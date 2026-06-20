海帶芽：鹽漬乾貨，長年「霸桌」的人氣海藻

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

海帶芽是日本人餐桌上最常見的海藻。它不會喧賓奪主，卻能為菜餚增添一絲清新的海潮香氣。富含礦物質的海帶芽，作為健康食材也備受歡迎。

廣泛生長於東亞沿海的海帶芽，雖說是日本人最熟悉的海藻之一，但出乎意料的是，人們對其真實形態卻知之甚少。

我們在味噌湯或涼拌菜裡經常見到的海帶芽，都被切成一口大小，並且呈現深綠泛黑的顏色。但實際上，新鮮的海帶芽是褐色的，而且是全長可達1至2公尺的大型藻類。



繁茂生長的海帶芽（PIXTA）

當季在春天

市面上販售的海帶芽多是鹽漬或乾燥製品，一年四季都能買到。但海帶芽實為一年生且季節性很強的食材。

初夏海水升溫時，海帶芽根部螺旋狀的「孢子葉」向海中大量釋放遊孢子。完成繁衍後代的重任後，海帶芽便會枯萎，新生的孢子附著在岩石等處度過夏天。等到秋天海水水溫下降，孢子形成卵子 and 精子並受精，受精卵萌發出海帶芽的幼苗。入冬後，它們快速生長並成熟，在春季迎來採收期。這就是海帶芽的一生。

從1960年前後開始，海帶芽的養殖技術在橫跨宮城縣與岩手縣的三陸海岸確立，如今市面流通的海帶芽幾乎均為人工養殖品。將採撈上來的海帶芽立刻汆燙並加鹽醃製，這樣既能延長保存期，又能保留其獨特的風味與爽脆的口感。



鹽漬海帶芽（PIXTA）

居酒屋裡常見的口感黏滑的小菜「橙醋拌孢子葉」，許多愛好者大概都不知道這種食材其實是海帶芽釋放孢子的生殖器官部位。春季採收期，螺旋狀的孢子葉也會出現在超市裡，因此可以買回家來自己製作，你很有可能會驚訝於它那超乎想像的黏滑程度。



生鮮孢子葉（PIXTA）

繩文時代已是家常菜

日本人食用海帶芽的歷史相當悠久。在青森縣Tsugaru市的龜岡遺跡，就與繩文陶器一同出土了海帶芽。飛鳥時代（592年前後-710年）的《大寶律令》中，海帶芽被列為稅目之一；奈良時代（710-794年）的《萬葉集》裡也收錄了含有海帶芽元素的和歌。到了平安時代（794-1185年），它更被用於佃煮等菜餚中。可見對日本人而言，海帶芽自古就是一種日常的方便食材。

因其黝黑的色澤，民間流傳著「吃海帶芽能使頭髮濃密，預防白髮」的說法。遺憾的是，這似乎並無科學根據。不過，海帶芽確實富含鈣、鎂等多種礦物質以及膳食纖維和維生素，作為健康食品備受推崇。

標題圖片：PIXTA