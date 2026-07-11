山藥料理精選：「黏滑」、「脆嫩」、「綿潤」，口感豐富多變

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

切碎、磨泥、加熱——相同的食材因烹調方式的不同而呈現迥異的口感，這正是山藥為我們帶來的樂趣所在。

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山掛

這是一種將山藥磨成泥後倒入食材上的食用方法。即便是從超市裡買來的便宜鮪魚塊，只要倒入一層山藥泥，就能享受到些許的奢侈感。

山掛與蕎麥麵和烏龍麵也是經典搭配。



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鰻魚山藥泥丼

屬於「山掛」的一個變體版本，但因鰻魚的存在感十足，故逐漸形成了這一固定名稱。堪稱「極致奢華」的夏日滋補佳品。



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山藥沙拉

沙拉或醋拌涼菜裡加上切小切碎的生山藥，脆嫩的口感為料理增添了層次感。



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香煎山藥片

切片後用平底鍋煎烤，呈現出外香內「綿軟」的口感。出鍋前再淋上醬油煎烤片刻，更添焦香風味。



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磯邊揚

把山藥泥用海苔包裹後下油鍋稍稍一炸即可。加熱後山藥綿潤的口感堪稱絕妙。為了便於用海苔包裹，最好使用黏性大的銀杏芋或自然薯。



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關西風味御好燒（大阪燒）

在麵糊中加入山藥，成就獨特的軟糯口感。



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薯蕷饅頭

「薯蕷」在這裡指的是大和芋、捏團芋等黏性較大的山藥品種。利用其加熱後變得綿軟的特性，用來製作日式蒸製甜點饅頭的外皮。



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番外篇：牛舌定食中的大麥山藥泥飯

說到「牛舌定食」，其標準搭配是「大麥山藥泥飯」。這一組合由牛舌餐廳「Negishi」首創。1981年創業之初，為了讓女性顧客也能享受當時多作為「下酒菜」的牛舌，將益於健康的大麥飯與山藥泥搭配在一起提供給顧客，由此誕生了這套美食。如今，許多提供牛舌的店家都效仿了這種搭配方式。



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調查、編寫：E-Craft

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