蒟蒻：富含纖維且低熱量 最強的排毒食材

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

每100公克僅有5至6大卡的超低熱量食品。畢竟其成分有97%都是水分，卻又富含膳食纖維。蒟蒻堪稱是最強的「無罪惡感（Guilt-free）」食材。

隨佛教傳入日本，於江戶時代躍上庶民餐桌

「蒟蒻」是日本料理中不可或缺的食材。其作法是將蒟蒻芋（魔芋）乾燥後磨成粉狀再加水攪拌，或是將生蒟蒻芋煮熟後搗碎攪拌，最後加入鹼性凝固劑凝固而成。依據凝固時的塑形不同，可分為成型為板狀的「板蒟蒻」、細絲狀的「蒟蒻絲」，以及球形的「丸子蒟蒻」等。



蒟蒻絲結外觀精美且方便分裝成一人份，因而大受歡迎（PIXTA）

一般認為，蒟蒻的製法是在6世紀左右隨著佛教一同傳入日本。起初它被視為珍貴的醫藥用途，只有高僧、貴族等少數特定階層才能享用，直到江戶時代才開始頻繁出現在一般庶民的餐桌上。

由於蒟蒻本身的風味較為淡雅，因此多採用使其吸飽高湯的燉煮方式，或是淋上濃郁的調味味噌醬一同食用。它那獨特、Q彈有嚼勁的質地，能為配料豐富的煮物或湯品增添豐富的食感層次。



韁繩蒟蒻將切成薄片的蒟蒻中心劃開並翻轉扭成韁繩狀，能讓料理的精緻度更上一層樓（PIXTA）

日本自古以來便將蒟蒻稱為「清除體內沙塵的聖品」或「胃的掃帚」，其促進排便的效果廣為人知。這是因為它含有豐富的膳食纖維「葡甘露聚醣（Glucomannan）」，能有效重整腸道環境。此外，由於其成分有97%是水分，熱量極低，因此作為排毒與減重的神仙食材而大受歡迎。

其最具代表性的產品便是利用蒟蒻粉代替明膠凝固而成的「蒟蒻果凍」。某家製造商於1992年開始在全日本販售時，打出「美味，又能讓肚子乾淨溜溜」的廣告標語，成功擄獲了無數人的心。近年來，作為主食替代減重食品的「蒟蒻麵」與「蒟蒻米」也備受矚目。



已成為經典減重零食的杯裝蒟蒻果凍（nippon.com編輯部）

葡甘露聚醣還具有抑制血糖上升、降低膽固醇的作用。許多人也會將其納入飲食中，用以預防糖尿病等生活習慣病。



用蒟蒻麵做成的茄汁海鮮義大利麵（PIXTA）

作為原料的蒟蒻芋含有大量的草酸鈣，其針狀結晶會產生刺痛感並刺激皮膚與黏膜，因此不僅無法生吃，即便是煮熟或火烤，也會因刺痛而難以下嚥。這是一種連會破壞農田的雜食性山豬都會避開的狠角色，但古代人卻能發明出將其加工至可食用的方法，著實令人感佩他們的智慧與努力！

採訪、撰文：E-Craft

標題圖片：PIXTA