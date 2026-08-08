柚子：清新香氣獨一無二！高知特產的黃色果實也吸引了海外的熱切目光

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

只要微微飄散就能辨識出的清爽感，讓人忍不住想深呼吸。柚子是日本自古以來栽種、用來享受香氣的柑橘類。

柚子為芸香科果實，從11月開始採收，年末至年初大量上市。呈現鮮黃色、表面略微凹凸不平的果皮是其特徵。高知縣占日本全國總產量5成，若加上德島與愛媛，四國3縣即生產了7成。它不像橘子那樣幾乎直接食用果肉，而是利用果皮與果汁為料理增添清爽香氣。

柚子自原產地中國於奈良時代傳入日本，主要在西日本栽培。關於名字由來眾說紛紜，但有力說法認為，柚子的中國名稱「柚」在日語中音讀為「yu / yuu」，而其果汁酸味濃厚被稱為「柚之酢」，因此由「yunosu」演變成「yuzu」。順帶一提，其學名也是Citrus junos。

柚子含有豐富的香氣成分，其中柚子特有的「柚子酮（yuzunone）」存在於表皮。因此除了果汁之外，果皮也會用於料理、糕點及調味料製作等。這也是人們說「柚子全身都是寶（柚子沒有可丟棄之處）」的原因。



（PIXTA）

俗話說「冬至泡柚子湯就不會感冒」，將柚子浮在熱水池中泡澡的風習，據傳始於錢湯（公共澡堂）興起的江戶時代。柚子的成分融入熱水中能促進血液循環，加上清爽的香氣具備放鬆與提神的效果。許多家庭也會將柚子浮在自家浴缸裡享受泡澡。



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「Kochi Yuzu」在海外大受歡迎

柚子為傳統和食增添香氣。對日本人來說甚至帶有傳統復古的印象，但如今也受到法式與義式料理主廚的青睞，向歐美諸國的出口量持續增加。

掀起這一契機的是主要產地高知縣北川村。在日本國內需求成長放緩之際，為了向海外尋求銷路，2011年於法國邀請主廚及媒體相關人員，舉辦了善用柚子香氣與酸味的料理品嚐會。有別於檸檬或柳橙的獨特芳香大受好評，巴黎的餐廳開始在沙拉醬、義大利麵醬及甜點等料理中使用柚子。這款獲美食之都採用的異國風情食材，自然也吸引了其他國家主廚的目光。

起初是以果汁形式出口，但隔年2012年也開始出口生鮮果實，「Kochi Yuzu」正逐漸成為躍上世界舞臺的食材。

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：北川村的柚子園（一般社團法人高知縣東部觀光協議會提供）