斯》、《女人的決鬥》等短篇佳作。然而，戰敗後混亂的世局再度將太宰治推向毀滅。

《人間失格》以手記形式，毫不掩飾地自白直至被送進精神病院的「可恥的過往」。即使在今日，能夠像太宰治一樣擁有狂熱讀者群，作品持續被閱讀與傳頌的作家，仍然極為少數（三島由紀夫亦如是）。

他的自盡，反而成就了作品的不朽。《人間失格》正是他以生命孤注一擲的遺書。

退役軍人的悲劇

戰後不久，各種重新復甦的娛樂作品仍舊無法擺脫戰敗的陰影。橫溝正史（1902－1981）的推理傑作《犬神家一族》，以從戰爭前線歸來軍人的悲劇命運為背景，數度被改編為影視作品，至今仍是備受推崇的經典。

本作承接《本陣殺人事件》、《獄門島》、《八墓村》，屬於名偵探金田一耕助系列。故事舞台設於戰後不久長野縣的虛構城市。大富豪犬神佐兵衛過世，留下了鉅額遺產，引發犬神家族間的骨肉相殘。

遺囑中寫明，3名孫子若與其恩師的遺孤、絕世美人珠世結為連理者，即可繼承遺產。其中長孫佐清自南方戰線返國，臉上有著戰爭遺留的醜陋傷疤，總以詭異的橡膠面具遮掩。此外，遺囑還提及一名戰後返回卻下落不明的私生子，同樣擁有繼承權。

在犬神家宅邸內，相關人士接連以詭異的方式遇害。儘管金田一成功揭穿了精巧的犯案手法，讓真凶無所遁形，掀起了整個故事的最高潮，但家族所遭受的悲劇，根源仍在於戰爭創傷。作者指出，戰前人們珍視的「榮譽與責任感」早已消逝不再；佐清更慨嘆，「若早知本島的人情變化至此，我可能就不回來了」。戰後回返的軍人們因為長久信仰的價值觀崩壞，而在餘生中備受翻攪而支離破碎。