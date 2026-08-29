番薯：從糧食短缺的救世主進化得甜美美味──日本獨有品種亦備受海外關注

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

日本是番薯先進國。追求更美味、更甜美…經品種改良產生的新品種也在海外大受歡迎，需求正持續成長。

番薯原產於中南美洲。約在1600年由中國傳入琉球（沖繩縣），1700年左右開始在薩摩（鹿兒島縣）栽培，之後推廣至日本全國。在九州地區，番薯也被稱為「唐芋」，意為「來自中國（唐朝）的塊莖」。也有部分地區採用中文名稱稱為「甘藷」。

在產量方面，鹿兒島縣與茨城縣高居前兩名，各佔約3成左右；不過鹿兒島的產量主要用於加工，其中5成作為燒酎原料、2成作為澱粉原料。市面上常見的鮮食番薯則以茨城產居多。番薯在採收後經過儲藏與追熟，甜度會進一步提升。到了最適宜食用的季節，各種品種的番薯便會以秋冬為中心在市面上流通。



採番薯（挖番薯）是相當受歡迎的秋季活動（茨城縣提供）

番薯即使在相對貧瘠的土地上也能生長，且營養價值極高。當時注意到這一點的是江戶時代的蘭學家青木昆陽。當享保大飢荒（1732年）爆發時，他撰寫了提倡番薯栽培的《蕃藷考》向幕府上呈提案，並奉八代將軍德川吉宗之命試種，在第二次嘗試時獲得了成功。他將當時採收的作物作為種芋發配至各地，致力於推廣番薯，昆陽因而被世人尊稱為「甘藷先生」並廣受敬仰。在後來的第二次世界大戰期間遭遇糧食短缺時，番薯也拯救了無數遭受飢餓苦難的國民。



青木昆陽《重刻甘藷記》抄本（國立國會圖書館館藏）

「綿密黏稠系」安納番薯引爆烤番薯熱潮重燃

番薯含有豐富的膳食纖維與維生素類，烤熟後作為點心食用最為普及。始於江戶時代的「烤番薯攤」，在戰後轉型為利用「里阿卡」或貨車進行移動販售，穿梭於大街小巷。用熱石慢慢烘烤出的番薯，風味堪稱一絕。



（茨城縣提供）



（PIXTA）

原本口感「鬆軟綿密」的「Beniazuma（紅東）」一直作為市場主流，但到了2000年代，源自鹿兒島縣種子島的「安納芋」捲起了「綿密黏稠系」熱潮。此外，隨著電熱式自動烤番薯機的開發，民眾在超市門口就能買到現烤番薯，使其作為「健康點心」的存在感更加顯著。

到了2010年代，如甜點般甜美濃郁的「Beniharuka（紅瑤）」，以及擁有如絲綢般順滑口感、被評價為「細緻水潤系」的「silk sweet」等新品種蔚為話題，讓烤番薯市場更加熱絡。日本獨有的品種在海外也備受好評，外銷出口額在近10年內增加了9.4倍，以亞洲市場為中心呈現蓬勃榮景。

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：茨城縣提供