紫蘇（Shiso）：香氣清爽的日本草本代表

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

不論是作為生魚片的擺盤點綴，還是素麵、烏龍麵的辛香配料，紫蘇都是不可或缺的存在。在超市等地，常將「紫蘇的大葉」簡稱為「大葉（Ohba）」來販售。色澤佳、香氣足且價格親民，是個名副其實的最佳綠葉。

帶有清爽俐落香氣為特徵的「紫蘇」，是日本草本植物的代表。由於一年四季都能以一束100日圓左右的親民價格買到，因此許多家庭都會常備著用作辛香配料或點綴色彩。關於其原產地，雖然以中國南部到緬甸一帶的說法最為有力，但由於曾從2500年前繩文時代的土器中發現紫蘇屬植物的果實，因此可以認為它在相當古老的時代就已深植於日本的飲食文化之中。

說到「紫蘇」，許多人腦海中浮現的處處都是色彩鮮綠的葉片，但正如其漢字「紫蘇」所示，其實紫色（紅紫色）才是紫蘇原本的模樣。據說在古代中國，有人因吃螃蟹中毒而陷入瀕死狀態，在煎服了「紫」色的藥草後便「蘇」醒恢復了生機，因而得名「紫蘇」。

事實上，已證實作為紫蘇香氣主要成分的紫蘇醛（Perillaldehyde）具有殺菌、防腐、整腸及抗發炎的作用。生魚片旁擺盤點綴的紫蘇，不僅是為了美觀，更是為了避免食物中毒的生活智慧。當然，在冷藏運輸與保存技術發達的現代，這已非必要，但若將生魚片放在附帶的紫蘇上包裹著一起食用，則能為風味畫龍點睛。



（PIXTA）

紫蘇富含β-胡蘿蔔素、維生素C、維生素K、鐵、鈣等營養成分。在容易食欲不振的夏季，只要在素麵或涼拌豆腐上撒上滿滿的紫蘇切絲作為配料，其清爽的香氣不僅能令人食指大動，還能順便補充維生素，實在是一舉兩得。

擺盤或配料中，有時會附上被稱為「穗紫蘇」、上面密集結著小果實的紫蘇穗。當然，這個部分也是可以食用的，不妨用手捏住梗子並順勢將果實成串撥下，享受那啵啵的顆粒口感與濃郁香氣。



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與全年販售的青紫蘇（綠紫蘇）不同，紅紫蘇僅在6月至7月左右才會上市。而且由於其澀味較重，不適合直接生吃。因此，您可能會覺得「自己從沒買過、也沒吃過紅紫蘇」，但紅紫蘇同樣是日本餐桌上不可或缺的存在。

紅色的梅乾（鹽漬梅子），是透過將梅子與去除澀味後的紅紫蘇一同醃漬，才得以染上鮮豔的色彩。而醃漬過後的紅紫蘇攤開經烈日曬得酥脆後，再用研磨缽磨成細碎粉末，就是廣為人知的拌飯香鬆「Yukari（ゆかり）」。以茄子和小黃瓜為主要原料的紅色漬物「柴漬（しば漬け）」，也是利用紅紫蘇來上色。紅紫蘇作為極佳的下飯良伴，可說是功不可沒。



梅乾（PIXTA）



柴漬的紅色同樣來自紅紫蘇（PIXTA）

標題圖片：PIXTA