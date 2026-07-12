栗子：秋日裡美味的象徵，適合各式料理與甜點

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

栗子的產季較短，正因如此，它最能讓人感受到秋天的到來。雖然處理起來頗費工夫，但每一顆都是奢侈的享受。

9至10月正是吃栗子的季節，每年這個時候山毛櫸科的落葉樹上便結滿帶刺的果實。全世界栗子種類繁多，主要分為日本栗（和栗）、中國栗（板栗）、歐洲栗和美國栗4大類。日本栗是經人工改良的野生柴栗，以粒大飽滿、風味濃郁見長。

但美中不足的是不好剝皮。在日本家喻戶曉的「天津甘栗」（屬中國栗）加熱後只要輕輕一捏，硬殼和栗荴便很容易剝落，但日本栗即便加熱，剝皮仍然困難。

日本栗的主要產地是茨城縣，冠有其地名「筑波」的是代表性品種。京都丹波地區自古也栽種栗子，「丹波栗」作為品牌而聲名遠揚。



（PIXTA）

古代曾是主食

栗子如今常常被視為「秋日的奢侈品」、「犒賞自己的食材」，但在古代，它卻是日本人的重要主食。在長野縣上松町的繩文時代草創期遺址中，出土了約1萬3000年前的栗子；青森市繩文時代前期至中期的三內丸山遺址中，不僅發現了食用栗子的痕跡，還確認了當時人們將栗樹木材作為建築物的支柱使用。

8世紀初編纂的《古事記》《日本書紀》中亦有栗子相關的記載，可見當時舉國推行栗樹栽培。因營養價值高，在15世紀的戰國時代，武士們會將乾燥栗子作為保存食品隨身攜帶。



如果保留栗荴（左下）烹煮，需要進行去澀處理（PIXTA）

食用部位是種子

栗子可以透過烘烤或蒸煮等簡單的烹調方式來品嚐其原本風味，也可以製成糖漬栗子，更加便於儲存且可廣泛用於烹飪及日式、西式甜點中。金黃亮麗的色澤自帶高級感，僅點綴一顆便能讓尋常的茶點即刻升級。每當秋季來臨，市面上便陸續湧現出各式「季節限定 栗子風味」糕點甜點。栗子早已超越食材範疇，成為秋日美味的經典象徵。



經品種改良，已經培育出栗荴易剝的日本栗（PIXTA）

不過很多人不知道的是，栗子帶刺的外殼實為果皮，日語中有「鬼皮」之稱的堅硬外殼相當於果肉，而我們食用的部位，其實是種子！

採訪、編寫：E-Craft

標題圖片：PIXTA