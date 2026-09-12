油菜花：採摘盛開前夕送上餐桌──帶來春意、營養滿點的花卉蔬菜

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

有別於全年皆有流通的蔬菜，這是唯有此刻才能品嚐到的春之味。讓我們完整享用花蕾的生命力吧。

名為「油菜花」的蔬菜並不存在！？

油菜花是食用嫩花蕾的花卉蔬菜代表。雖然許多蔬菜可透過溫室栽培等方式全年食用，但油菜花僅在年底至3月左右這段期間上市，可謂是為餐桌帶來春意般的存在。

事實上，名為「油菜花」的蔬菜並不真正存在。說到底，在這個時節將公園與河岸染上一片金黃的「菜花」，本身並不是單一植物的名稱。「菜花」字面上的意思是「葉菜類的花」，是十字花科植物花朵的總稱。十字花科的蔬菜包含了大白菜、蘿蔔、蕪菁、高麗菜、小松菜、青花菜、青江菜、水菜、芝麻葉等，列舉起來不勝枚舉。這些植物開的花通通都是「菜花」，但通常在花芽長出前就會被採收，因此大白菜或小松菜的花並不會以「油菜花」的名義在市場上流通。

日本原生品種的油菜據傳是在彌生時代從大陸傳入。顧名思義，由於能從種子中榨取油脂，因此自江戶時代起便為了採收菜籽油而開始廣泛栽培。現今的主流則是明治中期從西洋傳入的「西洋芥菜」與「西洋油菜」。西洋油菜用於榨取菜籽油，西洋芥菜則因食用用途而盛行栽培，隨後自然擴散至河堤等地，近年來亦被作為觀光資源廣泛運用。



油菜花田（千葉縣觀光物產協會提供）

觀賞用與食用品種雖然本是同源，但食用品種經過反覆的品種改良，降低了苦味與澀味，連莖部也能口感柔軟地享用。日本國內食用油菜花的最大產地為千葉縣，約占總採收量的5成左右。順帶一提，油菜花也是千葉縣的「縣花」。

由於是在即將開花的時機點摘採，因此營養價值極高，特別是維生素C在各類蔬菜中名列前茅。此外也富含鐵質等礦物質。



採收期的油菜花（千葉縣南房總市提供）



將長度修剪整齊，趁花蕾尚未綻放時出貨（Photo AC）

使用油菜花製作的料理，多半是善用其微苦風味的簡單料理。

高湯涼拌

稍微汆燙後，浸入以醬油等調味的高湯中。輕輕擠乾水分並撒上柴魚片，即成一道充滿春意的小碟菜。



（Photo AC）

黃芥末涼拌

將汆燙過的油菜花擠乾水分，加入混有黃芥末醬的醬油高湯一同拌勻。微辣的辛香與微苦的風味，是屬於成熟大人的味道。



（Photo AC）

天婦羅

裹上麵衣短時間油炸的油菜花，只需輕灑少許鹽巴，便是一道佳餚。



（PIXTA）

清湯

在祈求女孩健康成長的3月3日「桃之節句」（女兒節），傳統習俗會飲用象徵夫妻圓滿、白頭偕老的蛤蜊清湯。加入同一時期迎來時令的油菜花，能為湯碗增添一抹繽紛春色。



（PIXTA）

義大利麵

據說油菜花的原產地為地中海沿岸。在義大利，人們同樣將被稱為「蕪菁之頂（Cima di Rapa）」的油菜花視為享用春天的風味食材。日本的義大利餐廳到了早春時節，菜單上也會出現以油菜花入菜的義大利麵。



（Photo AC）

採訪、統籌：E-Craft

標題圖片：Photo AC