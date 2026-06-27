生薑：爽脆辛香，去腥提味的「高手」

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

雖然生薑從來不是料理的主角，卻在提味、去腥除羶時大有可為。清爽的香氣與辛辣，還可以很好地提升料理的風味。

「咬一口，皺眉頭」的食材

生薑是原產於亞洲熱帶地區的多年生草本植物，其膨大的地下莖是可食用的部位。據說，生薑是3世紀左右從中國傳入日本的。在平安時代（794-1192年）中期編纂的典籍中，已有以食用為目的種薑的記載。

古時候日本將生薑稱作「吳之hajikami」。這個「hajikami」，是「咬一口，皺眉頭」的意思，泛指花椒、芥末等所有辛辣食物。從中國傳來的生薑，冠上古時中國的朝代名「吳」，便有了「吳之hajikami」這個名稱。

在地下莖尚未膨大成薑塊時就採收、上市的生薑稱為「嫩薑」，一般只有每年6月至8月才能買到。嫩薑含水量高，辛辣味較為溫和，可以當作新鮮蔬菜食用，品嚐其脆嫩的肉質。



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而在超市等商店裡全年皆有販售、價格波動不大的生薑，則是採收後經數月儲藏才上市的，亦稱「老薑」。這種薑水分減少，辛辣味變強，因此適合用來調味，或磨成泥、切成片等，為食材去腥，為料理提味。

薑具有發汗、促進血液循環的作用，是中藥「葛根湯」中的一味藥材，用以預防和治療感冒。做燉煮料理的時候加些生薑，即可發揮其中藥材功效，食用後讓身體由內而外暖和起來。



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雖然生薑價格親民且全年都能買到，不過肯定有人覺得磨生薑泥很麻煩。為此，自1970年代起，市面上開始販售一種非常方便的產品——軟管裝生薑泥。許多日本家庭都會將其常備於冰箱中，是提味去腥的好幫手。



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