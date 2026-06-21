蓮藕：既「爽脆」又「鬆軟」的個性派根莖類蔬菜

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

多孔的獨特外觀，加上爽脆的口感，蓮藕是日本人餐桌上不可或缺的食材之一。

原來不是根，而是莖！

蓮，主要原產地為北半球溫帶至亞熱帶地區，據推測，日本在奈良時代（710-794年）便已開始種植。由於佛像的台座採用蓮花造型的「蓮花座」，因此自古蓮花便與佛教文化密切相關，既可觀賞，也是宗教儀式的供花。進入明治時代（1868-1912年）後，日本從中國引進了易於栽培的蓮花品種，食用品種的種植在日本成為主流。目前，日本茨城縣的蓮藕產量最高，佔到了全國的一半，佐賀縣與德島縣次之，各佔1成。

蓮是蓮屬的水生草本植物，其中可食用的部分稱為「蓮藕」，日語中寫作「蓮根」，但實際上，它並非「根」，而是蓮鞭膨大後的地下莖。蓮生長在沼澤、濕地中，從根部難以直接吸收空氣，因此它們需要透過大型葉片吸收空氣，並輸送至根部。蓮藕內部的孔洞，起到了輸送空氣的「管道」作用。



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採收蓮藕（PIXTA）

蓮藕是日本傳統年菜中的日式什錦燉菜以及醋醃藕等菜餚中不可或缺的食材。由於蓮藕多孔，因此有著「能夠預見未來」、「前景光明」的吉祥寓意。此外，由於蓮子繁多，因此也有「子嗣興旺」的含義。

從水裡採收上來的蓮藕是節節相連的，比較大的藕節在日語中稱為「親藕」，纖維粗、黏度高，適合做燉煮料理或蓮藕泥。中間的幾節稱為「子藕」，用途廣泛，適合煮、炸、炒等。靠近藕芽（蓮藕嫩莖）的部分稱為「孫藕」，因處於生長期，纖維較細，因此清脆爽口，適合用來做金平料理、沙拉、醋拌涼菜等講究口感的菜餚。



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在日本的一些農家或農業組織的網站上，經常會介紹諸如「蓮藕都有10個孔」、「蓮藕中央有1個孔，周圍有9個孔」等趣味小知識。然而實際上，將買來的蓮藕切開後經常可以發現，有些蓮藕孔洞會更多，並非剛好都是10個。



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