柿子：鮮柿脆爽甘美，柿餅軟糯濃甜

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

「方啖一顆柿，鐘聲悠婉法隆寺」此句出自近代日本俳人正岡子規，其中「柿」字即為季語。僅憑一字便令人聯想到深秋，柿子堪稱在日本人心中的一大秋季風物。

日本柿子享譽海外

柿子原產於東亞，成熟季通常在10至11月。雖從繩文時代遺蹟中就出土過柿子的種子，但與現代柿子相似的品種一般認為是在奈良時代自中國傳入的。當時的柿子是「澀柿」，即使成熟後果實仍有強烈的澀味。



伊達市的柿樹（福島縣觀光物產交流協會）

鎌倉時代，在枝頭成熟過程中自然脫澀的「甘柿」誕生，開始用來生吃。江戶時代，柿子品種在各地被品牌化，並相繼傳到歐洲和美國。柿子的日語發音「kaki」直接被用作學名Diospyros kaki（意為「神的食物 柿」），kaki這個詞在歐美基本通用。日本柿子享譽國外，出口量持續增長。

甘柿中以「富有」、「次郎」等品種、澀柿中以無核的「平核無」等品種最受歡迎且產量很高。澀柿不能直接生吃，要用二氧化碳或酒精來「脫澀」。市面販售的柿子均已經過脫澀處理，因此無論哪個品種，都脆甜可口，盡可放心選購。

柿子或自生於鄉村地區，或種植在民居小院。深秋時節，落葉枝頭高懸的紅彤彤的果實，總會讓人不禁心生一抹鄉愁。

柿餅，凝聚了先人的智慧

在只有澀柿的年代，先民發現「風乾即可去澀」，於是誕生了「柿餅」。平安時代它被用作祭禮品，還是備受珍視的保存食物。表面的白霜實為糖分的結晶，茶道家千利休曾以柿餅作為茶點待客。正如在日式甜點師中傳承的那樣，「甘甜以柿餅為最」，對日式甜點來說，柿餅不僅是糖度的標準，也是其起源。



山形縣，用紅柿製成的柿餅（農林水產省網站）

俗話說「柿紅醫者愁」，它道出了柿子的營養價值。富含維他命C的柿葉乾燥後可製成無咖啡因茶；柿木可用作建材，特別是樹木芯材變黑的「黑柿」木材，因其稀有價值而被用於製作高級家具及茶具等。由澀柿的果汁發酵而成的「柿漆」則是天然染料和塗料。柿子，已深深扎根於日本人生活的方方面面。

採訪、編寫：E-Craft

標題圖片：富有柿（岐阜縣觀光聯盟）