探索全新價值觀的昭和30年代：三島由紀夫與大江健三郎等戰後作家對時代的提問

「昭和100年」回顧精選50本

「已不再是戰後了」──這句話出自昭和31（1956）年發布的《經濟白皮書》。今年適逢「昭和100年」，回顧昭和百年文學作品系列，第三回要介紹的是從戰後復興期邁向高度經濟成長的昭和30年代作品。在文學世界裡，新秀輩出，如同璀璨星辰般，各種才華洋溢的年輕人不斷嶄露頭角，探索全新的價值觀。