獨活：以爽脆口感自豪！曾是東京特產、帶來春天香氣的蔬菜

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

獨活是少數以日本為原產地的蔬菜之一。自冬季開始上市，並於3月迎來當季盛產期。

獨活是少數以日本為原產地的蔬菜之一，自北海道至九州的野山間皆有野生分布。爽脆的口感是其特色，微苦之後散發出的清爽香氣讓人感受到春天的到來。不過，野生天然品極少在市場上流通，市面上以「山獨活」名義販售的多為在貼近自然的環境中栽培的品項。其頂端帶有綠色，擁有較為濃郁的獨活原始風味與香氣。

另一方面，「軟化獨活」則是在地下挖掘的地窖等黑暗場所栽培，因此整條呈白色。口感比山獨活更為軟嫩，澀味也較少。



在暗處生長的「東京獨活」（東京都農林水產振興財團）

獨活主要生產於關東至東北地區，尤以栃木縣與群馬縣產量最多。東京郊外自江戶時代後期起便盛行栽培，而戰後不久確立在地下3公尺高的地窖中培育軟白獨活的生產工法，地點也是在東京的多摩地區。1970年代前半期，東京產的獨活曾占全國總產量的4成以上。JA東京中央會將「東京獨活」指定為當地傳統農作物「江戶東京蔬菜」。



「東京獨活」培育於地下的地窖中（東京都農林水產振興財團）

獨活若任其生長可長至2～3公尺高，但一旦長得過大，質地就會變硬而不適合食用；然而又不像木材那般堅硬，因而毫無用處。因此日文中演變出以「獨活大木（ウドの大木）」來比喻「空有龐大身材卻毫無用處」的俗語。

醋味噌拌菜

提到獨活的經典吃法非此莫屬。去皮切成短條狀後，浸泡於醋水中去除澀味，再拌入以醋與砂糖調味的味噌。也常搭配大蔥或海帶芽一同拌食。



（PIXTA）

金平（醬炒獨活皮）

將削下的菜皮充分利用、不浪費食材的智慧。切成細絲後翻炒，並用醬油等調味料調成甘鹹口味。



（PIXTA）

天婦羅

裹上麵衣油炸後，僅需撒上一點鹽，便成為一道洋溢春意的美饌。有時也會與刺嫩芽（楤木芽）、蜂斗菜花苔等春季山菜一同上桌。



（PIXTA）

【資料】

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：山獨活（PIXTA）