羊栖菜：日本國產極為珍貴！家常菜的搭配常客——黑色色澤鮮明的樸實海藻

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

在眾多海藻之中，「羊栖菜」給人一種格外樸實的印象。雖然漆黑的顏色極具視覺衝擊，但它卻是種意外百搭的食材。

羊栖菜是馬尾藻科羊栖菜屬的海藻，棲息於從北海道南部到九州南端的廣大岩石地帶（日本海側的部分地區除外）。產季為3月至5月。人們會將長到約1公尺的植株剪下採收，並保留根部以便其重新生長。



（PIXTA）

雖然採收期在春季，但多數會製成乾貨全年流通。採集後會先進行日光曝曬，接著清洗並蒸熟。部分產地也會直接將生羊栖菜拿來蒸或煮。在此過程中，由於從莖部分裂出來的芽部會脫落，因此市面上大多會將莖部與芽部分開販售，前者稱為「長羊栖菜」，後者則稱為「芽羊栖菜」。在海中生長的羊栖菜原本呈現褐色，但經過加熱與乾燥的工序後會變成漆黑色。在古籍中，其漢字寫作「鹿尾菜」，這是因為芽羊栖菜的外觀看起來就像鹿的尾巴。



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羊栖菜自繩文時代起便被當作食物，到了奈良時代更是獻給神明的供品。在平安時代的法令集《延喜式》中，記載著它被選為進貢給朝廷的貢物。此外，江戶時代的料理書中也記錄了羊栖菜「燉煮、涼拌」的料理方法，由此可知當時的吃法已與現代無異。



三重縣產長羊栖菜乾貨（農林水產省網站提供）

雖然羊栖菜自古以來便融入日本人的飲食，但由於生長環境的變化以及採收漁民的減少，日本國內的產量正不斷下降。目前日本國內流通的羊栖菜，有將近9成是來自韓國與中國。

在營養方面，羊栖菜與其他海藻類一樣熱量極低，且富含礦物質與膳食纖維。另一方面，由於其含有濃度相對較高的無機砷，部分國家會限制或建議不要食用羊栖菜。不過，根據日本農林水產省指出，將乾燥羊栖菜用水泡發並清洗，便能減少大約5成的無機砷；如果使用「沸水汆燙並倒掉湯汁」的方式處理，則能減少高達9成。至今為止，日本並未出現因透過食物攝取砷而影響健康的案例，因此只要不每天大量食用，便不會有健康上的問題。

羊栖菜和任何食材都很配，正如江戶時代流傳下來的作法，常用於燉煮或涼拌。使用羊栖菜製作的料理大多極具家庭溫馨風味。

採訪、撰文：E-Craft

標題圖片：泡發後的芽羊栖菜，後方為乾貨（PIXTA）