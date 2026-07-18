生豆皮的滑嫩口感堪稱絕品！隨時隨地都能派上用場的乾貨也很實用 豆皮料理大匯集

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

豆皮營養豐富且味道溫和，是能廣泛用於各式料理的便利食材。若要在店裡購買，生豆皮通常會放在豆腐販賣區附近，但其實自己在家就能輕鬆動手做。

食材的相關說明請看這裡

→「日式豆皮（湯葉）：『只用大豆與水』極致的簡單與奢華——支撐修行僧健康的寺町傳統食材」

豆皮刺身

生豆皮最普遍的吃法。就和魚類刺身一樣，搭配醬油與芥末等佐料一同食用。雖然也可以將乾豆皮泡發後使用，但生豆皮的口感更加滑嫩，風味也更佳。

豆皮丼

將豆皮放入高湯中燉煮並勾芡，或是淋上蛋液，最後鋪在白飯上做成的丼。熱騰騰又滑嫩稠密的滋味直沁胃腑！



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豆皮蕎麥麵

用清淡口味燉煮的捲豆皮，口感十分扎實。這是以豆皮為特產的觀光景點中相當受歡迎的料理。



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豆皮捲

片狀的乾豆皮通常會用水泡發，用來包裹食材，做成類似春捲的料理。用油炸製的「炸豆皮捲」也十分美味。



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豆皮沙拉

只需將切成塊狀的乾豆皮用水泡發後進行涼拌即可。和任何沙拉都非常百搭！



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東寺煮

作為精進料理傳入的豆皮，後來也開始被用作懷石料理（起源於禪宗並隨著茶道發展而成）的食材，成為京都料理中不可或缺的一部分。在京都各地的寺院門前，也有許多豆皮專賣店。

「東寺」是與弘法大師空海頗有淵源的真言宗總本山。京都其實還有其他冠上寺院名稱的豆皮，例如建仁寺豆皮、大德寺豆皮等，但不知為何，在日本料理的世界裡，常將「東寺」作為豆皮的通稱。



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豆皮加入湯品或火鍋中也十分美味。乾豆皮只需直接放入，就會吸收湯汁的鮮美精華並變軟。由於可以長期保存，只要家裡常備，在想要稍微增加點配料時便非常實用。

現撈豆皮

在眼前溫熱的豆漿鍋中，將現做的豆皮撈起享用，這種「現撈豆皮」濃郁綿密的口感格外獨特。雖然這是豆腐與豆皮料理專賣店中相當有人氣的餐點，幕後只要有大豆固形物含量達8%以上的無調整豆漿，自己在家也能製作。就像豆皮刺身一樣，請搭配您喜愛的佐料一同品嚐。



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採訪、撰文：E-Craft

標題圖片：豆皮刺身（PIXTA）